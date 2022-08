รอบโลกแรงงาน สิงหาคม 2022

ภาคการผลิตจีนหดตัวกว่าคาด ขณะโควิด-19 กลับมาแพร่ระบาด

ผลการสำรวจล่าสุดเปิดเผยว่าภาคการผลิตของจีนหดตัวเกินคาดในเดือน ก.ค. 2022 หลังจากมีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างจากเดือนก่อนหน้า ขณะที่มีการแพร่ระบาดรอบใหม่ของโคโรนาไวรัสภายในประเทศและสภาพเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงส่งสัญญาณความต้องการสินค้าที่ลดลง

รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Manufacturing Purchasing Managers' Index – PMI) อย่างเป็นทางการที่สำนักสถิติแห่งชาติจีน (National Bureau of Statistics – NBS) เปิดเผยออกมาในวันอาทิตย์ ระบุว่า ดัชนีดังกล่าวของจีนลดลงจาก 50.2 จุด ในเดือนมิถุนายนมาอยู่ที่ 49.0 จุด ในเดือน ก.ค. 2022 ซึ่งเป็นการหดตัวถึงระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน

ตัวเลขดังกล่าวยังต่ำกว่าค่ามัธยฐานที่ 50.4 จุด ซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์สำรวจมาจากการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ต่างๆ

จ้าว ฉิงเหอ นักสถิติอาวุโสของ NBS ระบุในแถลงการณ์ที่โพสต์ขึ้นทางเว็บไซต์ของสำนักฯ ว่า การหดตัวอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมที่พึ่งพาพลังงาน เช่น น้ำมัน ถ่านหิน และโลหะที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบหลัก มีส่วนอย่างมากในการฉุดดัชนี PMI ในเดือน ก.ค. 2022 ลง

ขณะเดียวกัน บรูซ แปง หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จาก Jones Lang Lasalle Inc ระบุในรายงานวิจัยว่า ความต้องการสินค้าที่อ่อนตัวยังคงเป็นปัจจัยที่จำกัดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และคาดด้วยว่า “การขยายตัวในไตรมาสที่ 3 อาจจะเผชิญกับความท้าทายที่หนักกว่าที่คาด ขณะที่ การฟื้นตัวยังคงเป็นไปอย่างช้า ๆ และเปราะบาง”

ทั้งนี้ เศรษฐกิจของจีนแทบไม่ขยายตัวเลยในไตรมาสที่ 2 ของปี ท่ามกลางมาตรการล็อกดาวน์ที่มีการประกาศบังคับใช้หลายจุดทั่วประเทศ และสัญญาณของผู้นำประเทศที่ยืนยันว่า การดำเนินงานตามนโยบายโควิดเป็นศูนย์ ยังคงเป็นแผนงานที่มีความสำคัญในลำดับต้น ๆ

ที่มา: VOA, 1/8/2022

แรงงานภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของอินโดนีเซียประท้วงการขึ้นค่าตั๋วชมมังกรโคโมโด

24 สมาคมแรงงานท้องถิ่นได้ออกมาประท้วงหลังรัฐบาลอินโดนีเซียได้ปรับขึ้นค่าตั๋วเข้าชมมังกรโคโมโดในอุทยานแห่งชาติบนเกาะหลัก 2 แห่งของอินโดนีเซียเป็นราคา 3.75 ล้านรูเปียห์ เพิ่มขึ้นจากราคาเดิมถึง 18 เท่า โดยแรงงานภาคอุตสาหกรรมท้องถิ่นตั้งข้อสังเกตว่ามีราคาแพงเกินไป ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง และแรงงานท้องถิ่นก็จะเสียรายได้

ที่มา: France24, 1/8/2022

คณะทำงานของรัฐบาลญี่ปุ่นเสนอแนะให้เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำโดยเฉลี่ยของญี่ปุ่นสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์

คณะทำงานของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสหภาพและฝ่ายบริหารบริษัทหารือกันเรื่องการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมงของปีงบประมาณนี้เมื่อปลายเดือน ก.ค. 2022 แต่ไม่ได้ข้อสรุป สมาชิกของคณะทำงานประชุมกันอีกครั้งเมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม และหารือกันในประเด็นนี้ประมาณ 7 ชั่วโมง

