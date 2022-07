องค์กรสิทธิฯ ออก จม.เปิดผนึกร้องไทย ผ่าน พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมาน-อุ้มหาย ให้ได้มาตรฐานสากล

องค์กรภาคประชาสังคมระหว่ างประเทศส่งจดหมายเปิดผนึกเนื่ องใน "วันสนับสนุนผู้เสี ยหายจากการทรมานสากล” (International Day In Support of Victims of Torture) ถึงประธานวุฒิ สภาและประธานคณะกรรมาธิการวิ สามัญเพื่อแสดงความกังวลอย่ างจริงจังต่อความล่าช้าอย่างต่ อเนื่องในการพิจารณาและรับรองร่ าง พ.ร.บ.ป้องกั นและปราบปรามการทรมานและการกระทำ ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อป้องกั นไม่ให้เกิดการทรมาน การประติบัติที่โหดร้ายอื่นๆ และการบังคับให้สูญหาย โดยเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการวิ สามัญและวุฒิสภาเร่งรั ดกระบวนการพิจารณาและผ่านร่าง พ.ร.บ.นี้โดยไม่ชักช้าและประกั นว่ากฎหมายดังกล่าวสอดคล้องกั บพันธกรณี ของประเทศไทยตามกฎหมายสิทธิมนุ ษยชนระหว่างประเทศ ทั้งยังเรียกร้องให้มีการอภิ ปรายอย่างโปร่งใสและมีการชี้ แจงความคืบหน้าของกระบวนการพิ จารณาของวุฒิสภาด้วย

4 ก.ค.2565 ฝ่ายสื่อสารองค์กร แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย รายงานต่อสื่อมวลชนว่า 6 องค์กรภาคประชาสังคมระหว่ างประเทศดังรายนามต่อไปนี้ แอมเ นสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (Amnesty Intenational) กลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่ อสิทธิมนุษยชน (ASEAN Parliamentarians for Human Rights) ฮิวแมนไรท์วอทช์ (Human Rights Watch) คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists) สหพันธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนสากล (International Federation for Human Rights) และองค์กรต่อต้านการทารุ ณกรรมโลก (World Organization Against Torture) ส่งจดหมายเปิดผนึกถึง พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา และพล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิ จารณาร่าง พ.ร.บ.ป้องกั นและปราบปรามการทรมานและการกระทำ ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....แสดงความกังวลถึงความล่าช้ าของร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันร่างยังอยู่ ในชั้นกระบวนการพิ จารณาของคณะกรรมาธิการวิสามั ญของวุฒิสภา อีกทั้งเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2565 ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติเห็ นชอบขยายเวลาไปอีก 30 วัน ทำให้การพิจารณากฎหมายฉบับนี้ ขยายออกไปถึงกลางเดือนสิงหาคม ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมากที่ กฎหมายฉบับนี้จะไม่แล้วเสร็ จภายในสมัยประชุมครั้งนี้ ที่จะจบลงวันที่ 18 ก.ย. 2565

ในแถลงการณ์ตอนหนึ่งระบุว่า ไทยเข้าเป็นรัฐภาคีของอนุสั ญญาต่อต้านการทรมานและการประติ บัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี แห่งสหประชาชาติในปี 2550 และได้ให้คำมั่นสัญญาทั้งในระดั บระหว่ างประเทศและในประเทศหลายครั้งที่ จะทำให้การทรมานและการบังคับให้ สูญหายเป็นความผิดทางอาญา

นอกจากนั้น ในระหว่างกระบวนการทบทวนสถานการ ณ์ด้านสิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review หรือ UPR) ครั้งที่สอง เมื่อปีพ.ศ. 2559 รัฐบาลยังให้คำมั่นโดยสมัครใจว่ าจะให้สัตยาบันรับรองพิธีสารเลื อกรับของ UNCAT เพื่อส่งเสริมพันธกรณี ของประเทศไทยต่อการป้องกั นการทรมานและการประติบัติที่ โหดร้ายให้สอดคล้องตามกฎหมายสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมากยิ่ งขึ้น และในระหว่างกระบวนการ UPR ครั้งที่สาม เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2564 ประเทศไทยยังยอมรับข้ อเสนอแนะจากประเทศอื่นที่ จะตรากฎหมายเพื่อทำให้ การทรมานและการบังคับให้สู ญหายเป็นความผิดทางอาญา และประกันให้มีเนื้อหาสอดคล้ องกับพันธกรณี ของประเทศไทยตามกฎหมายระหว่ างประเทศด้วย

แต่แม้จะมีการให้คำมั่นเหล่านี้ มามากว่า 15 ปี และมีการจัดทำร่างกฎหมายหลายฉบั บเพื่อทำให้การทรมานและการบังคั บให้สูญหายเป็นความผิดทางอาญา แต่ร่างกฎหมายเหล่านี้กลับถู กถอนออกไปโดยหน่วยงานของรัฐต่ างๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้จะมีการนำกลับมาพิจารณาอี กครั้ง แต่ก็ทำให้เกิดความล่าช้าอย่ างมากในกระบวนการนี้ นอกจากนั้นเนื้อหาของร่ างพระราชบัญญัตินี้กลับถูกทำให้ อ่อนลงและถูกลดทอนในหลายโอกาส ซึ่งไม่สอดคล้องกั บกฎหมายและมาตราฐานระหว่ างประเทศ

ในท้ายของจดหมายระบุว่า องค์กรภาคประชาสังคมรระหว่ างประเทศยังคงมุ่งมั่นที่จะร่ วมมือกับวุฒิสภาประเทศไทย ในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินี้ และยินดีหากจะมีโอกาสได้เข้าพบ อภิปราย และรับฟังความเห็นหรือคำถามใดๆ ที่ทางวุฒิสภามีต่อประเด็นต่างๆ ในจดหมายที่ส่งไปถึง เพื่อให้ประเทศไทยผ่านร่ างกฎหมายที่มีเนื้อหาสอดคล้องกั บกฎหมายและมาตรฐานระหว่ างประเทศโดยสมบูรณ์