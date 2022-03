ภาพเด็กหญิงชาวยูเครนบนปก Time Magazine ฉบับล่าสุด

ภาพ Valeriia เด็กหญิงวัย 5 ขวบ จากเมือง Kryvyi Rih ทางตอนกลางของประเทศยูเครน บนปกนิตยสาร Time Magazine ฉบับล่าสุด โดย JR ศิลปินสตรีตอาร์ตที่สร้างผลงานจากภาพถ่ายใบหน้าของผู้คน เพื่อแสดงให้เห็นถึงใบหน้าของมนุษย์ที่กำลังเผชิญกับความโหดร้ายจากสงคราม

โดยเมื่อวันที่ 17 มี.ค. ที่ผ่านมา Time Magazine เปิดเผยเรื่องเล่าเบื้องหลังภาพปกฉบับนี้ว่า นับตั้งแต่รัสเซียรุกรานยูเครนมีเด็กหลายคนต้องเสียชีวิต และอยู่อย่างไม่ปลอดภัย Valeriia ก็เช่นกัน เธอเป็นเด็กผู้หญิงที่ต้องทิ้งบ้านเกิดและเดินทางข้ามไปยังโปแลนด์เพื่อลี้ภัยสงครามพร้อมกับ Taisiia แม่ของเธอ

Taisiia กล่าวว่า เธอตัดสินใจออกจากยูเครนเพื่อความปลอดภัยของลูกสาว Valeriia เป็นเสมือนแสงอาทิตย์และความสุขของชีวิตเธอ เธอไม่รู้มาก่อนเลยว่าจะเกิดสงคราม จนกระทั่งเช้าตรู่ของวันที่ 24 ก.พ. 2565 กองทัพรัสเซียเริ่มทิ้งระเบิดในยูเครน เพื่อความปลอดภัยของลูกสาวเธอจึงยอมทิ้งบ้านไปก่อนที่ระเบิดจากรัสเซียจะเดินทางมาถึงบ้านของเธอ

แต่สามีและลูกชายของเธอยังอยู่ในยูเครน

เป็นเรื่องยากมากที่จะเดินทางออกจากยูเครนพร้อมกับดูแลเด็กไปด้วย บนรถไฟเต็มไปด้วยผู้หญิงและเด็ก เธอต้องยืนอยู่บนรถไฟนานถึง 18 ชั่วโมง เพื่อไปยังเมือง Lviv ที่ติดกับโปแลนด์ เมืองที่เคยสงบตอนนี้มีแต่ความโกลาหล อันตราย และความกลัว

ภาพจากเว็บไซต์ Time Magazine

ภาพขนาด 55 ฟุตของ Valeriia เป็นผลงานของ JR ศิลปินสตรีตอาร์ต ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการนำภาพถ่ายใบหน้าของผู้คนธรรมดาไปถ่ายทอดตามสถานที่ต่างๆ

JR เล่าว่า เขาอยู่ใกล้กับชายแดนยูเครนในช่วงที่สถานการณ์เริ่มปะทุขึ้น เขาจึงได้เดินทางเข้าไปยังยูเครน และติดต่อกับเพื่อนตากล้องชาวยูเครนที่กำลังเก็บภาพเหตุการณ์ในพื้นที่ เพื่อขอภาพถ่ายมาทำโปรเจกต์นี้ JR ได้เดินทางไปยังเมือง Lviv และรวมตัวกับคนหนุ่มสาวในเมืองที่จัตุรัสกลางเมืองแบบลับๆ เพื่อแสดงผลงานศิลปะชิ้นนี้ของเขา โดยมีชาวเมืองทั้งเด็ก คนหนุ่มสาว คนชรา และทหารออกมาร่วมสร้างโปรเจกต์นี้ด้วยกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงใบหน้าของมนุษย์ที่กำลังเผชิญกับความโหดร้ายจากสงคราม

