หัวหน้างานก่อสร้างชาวจีน เป็นแรงงานต่างชาติคนแรกที่สามารถพาครอบครัวไปพำนักที่ญี่ปุ่นได้ตามกฎใหม่

ที่มาภาพประกอบ: Kojach (CC BY 2.0)

ช่วงเดือน เม.ย. 2565 สื่อในญี่ปุ่นรายงานว่าแรงงานชาวจีนวัย 35 ปี ซึ่งเป็นหัวหน้างานไซต์ก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดกิฟุ กลายเป็นแรงงานต่างชาติคนแรกที่ได้สิทธิ์ถือวีซ่าพำนักถาวรและสามารถพาครอบครัวเข้าไปอยู่อาศัยในญี่ปุ่นได้ตามกฎใหม่ ที่ถือเป็นความพยายามสำคัญในการดึงดูดแรงงานต่างชาติที่มีทักษะในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ญี่ปุ่นกำลังขาดแคลน

หวัง เฟย ซึ่งทำงานให้กับบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดกิฟุ ได้รับสถานะ 'Specified Skilled Worker No. 2' เมื่อช่วงกลางเดือน เม.ย. 2565 ภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่ที่บังคับใช้ตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งเป็นหมวดหมู่วีซ่าแบบใหม่ที่ผ่อนปรนมากขึ้นสำหรับแรงงานต่างชาติ

ภายใต้ระบบใหม่นี้อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่มีทักษะภาษาญี่ปุ่นและอาชีวศึกษาสามารถสมัครวีซ่าที่เรียกว่า 'Specified Skilled Worker No. 1' ซึ่งให้สิทธิ์ในการทำงานใน 14 อุตสาหกรรม รวมถึงการก่อสร้างนานถึง 5 ปี แต่สถานะ Specified Skilled Worker No. 1 นี้ไม่มีสิทธิ์ให้แรงงานพาครอบครัวมาอยู่อาศัยที่ญี่ปุ่นได้

ทั้งนี้แรงงานที่เชี่ยวชาญใน 2 อุตสาหกรรม ได้แก่ ภาคการก่อสร้างและภาคการต่อเรือ สามารถอัพเกรดเป็นสถานะ Specified Skilled Worker No. 2 ได้ โดยหวัง เฟย นั้นเริ่มทำงานให้กับนายจ้างปัจจุบันของเขาในฐานะผู้ฝึกงานด้านเทคนิคในปี 2553 เขาเข้ารับการทดสอบทักษะระดับชาติในปี 2563 เพื่อให้ได้สถานะ Specified Skilled Worker No. 1 จากการทำงานของเขาในฐานะผู้ดูแลไซต์ ต่อมาเขาจึงสามารถอัพเกรดสถานะเป็น Specified Skilled Worker No. 2 ได้

ที่มา

Chinese supervisor becomes first foreign worker allowed to stay in Japan (Rod Sweet, Global Construction Review, 19 April 2022)