นักข่าวชาวอเมริกันถูกยิงเสียชีวิตในยูเครน อีก 2 คนบาดเจ็บ

เบรนท์ เรโนด์ นักข่าวชาวอเมริกันถูกยิงเสียชีวิตในเมืองอิรปินตอนเหนือของยูเครน ขณะที่อีก 2 คนบาดเจ็บ ถือเป็นรายงานการเสียชีวิตครั้งแรกของนักข่าวต่างชาติที่ทำข่าวที่นี่ ผบ.ตร.เมืองเคียฟ เผยว่าพวกเขาตกเป็นเป้าหมายของทหารรัสเซีย Time แสดงความเสียใจ ย้ำนักข่าวต้องได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน

14 มี.ค.2565 สื่อต่างประเทศหลายสำนักรายงานตรงกันว่า เบรนท์ เรโนด์ (Brent Renaud) อายุ 50 ปี นักข่าวชาวอเมริกัน ผู้สร้างภาพยนตร์สารคดี ถูกยิงเสียชีวิตในเมืองอิรปินกับเขตกรุงเคียฟ ทางตอนเหนือของประเทศยูเครน

BBC รายงานว่า Andriy Nebytov ผู้บัญชาการตำรวจของเคียฟ กล่าวว่าเขาตกเป็นเป้าหมายของทหารรัสเซีย นักข่าวอีกสองคนได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

ถือเป็นรายงานการเสียชีวิตครั้งแรกของนักข่าวต่างชาติที่ทำข่าวเกี่ยวกับสงครามในยูเครน

ฮวน อาร์เรดอนโด หนึ่งในนักข่าวที่ได้รับบาดเจ็บ บอกกับนักข่าวชาวอิตาลีว่าเขาเคยอยู่กับเรโนด์ตอนที่พวกเขาถูกไฟไหม้

Two American journalist shot by Russian at Irpin bridge. One is under surgery at the main hospital in Kyiv and the other was shot at the neck. pic.twitter.com/9lihX1JJ58

— annalisa camilli (@annalisacamilli) March 13, 2022