ยูเครนใช้ยุทธศาสตร์แบบใด ถึงยังไร้พ่ายต่อการรุกรานจากรัสเซียจนถึงตอนนี้

มิค ไรอัน นักยุทธศาสตร์อดีตทหารยศพลตรี ของกองทัพออสเตรเลียเขี ยนบทความในเรื่องที่ว่าชาวยู เครนใช้ยุทธศาสตร์แบบไหนในการต่ อกรกับกองทัพรัสเซีย และสามารถประสบชัยชนะอย่างต่ อเนื่อง หลังจากที่รัสเซียเปิดฉากรุ กรานยูเครนอย่างต่อเนื่องมาเป็ นเวลาหลายเดือนแล้ว

20 พ.ค. 2565 มิค ไรอัน นักยุทธศาสตร์อดีตทหารยศพลตรี ของกองทัพออสเตรเลียชี้ว่า ตลอดช่วงที่มีการรุกรานยูเครน กองทัพรัสเซียถูกบีบให้ต้องปรั บเปลี่ยนการประเมินเป้าหมายเชิ งยุทธศาสตร์ใหม่อยู่เสมอ แผน A ของพวกเขาคือการยึดครองกรุงเคี ยฟ เมืองคาร์คีฟ และจุดยุทธศาสตร์สำคัญอื่นๆ รวมถึงจับตัวกลุ่มผู้นำรัฐบาลยู เครนและบีบบังคับให้ยูเครนต้ องยอมตามพวกเขาในทางการเมือง

แต่แผนการเหล่านี้ของรัสเซียก็ ล้มเหลว ซึ่งไรอันมองว่าเป็ นเพราะความสามารถในปฏิบัติ การรบของยูเครนเองและความเป็นผู้ นำทางยุทธศาสตร์ของประธานาธิบดี โวโลดิเมียร์ เซเลนสกี

เมื่อแผน A ล้มเหลวก็บีบให้รัสเซียต้องหั นไปใช้แผน B นั่นคือการโจมตีจากหลายทิศทาง ไม่ว่าจะเป็นจากทางใต้, ตะวันออก, ตะวันออกเฉียงเหนือ, จากทางเหนือ และจากทางอากาศ ซึ่งแผนการเหล่านี้มี ตารางการปฏิบัติการที่ช้ากว่า ไรอันระบุว่า แผนการ B ของรัสเซียก็ล้มเหลวเช่นกัน ทำให้หลังจากนั้นรัสเซียก็หั นไปเน้นเรื่องดอนบั สและการพยายามสร้าง "สะพานแผ่นดิน" จากรัสเซียไปที่ไครเมีย ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ของยูเครนที่ รัสเซียอ้างสิทธิเหนือพื้นที่ และเคยใช้กำลังเข้ายึดครองในปี 2557

มีการตั้งข้อสังเกตจากไรอันว่า นับตั้งแต่ที่รัสเซียรุกรานยู เครนในเดือน ก.พ. เป็นต้นมา รัสเซียก็ทำการลดระดับเป้ าหมายทางการเมืองของพวกเขาที่มี ต่อยูเครนลงมาเรื่อยๆ รวมถึงลดระดับยุทธศาสตร์ในการที่ จะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นด้วย

ไรอันชี้ว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ ปกติในการสงคราม ในขณะที่เป้าหมายทางการเมืองเป็ นสิ่งที่คอยกำหนดว่าจะมี การดำเนินสงครามอย่างไรและการสู้ รบจะเป็นไปในรูปแบบไหน ขณะเดียวกันการสู้รบที่เกิดขึ้ นก็จะย้อนกลับมากำหนดเป้ าหมายทางการเมืองเองด้วย เช่นที่นักยุทธศาสตร์อเมริกัน เอเลียต โคเฮน เขียนไว้ในบทความเมื่อไม่ นานมานี้ว่า "การรักษาไว้ซึ่งการรับรู้ทิ ศทางของสงครามนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ นำทางการเมืองและผู้ นำทางทหารในระดับสูงต่างก็ต้ องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้เองเหล่าเจ้าหน้าที่ เสนาธิการ (และนักวิจารณ์ตามหน้าสื่อ) ต่างก็ต้องเผชิญกับความน่าหงุ ดหงิด"

ไรอันมองว่าทางฝ่ายยูเครนนั้ นไม่ต้องเผชิญกับการเปลี่ ยนแปลงเป้าหมายไปมาแบบเดียวกั บรัสเซีย น่าจะเป็นเพราะว่าพวกเขาเป็นฝ่ ายป้องกันตัวเอง เป้าหมายของพวกเขาจึงไม่ซับซ้ อนนั่นก็คือการปกป้องอธิ ปไตยของประเทศตัวเอง ปกป้องประชาชนของตัวเอง และปกป้องผืนแผ่นดินของตัวเอง แต่ในช่วงไม่นานนี้ก็เริ่มมี การพูดถึงการได้รับชัยชนะเหนื อรัสเซียเล็ดลอดเข้ ามาในวาทกรรมเชิงยุทธศาสตร์ด้วย