ทางคณะเสนอให้เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำโดยเฉลี่ยทั่วประเทศอีก 31 เยนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รวมเป็น 961 เยนต่อชั่วโมง หรือคิดเป็นประมาณ 260 บาทต่อชั่วโมง

ส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้มากที่สุดตั้งแต่รัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มรวบรวมข้อมูลในปีงบประมาณ 2022 ระดับค่าจ้างขั้นต่ำที่กำหนดในแต่ละจังหวัดนั้นจะอิงตามที่คณะทำงานนี้แนะนำ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นเคยกำหนดเป้าหมายค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยไว้ให้ถึง 1,000 เยน

ที่มา: NHK, 2/8/2022

ไต้หวันส่งเสริมให้แรงงานต่างชาติทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย จบแล้วยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือ

ไต้หวันประสบวิกฤติเด็กเกิดน้อย ส่งผลต่อการพัฒนาของประเทศชาติ ไม่เฉพาะขาดแคลนแรงงาน แม้แต่สถาบันการศึกษาเนื่องจากนักเรียนนักศึกษาใหม่ลดลง ต้องเผชิญกับปัญหาการปิดตัวลง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว กระทรวงแรงงานกำลังพิจารณาผ่อนปรนมาตรฐาน ผู้ประกอบการใดอนุญาตให้แรงงานต่างชาติของตนทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย จะได้รับสิทธิประโยชน์ข้อใดข้อหนึ่ง ได้แก่รับโควตาพิเศษว่าจ้างแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้นจากปกติสูงสุดไม่เกิน 5% หรือลดการจ่ายเงินเข้ากองทุนเพื่อความมั่นคงในการทำงาน 50% ซึ่งปัจจุบันนายจ้างที่ว่าจ้างแรงงานต่างชาติ จะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนเพื่อความมั่นคงในการทำงานของแรงงานในโควตาพิเศษ 9,000 เหรียญต่อคนต่อเดือน

จากข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปัจจุบันมีแรงงานต่างชาติทำงานอยู่ในไต้หวันจำนวน 687,178 คน ในจำนวนนี้ ทำงานอยู่ในภาคการผลิตกว่า 460,000 คน อีกประมาณ 210,000 คน กระทรวงแรงงานไต้หวันได้ส่งเสริมให้แรงงานต่างชาติทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย เมื่อจบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี จะได้รับการยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือทันที และเพื่อให้นายจ้างให้การสนับสนุนแรงงานของตนเข้าเรียนต่อในสถาบันการอาชีวศึกษาหรือมหาวิทยาลัย กระทรวงแรงงานจะแก้ไขเกณฑ์การนำเข้าแรงงานต่างชาติและมาตรฐานในการชำระเงินเข้ากองทุนเพื่อความมั่นคงในการทำงานของแรงงาน

ที่มา: Radio Taiwan International, 5/8/2022

ญี่ปุ่นเรียกร้องให้ภาคเอกชนเพิ่มความพยายามด้านสิทธิมนุษยชน

รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังจัดทำแนวทางสำหรับความพยายามของภาคเอกชนที่จะสนับสนุนสิทธิมนุษยชน โดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมได้ออกร่างมาตรการเรียกร้องให้บริษัทต่าง ๆ ดำเนินการในเรื่องนี้มากขึ้น

ทางการกำลังร่วมมือกับคณะผู้เชี่ยวชาญที่จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมเพื่อจัดทำแนวทางดังกล่าว

ร่างมาตรการนี้เรียกร้องให้ธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มความพยายามด้านสิทธิมนุษยชน โดยรวมเอาบริษัทในห่วงโซ่อุปทานและบริษัทคู่ค้าเข้ามีส่วนร่วมด้วย

แนวทางนี้ยังเรียกร้องให้เพิ่มความใส่ใจต่อประเด็น อาทิ การบังคับใช้แรงงานและการใช้แรงงานเด็ก

ทางกระทรวงมีแผนจะบังคับใช้ร่างมาตรการนี้ หลังรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชน

ที่มา: NHK, 5/8/2022

ตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ พุ่ง 5 แสนตำแหน่งในเดือน ก.ค. 2022

