อดีตรมว.สธ.มองโควิดเป็นโอกาสเห็นศักยภาพของไทย เชื่อปรับตัวได้ ไทยต้องปรับแนวคิดเน้นส่งเสริมสุขภาพ

อดีตรมว.สธ.ชี้ประเทศไทยต้องปรั บแนวคิดพัฒนาระบบสุขภาพ เน้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค มองโควิดเป็นโอกาสเห็นศั กยภาพของไทย เชื่อปรับตัวได้ มั่นใจสรพ.จิ๊กซอว์สำคัญช่ วยตรวจคุณภาพสถานพยาบาล

14 มี.ค.2565 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่ 11 มี.ค. ที่ศูนย์การประชุมเมืองทองธานี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีตรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ระบบสุขภาพไทย เดินต่ออย่างไร” ซึ่งจัดขึ้นภายในงานประชุมวิ ชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22 หัวข้อ “Towards Scaling Up and Resilience in Healthcare” ของสถาบันรับรองคุ ณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ว่าการประชุมวิชาการสรพ.ครั้งที่ 22 ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะมีผู้เข้ าร่วมในสถานที่จัดงาน และผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งแทบจะเป็นการจัดงานระบบปกติ ในปัจจุบัน ทำให้เห็นว่ามนุษย์สามารถปรับตั วเข้ากับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งหลายครั้งต้องใช้เวลา หรือมีสถานการณ์บางอย่างบังคับ เช่นโรคโควิด -19 ที่ยังไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดตรงไหน ถ้าจะมองเป็นวิกฤติก็ได้ แต่ตนมองว่าเป็นโอกาสใหญ่ที่ ทำให้มีหลายอย่างปรับตัวได้ดี ที่ไม่เคยทำได้ก็สามารถทำได้ เช่น การร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องผลิตอุปกรณ์ป้องกันโรคขึ้ นเองในประเทศ ทั้งชุด PPE หน้ากากอนามัย และอื่นๆ ทำให้เห็นว่าประเทศไทยมีศั กยภาพ

ศ.คลินิกเกียรติคุ ณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า จากการรับฟังการประชุมวิ ชาการสรพ.ตลอด 3 วัน ยังได้เห็ นความหลากหลายในการทำงานของสถาน พยาบาล ในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีศักยภาพ และคุณภาพ มีความยืดหยุ่น ตั้งรพ.สนามได้ภายในสัปดาห์เดี ยว เกิดระบบดูแลตัวเองที่บ้าน ศูนย์กักตัวชุมชน ซึ่งมีศักยภาพและประชาชนยอมรับ ดังนั้นโรคระบาดครั้งนี้ถึงเป็ นวิกฤติ แต่เห็นความสำเร็จในการรับมื อของทั้งผู้นำในเชิงนโยบาย คนทำงานหน้าด่านทุกสาขาวิชาชีพ ความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อเซตระบบให้เกิดความไว้ วางใจ เกิดระบบสุขภาพวิถีใหม่ ซึ่งน่าชื่นชม หากคนในประเทศมีแต่ติกันก็ไม่รู้ ว่าจะไปทางไหนต่อ ถึงวันนี้เราไม่รู้ว่าจะต้องรั บกับสถานการณ์นี้ต่อไปอีกนานแค่ ไหน ยากลำบากกันมาถึง 2 ปีแล้ว ล่าสุดกรณีที่กระทรวงสาธารณสุ ขระบุว่า โรคโควิดจะเป็นโรคประจำถิ่ นในเดือนก.ค. เราก็ยังหวังให้เป็นเช่นนั้น ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้จริง หรือไม่ก็ได้ หรืออาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่านั้ นก็ได้ ทุกคนจึงต้องร่วมมือกัน

อย่างไรก็ตาม แล้วจากนั้นระบบสุขภาพไทยจะเดิ นต่ออย่างไร ก็ต้องรู้ว่าปัจจุบันเราอยู่ ตรงไหน ซึ่งประเทศไทยมีสิ่งที่ หลายประเทศไม่มี คือ อสม. 1,040,000 คน เป็นกำลังสำคัญเป็นระบบรากหญ้ าดูแลประชาชน 1 ต่อ 60 ประชากร มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) กว่า 10,000 แห่ง ครบทุกตำบล มีโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 798 แห่ง มีโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่ วไป 96 แห่ง ทั่วประเทศอยู่ภายใต้การกำกั บของสำนักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุข และยังมีโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลสังกัดอื่นที่พอเกิดวิ กฤติโควิด -19 ทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมมือกันเป็ นหนึ่งเดียว ขณะเดียวกันก็มีระบบสุขภาพ 3 กองทุน คือหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ ครอบคลุมคนไทย 99 % อาจจะมีหลุดบ้างนิดหน่อย ทั้งหมดทำให้ระบบสุขภาพไทยอยู่ ในอันดับต้นๆ ของโลก หลายประเทศยกไทยเป็นตัวอย่าง

