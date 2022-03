นักบาสฯ เอ็นบีเอ 'เอเนส คานเตอร์' ประณามเผด็จการพม่าเข่นฆ่าประชาชน

เอเนส คานเตอร์ ฟรีดอม นักกีฬาบาสเก็ตบอลเอ็นบีเอ โพสต์ข้อความต่อต้านเผด็ จการทหารพม่าลงในทวิตเตอร์ พร้อมรูปรองเท้าที่มีภาพเขี ยนต่อต้านเผด็จการ สนับสนุนสิทธิมนุษยชน ระบุผู้นำเผด็จการทหารพม่ า มินอ่องหล่าย สังหารหมู่ประชาชน ย้ำสิ่งที่เกิดขึ้ นในพม่าเป็น "หนึ่งในการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนร้ายแรงที่สุดที่กำลังเกิ ดขึ้นในโลกตอนนี้"

The Myanmar military & Dictator

Min Aung Hlaing is massacring its own people.

What’s happening in #Myanmar is one of the worst ongoing human rights abuses in the world.

Over 1600 protesters have been murdered.

The military continues committing genocide.

Let Myanmar Be Free! pic.twitter.com/6C2ak6ACjy

— Enes FREEDOM (@EnesFreedom) March 17, 2022