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 528,000 ตำแหน่งในเดือน ก.ค. 2022 ท่ามกลางสัญญาณเตือนเรื่องทิศทางเศรษฐกิจขาลง ตัวเลขการว่างงานของอเมริกาปรับลดลงมาจาก 3.6% มาอยู่ที่ 3.5% ในเดือน ก.ค. 2022 นับเป็นระดับการว่างงานที่ต่ำสุดในรอบ 50 ปี

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ตอนนี้ฟื้นตัวจากภาวะการระบาดของโควิด-19 ในแง่ของการจ้างงานที่กลับคืนมาราว 22 ล้านตำแหน่งในช่วงก่อนโควิด และตัวเลขการจ้างงานที่เปิดเผยโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ จุดประเด็นถกเถียงว่าสหรัฐฯ อยู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจริงหรือไม่

ไบรอัน โคลตัน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings ระบุหลังจากตัวเลขจ้างงานออกมาในวันศุกร์ว่า “เศรษฐกิจสหรัฐฯ สร้างตำแหน่งงานใหม่ราว 6 ล้านตำแหน่งต่อปี นั่นคือการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในอัตราเร่งถึง 3 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเติบโตดีตามปกติเสียอีก”

เมื่อเดือน ก.ค. 2022 นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้น 250,000 ตำแหน่ง ลดลงจากเดือน มิ.ย. 2022 ที่จ้างงานราว 398,000 ตำแหน่ง ทำให้เดือน ก.ค. 2022 เป็นเดือนที่มีการจ้างงานสูงสุดในรอบ 5 เดือน ที่น่าสนใจคือ ตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงาน ดีดตัวขึ้น 0.5% เมื่อเทียบรายเดือน และพุ่งขึ้น 5.2% เมื่อเทียบรายปี ตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงนี้เป็นข้อมูลที่เฟดให้ความสำคัญเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ภาวะเงินเฟ้อ

ชาร์ลี ริปลีย์ นักกลยุทธ์การลงทุนจาก Allianz Investment Management มองว่า ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งทำให้เฟดมีภาระงานอีกมากที่ต้องสะสาง โดยตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาในวันศุกร์ทำให้ความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ ถูกลดทอนความสนใจไปในตอนนี้

ที่มา: VOA, 6/8/2022

สายการบิน Qantas ขาดแคลนพนักงาน ต้องขอผู้บริหารมาช่วยขนกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสาร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Qantas ระบุในอีเมลว่าอุตสาหกรรมการบินกำลังเผชิญความท้าทาย ทั้งจากโรคไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 ที่กลับมาระบาดใหม่ในช่วงนี้ ซึ่งเป็นฤดูหนาวของออสเตรเลีย ทำให้จำนวนพนักงานตึงตัว บริษัทไม่ได้คาดหวังให้ผู้บริหารต้องเลือกทำงานนี้เพิ่มเติมจากงานบริหารที่ทำอยู่ แต่ต้องการอาสาสมัครอย่างน้อย 100 คน มาทำงานที่ท่าอากาศซิดนีย์ และท่าอากาศยานเมลเบิร์น สัปดาห์ละ 3 วัน หรือ 5 วัน มีหน้าที่ขนกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสาร ทั้งขึ้นและลงเครื่องบิน รวมทั้งขับรถขนกระเป๋าสัมภาระภายในท่าอากาศยาน อาสาสมัครจะต้องสามารถขนกระเป๋าที่หนักมากถึงใบละ 32 กิโลกรัมได้

ที่มา: Nation World News, 9/8/2022

Alibaba ปลดพนักงานต่อเนื่องในไตรมาสล่าสุด

มีการเปิดเผยว่า Alibaba เหลือพนักงานกว่า 245,000 ราย ณ สิ้นไตรมาสล่าสุด โดยการปรับลดพนักงานครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นในช่วงที่บริษัทเผชิญภาวะรายรับหดตัวเป็นครั้งแรก ก่อนหน้านี้ Alibaba ก็ได้ปรับลดพนักงานไปจำนวน 4,375 รายในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2022 ซึ่งสอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกที่พยายามควบคุมการใช้จ่ายในช่วงเวลาที่เงินเฟ้อ ต้นทุนวัสดุ และความตึงเครียดทางการเมืองสูงขึ้น