ศ.คลินิกเกียรติคุ ณ นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า สิ่งเหล่านี้เป็นระบบที่ถู กวางเอาไว้ตั้งแต่รุ่นปู่ ย่า แต่จากนี้อาจจะต้องมีการปรั บเปลี่ยนบางอย่างให้เหมาะสมกั บสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะสิ่งที่วางไว้ในอดีตก็ เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่ วงเวลานั้น อย่างเช่น 30 บาท รักษาทุกโรคซึ่งเหมาะสมกับช่ วงเวลานั้น แต่อาจจะไม่เหมาะสมกับช่ วงเวลานี้ ซึ่งเป็นระยะที่เราต้องเน้นเรื่ องการสร้างเสริมสุขภาพป้องกั นโรค ไม่ให้คนเจ็บป่วย ไม่เช่นนั้นเติมเงินเข้าไปเท่ าไหร่ก็คงไม่พอ จึงต้องเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเป้ าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2030 ซึ่งประเทศไทยก็เข้าร่วมด้วย โดยมีข้อกำหนดหลายข้อ แต่หลักการคือเน้นสร้างสมดุ ลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีหัวใจหลักคือการมีสุขภาพดี จึงจะสามารถพัฒนาประเทศต่อไปได้

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ในส่วนของประเทศไทยต้องเปลี่ ยนเป้าหมายมาที่การส่งเสริม คุ้มครอง ป้องกัน และฟื้นฟู โดยเฉพาะขณะนี้เข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุ จะเน้นการรักษาเป็นหลักไม่ได้ เพราะเสี่ยงล้มละลาย ดังนั้น ระดับนโยบายต้องเปลี่ยนตรงนี้ ทั้งนี้ที่ผ่านมาเราได้ วางมาตรการไว้หลายอย่าง เช่น เกิดศูนย์อาเซียนเพื่อการพั ฒนาสังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมื อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรู ปแบบของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชี วิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อกำหนดแนวทางการดูแลสุ ขภาพให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาในชุ มชน เพราะแต่ละพื้นที่มีความแตกต่ างกัน นอกจากนี้ ต้องพัฒนารพ.สต.ให้เป็นองค์ กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ และทำให้คนในชุมชนมีความรอบรู้ ด้วย ทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกั นโรค ป้องกันการเจ็บป่วย เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบไอที ให้โรงพยาบาลเป็นเพี ยงปลายทางการดูแลสุขภาพ ทั้งนี้สรพ.เป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่ จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบสุ ขภาพของไทยให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงสถานดูแลสุขภาพรูปแบบอื่ นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดี อยู่ดี มีสุข ซึ่งการมีสุขภาพดีเป็นส่วนสำคั ญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า ระบบสุขภาพมั่นคง

“เมื่อไหร่เจอวิกฤติ ผมก็เห็นเป็นโอกาส ไม่ว่ารพ.สต.จะโอนหรือไม่โอน แต่ข้อมูลสุขภาพขาขึ้น ขาลงต้องเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่อย่างนั้นจะมีส่วนที่รับ ส่วนไม่รับ ส่วนที่รู้ ส่วนไม่รู้ ไปตกหนักที่ประชาชน ดังนั้นต้องเดินหน้าชัดเจน รพ.ต่างๆ ชัด รพ.ศิริราช รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต้ องเปลี่ยนระบบจากที่ต้องมารพ. ก็หันมาใช้ AI หรือการเทเลเมดดิซีน ดังนั้นโรงพยาบาล จะเป็นแค่ปลายทางการเจ็บป่วย เพราะโรคและการเจ็บป่วยสามารถป้ องกันได้ และป้องกันก่อนป่วย ซึ่งเกิดได้ นอกโรงพยาบาลจากการที่ประชาชนมี ความรอบรู้ด้านสุขภาพ” ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าว