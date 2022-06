เจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐฯ เยือนชายแดนไทย หารือเรื่องการส่งความช่วยเหลือข้ามพรมแดนให้ชาวเมียนมา

ที่ปรึกษากระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ เยือน อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา เยี่ยมค่ายผู้ลี้ภัยบ้านแม่หละ พร้อมหารือกับ NGO ในพื้นที่หาทางส่งความช่วยเหลือข้ามพรมแดนช่วยคนเมียนมา

13 มิ.ย. 2565 สำนักข่าวสัญชาติพม่า 'อิรวดี' รายงานวันนี้ (13 มิ.ย.) ดีเล็ก โชลเลต (Derek Chollet) ที่ปรึกษากระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ เยือนค่ายผู้ลี้ภัยบ้านแม่หล่ะ จ.ตาก พร้อมคุยกับ ‘ซินเทีย หม่อง’ ผู้ก่อตั้งแม่ตาวคลินิก เมื่อ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งการเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของทริปเยือนเอเชียอาคเนย์ของสหรัฐฯ

ต่อจากนี้ โชเลตจะเดินทางจากประเทศไทยไปต่อที่สิงคโปร์ และบรูไน โดยแต่ละจุดหมาย เขาจะติดตามผลการดำเนินการประชุมผู้นำสูงสุด สหรัฐฯ-อาเซียน สมัยพิเศษ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐฯ เมื่อ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา พร้อมตอกย้ำคำมั่นสัญญาของสหรัฐฯ ในการทำงานเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนในการพาพม่ากลับเข้าสู่เส้นทางแห่งประชาธิปไตย

ในประเทศไทย โซลเลตพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทย เพื่อหารือทั้งในประเด็นทวิภาคี และพหุภาคี และมีแผนพบองค์กรที่ทำงานด้านมนุษยธรรมในระดับนานาชาติ องค์กรภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

เมื่อ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา โชลเลตเดินทางเยี่ยมค่ายผู้ลี้ภัยบ้านแม่หละ จ.ตาก ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของผู้ผลัดถิ่นภายในจากประเทศเมียนมา มากกว่า 27,900 คน มาตั้งแต่ปี 2527 ซึ่งทางที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ สอบถามเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และสุขภาพของคนที่อยู่ในค่ายบ้านแม่หละ

ในช่วงบ่าย ที่ปรึกษากระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ เดินทางไปเยี่ยมแม่ตาวคลินิก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กที่ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาใน อ.แม่สอด และบริเวณโดยรอบมานานหลายทศวรรษ โชลเลตได้พบซินเทีย หม่อง ผู้ก่อตั้งแม่ตาวคลินิก และภาคประชาสังคมของชาวชาติพันธุ์มอญ กะเหรี่ยง และไทใหญ่ ตลอดจนได้สอบถามภาคประชาสังคมต่อสถานการณ์วิกฤตทางมนุษยธรรมในประเทศเมียนมา

(กลาง) ดีเลก โชลเลต ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

ซินเทีย หม่อง เผยว่า ที่ปรึกษาจากสหรัฐฯ สอบถามถึงข้อท้าท้ายในการส่งความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมข้ามแดนไปยังเมียนมา และทางประเทศสหรัฐฯ จะช่วยเหลือต่อกรณีนี้อย่างไรได้บ้าง

“ภาคประชาสังคมของชาวชาติพันธุ์หยิบยกประเด็นขึ้นมาพูดคุยทั้งเรื่องของผู้พลัดถิ่นภายใน การละเมิดสิทธิมนุษยชน (โดยเผด็จการทหารพม่า) หาทางการแก้ไขอุปสรรคของการปฏิบัติงานที่พวกเขาพบระหว่างส่งความช่วยเหลือ และเราจะร่วมมือกับทางสาธารณสุขไทยบริเวณชายแดนอย่างไรต่อความพยายามส่งความช่วยเหลือข้ามแดน” ซินเทีย กล่าว

ซินเทีย กล่าวเพิ่มเติมว่า เธอหวังว่าการเยือนของที่ปรึกษากระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ จะนำมาสู่ความช่วยเหลือภาคประชาสังคมต่อการให้ความช่วยเหลือชาวเมียนมาที่อยู่ชายแดนไทย ให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น

ทั้งนี้ ในการเดินทางเยือนสิงคโปร์ โชลเลตจะเข้าร่วมงานเสวนา “แชงกรี-ลา ไดอะล็อก” และเข้าร่วมการอภิปรายถึงปัญหาความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ระดับสูง

ขณะที่วานนี้ (12 มิ.ย.) โชลเลต โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ ระบุว่าได้เข้าร่วมประชุมกับ ดาโต๊ะ เอรีวัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ 2 จากบรูไน และเป็นอดีตผู้แทนพิเศษอาเซียนต่อการแก้ไขวิกฤตการเมืองเมียนมา เพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคผ่านกลไกของอาเซียน ยกระดับความร่วมมือทวิภาคี และอื่นๆ

