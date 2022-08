องค์กรสิทธิแรงงานข้ามชาติเรียกร้องแก้ปัญหาการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ ขั้นตอนซับซ้อน เปิดช่องเรียกผลประโยชน์

กระทรวงแรงงาน โดยการทำงานร่วมกันกับองค์กรด้านแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ในการจัดทำรายงานเพื่อถอดบทเรียนบทเรียนนโยบายการบริหารภายใต้การบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.​2560 เปรียบเทียบหลักการทั่วไป และแนวปฏิบัติการเพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรม (General principles and operational guidelines for fair recruitment and definition of recruitment fee and related costs) เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติที่มีความสอดคล้องกับหลักการสากลขององค์การด้านแรงงานระหว่างประเทศ สอดรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 8 ว่าด้วยการทำงานที่มีคุณค่า และส่งเสริมให้เกิดการเคารพในหลักการด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยอยู่ในระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ในระยะที่ 2