ทั้งนี้ไรอันยังมองว่ากองทั พของยูเครนมีความมั่นใจจากการที่ ผู้นำทางการเมืองของพวกเขามี ความแน่วแน่เด็ดเดี่ยว ทำให้กองทัพยูเครนแสดงให้เห็นถึ งความคงเส้นคงวาตลอดช่วงที่มี สงคราม

ไรอันระบุว่าสาเหตุที่ยู เครนทำได้สำเร็จในเรื่องนี้เป็ นเพราะการนำยุทธศาสตร์ การทหารแบบหนึ่งมาใช้ เป็นยุทธศาสตร์แบบเรียบง่ายที่ เรียกว่า "การกร่อนทำลาย" (Corrosion) ในออสเตรเลียนั้นมีการเรี ยกความสามารถในการสู้รบว่าเป็น "พลังต่อสู้" (fighting power) ซึ่งนับจากทั้งปัจจัยทางด้ านกายภาพ, ปัจจัยด้านขวัญกำลังใจ และปัจจัยทางการข่าว วิธีการของยูเครนคื อการลดทอนกำลังเหล่านี้ของรั สเซียจากภายใน ไม่ว่าจะเป็นการกร่อนทำลายกำลั งในด้านกายภาพ, ขวัญกำลังใจ และการข่าว พวกเขาใช้วีธีลดทอนกำลังเช่นนี้ ทั้งบนสนามรบและในพื้นที่ข้อมู ลข่าวสารนานาชาติ

ยุทธการ "กร่อนทำลาย" กำลังของรัสเซียทีละน้อยนั้ นกระทำโดยการที่ยูเครนโจมตีรั สเซียในจุดที่รัสเซียอ่อนแอ ขณะเดียวกันก็ใช้กำลั งการรบของยู เครนในการชะลอกองกำลังของรัสเซี ย ในเรื่องนี้ บาซิล ลิดเดลล์ ฮาร์ท นักประวัติศาสตร์และนักทฤษฎีด้ านการทหารของอังกฤษเคยพูดเอาไว้ ว่ามันเป็นวิธีการทางอ้อม ฮาร์ทระบุเอาไว้ในหนังสือที่ชื่ อ "ยุทธศาสตร์" (Strategy) ที่นับเป็นผลงานคลาสสิ กของเขาในเรื่องที่ว่าทำไม "การบรรลุเป้าหมายในสงครามอย่ างเต็มประสิทธิภาพนั้นถึงเกิดขึ้ นได้น้อยมาก เว้นแต่ว่าวิธีการที่ใช้จะมี การกระทำแบบทางอ้อมเพื่อทำให้ แน่ใจว่าศัตรูจะไม่พร้อมรับมื อกับมัน การกระทำแบบอ้อมๆ นี้เองมักจะเป็นไปในลักษณะเชิ งกายภาพโดยทั่วไป และจะเป็นไปในเชิงจิตวิทยาอยู่ เสมอ"

ซึ่งดูเหมือนว่ายูเครนจะใช้ยุ ทธศาสตร์ตำรานี้อย่างเต็มที่ พวกเขาโจมตีใส่ระบบที่สนับสนุ นเชิงกายภาพของกองกำลังรัสเซี ยที่อ่อนแอที่สุดในสนามรบ นั่นก็คือเครือข่ายการสื่อสาร, เส้นทางขนส่งลำเลียงเสบียง, พื้นที่แนวหลัง, ปืนใหญ่และผู้บัญชาการระดับสู งที่อยู่ในกองบัญชาการ ในศึกสงครามที่กรุงเคียฟ ชาวยูเครนสามารถต่อสู้กับรัสเซี ยได้จนทำให้รัสเซียต้องหยุดนิ่ งเพราะพวกเขาสามารถเจาะพื้นที่ แนวหลังของรัสเซียและทำลายบางส่ วนของช่องทางขนส่งลำเลียงการสนั บสนุนได้สำเร็จ พวกเขา "กร่อนทำลาย" กองกำลังสำรวจทางเหนือของรัสเซี ยอย่างช้าๆ จากภายใน จนกระทั่งในที่สุดก็บีบให้พวกนั้ นเลิกล้มภารกิจหนีออกจากพื้นที่ ไปอย่างอัปยศอดสู

ในภาคตะวันออกของยูเครน ชาวยูเครนก็ใช้ยุทธศาสตร์แบบ "กร่อนทำลาย" เช่นกัน พวกเขาโจมตีระบบการขนส่งลำเลี ยงของรัสเซีย ถึงแม้ว่ารัสเซียจะเคลื่อนพลอย่ างระมัดระวังมากกว่าเดิมก็ตาม ชาวยูเครนยังทำการโจมตีส่วนสำคั ญที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพให้กั บกองทัพรัสเซียด้วย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยวิศวกร, โดรนสอดแนม, คลังน้ำมัน และผู้บัญชาการระดับสูงของรั สเซีย เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ชาวยู เครนใช้วิธีการกัดกร่ อนจากภายในเพื่อทำลายประสิทธิ ภาพเชิงรูปธรรมในการสู้รบของรั สเซีย

