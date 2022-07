วิเคราะห์สัญญะของการบุกทำเนียบประธานาธิบดีศรีลังกา และเหตุการณ์ที่คล้ายกันในประวัติศาสตร์

หนึ่งในเรื่องที่เด่นที่สุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คือการลุกฮือที่ศรีลังกา มีภาพที่ประชาชนบุกเข้าไปในที่พำนักของประธานาธิบดี แล้วใช้สอยมันเหมือนเป็นพื้นที่สำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องนี้ทำให้นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์จากออสเตรเลียชวนวิเคราะห์ในแง่ที่ว่า มันแสดงออกถึงการฝ่าฝืนและยึดกุมพื้นที่ที่เป็นสัญลักษณ์เชิงอำนาจแห่งนี้อย่างไรบ้าง และมีเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์หลายเหตุการณ์ที่เล่นกับสัญลักษณ์แบบนี้มาก่อน รวมถึงการปฏิวัติฝรั่งเศสด้วย

PROTESTORS in Sri Lanka storm the presidential palace, swim in the president's pool.... pic.twitter.com/ep440gdAlY

— Mr. Kinuthia Pius. (@Belive_Kinuthia) July 9, 2022