ไรอันระบุว่าเป็นไปได้ว่ าการทำลายประสิทธิภาพเชิงรู ปธรรมดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่ อประสิทธิภาพในด้านขวัญกำลั งใจและด้านข่ าวกรองของของกองกำลังรัสเซียด้ วย ที่พวกเขาถูกกร่อนขวัญกำลั งใจเพราะพ่ายแพ้ในสนามรบ เป็นเพราะปัญหาเกี่ยวกับเสบี ยงและการต้องล่าถอยเพราะเผชิญกั บแรงกดดันของยูเครนในกรุงเคี ยฟและเมืองคาร์คีฟ

นอกจากนี้การที่ชาวยูเครนใช้ โซเชียลมีเดียในการแสดงให้เห็ นความบกพร่องของรัสเซียก็ยิ่งส่ งผลต่อการกร่อนขวัญกำลังใจรั สเซียมากขึ้น เมื่อสูญเสียขวัญกำลังใจก็ส่ งผลให้วินัยในสนามรบย่อหย่อนลง มีทหารรัสเซียที่หนีทัพ การปฏิเสธจะลงสนามรบ และก่ออาชญากรรมสงคราม และเมื่อเกิดปัญหาการเสียขวั ญกำลังใจและการขาดวินั ยในสนามรบขึ้นมาแล้ว ถ้าหากไม่มีการแก้ไขปัญหา มันก็อาจจะลุกลามไปเรื่อยๆ ภายในกองทัพได้ ชาวยูเครนได้ทำให้ใจที่จะสู้ ของรัสเซียลดน้อยถอยลงอย่างช้า ถ้าหากมีความล้มเหลวในสนามรบเกิ ดขึ้นอีกก็อาจจะส่งผลให้ขวั ญกำลังใจของกองทัพรัสเซียพั งพาบเลยก็ได้

นอกจากนี้ยูเครนยังสามารถบีบให้ เกิดการกร่อนทำลายการข่าวของรั สเซียได้ด้วย การที่กองทัพรัสเซียถูกกดดันให้ ต้องได้รับชัยชนะอย่างใดอย่ างหนึ่งหลังจากที่ล้มเหลวไปก่ อนหน้านี้ ทำให้ปฏิบัติ การทางทหารของพวกเขามีความเสี่ ยงมากขึ้นในเชิงยุทธวิธีและเชิ งปฏิบัติการ จากความล้มเหลวไม่เป็นท่ าในการบุกสะพานข้ามแม่น้ำ เซเวอร์สกีย์ โดเนตส์ ที่กองพลน้อยของรัสเซียอย่างน้ อยกองหนึ่งถู กทำลายสมรรถนะทางการสู้รบ แสดงให้เห็นว่ากองทัพรัสเซียมี ความสามารถลดลงในการประเมิ นความเสี่ยงเกี่ยวกับการตัดสิ นใจที่สำคัญในเชิงปฏิบัติ การและในเชิงยุทธวิธี

ไรอันระบุว่าการที่ยูเครนมี ความคงเส้นคงวาในการใช้ยุ ทธศาสตร์เหล่านี้ทำให้ยูเครนได้ เห็นว่ากองทัพรัสเซียได้ใช้ ความพยายามอย่างถึงขีดจำกัดแล้ว และจากการที่พวกเขากร่อนทำลายรั สเซียทั้งทางกายภาพ, ทางขวัญกำลังใจ และทางการข่าวจากภายใน ทำให้ยูเครนพัฒนาการกลยุทธ์ สงครามขึ้นไปอีกขั้ นโดยการผสมผสานทั้งปฏิบัติ การตามแบบ (conventional operation) ทั้งทางบก, ทางน้ำ, ทางอากาศ รวมกับปฏิบัติการนอกแบบ (unconventional operation) และปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารมาบู รณาการเป็นหนึ่งเดียวแบบแบ่ งแยกไม่ได้

"นี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ าการทำสงครามในยุคสมัยคริสต์ ศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างไร ยูเครนได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ าพวกเขาเป็นเซียนในเรื่องนี้ นี่เป็นสิ่งที่ประเทศขนาดกลางที่ มีทรัพยากรจำกัดทุกประเทศ (รวมถึง ออสเตรเลีย ด้วย) สามารถเรียนรู้จากมันได้" ไรอันระบุในบทความ

เรียบเรียงจาก

The ingenious strategy that could win the war for Ukraine, The Sydney Morning Herald, 17-05-2022

https://www.smh.com.au/world/ europe/the-ingenious-strategy- that-could-win-the-war-for- ukraine-20220517-p5alz4.html