ที่มา: Bloomberg, 9/8/2022

นายจ้างทั่วสหรัฐฯ เจอปัญหาขาดคนทำงาน

เวลานี้ โฆษณารับสมัครงานกำลังผุดขึ้นทั่วไปทั่วอเมริกา ในขณะที่บรรดานายจ้างกำลังประสบปัญหาขาดแคลนคนทำงานอย่างหนัก ซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 การเกษียณก่อนเวลา และข้อจำกัดด้านกฎหมายคนเข้าเมือง

ข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐฯ ระบุว่า เมื่อเดือน มิ.ย. 2022 มีตำแหน่งงานมากกว่า 11 ล้านตำแหน่งในสหรัฐฯ ที่ยังไม่สามารถหาคนทำงานได้ และมีคนหางานไม่ถึง 6 ล้านคนในช่วงเดียวกัน ด้านหอการค้าสหรัฐฯ แถลงว่า "เรามีตำแหน่งงานมากมาย แต่มีคนทำงานไม่พอ" พร้อมชี้ว่า แรงงานจำนวนมากที่หยุดทำงานไปในช่วงที่โควิดเริ่มระบาดใหม่ ๆ ในสหรัฐฯ เมื่อต้นปีค.ศ. 2020 ต่างไม่กลับมาทำงานอีก โดยเชื่อว่าส่วนใหญ่ต่างตัดสินใจเกษียณก่อนเวลา

รายงานของหอการค้าสหรัฐฯ ชี้ว่า "หากมีการจ้างงานเต็มที่ในตอนนี้ เราจะมีแรงงานเพิ่มขึ้นอีก 3.4 ล้านคน"

นิค บังเกอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดแรงงาน เชื่อว่า "ส่วนหนึ่งของปัญหานี้คือการที่อายุเฉลี่ยของประชากรอเมริกันเพิ่มสูงขึ้น" ซึ่งในระยะสั้น ยากที่จะเห็นอัตราการทำงานของประชากรอเมริกันวัยผู้ใหญ่กลับมาอยู่ที่ระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดการระบาด

ขณะที่ ไดแอน สวองค์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของสถาบันการเงิน KPMG กล่าวกับเอเอฟพีว่า "ประชาชนที่เกิดในยุคเบบี้บูมส่วนใหญ่เริ่มออกจากตลาดแรงงานแล้ว และในช่วงการระบาดของโควิดที่ผ่านมายังเกิดสิ่งที่เรียกว่า 'การเร่งรัดเกษียณ' ด้วย"

ทั้งนี้ คนทำงานจำนวนมากตัดสินใจเกษียณก่อนเวลาเนื่องจากกังวลปัญหาสุขภาพ รวมทั้งอาจมีเงินเก็บมากพอแล้วในรูปของหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ไดแอน สวองค์ แห่ง KPMG กล่าวว่า โควิด-19 มิได้ส่งผลระยะยาวต่อผู้ติดเชื้อเท่านั้น แต่ยังสร้างผลกระทบรุนแรงต่อตลาดแรงงานในอเมริกาอีกด้วย และกล่าวด้วยว่า "อเมริกายังไม่มีกฎหมายคนเข้าเมืองที่เหมาะสมสำหรับการนำคนต่างชาติเข้ามาทดแทนประชากรยุคเบบี้บูมที่เกษียณไป"

กฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองอย่างเข้มงวดที่นำมาใช้ในสมัยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ รวมทั้งผลกระทบของโควิด-19 ได้ทำให้จำนวนชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยและทำงานในสหรัฐฯ ลดลงอย่างมาก และแม้ตัวเลขคนเข้าเมืองจะเริ่มกลับมากระเตื้องขึ้นอีกครั้ง แต่ก็ยังคงต่ำกว่าระดับเมื่อหลายปีก่อน

หอการค้าสหรัฐฯ ยังเน้นย้ำถึงผลกระทบจากมาตรการให้เงินช่วยเหลือของรัฐบาลกลางในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่ ซึ่งทำให้หลายครอบครัวมีสถานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น และยังคงไม่ออกมาหางานทำอีกแม้โครงการให้เงินช่วยเหลือจะยุติลงแล้วก็ตาม

นอกจากนี้ มีสตรีจำนวนมากที่ตัดสินใจออกจากงานในช่วงสองปีที่ผ่านมา เพื่อใช้เวลาดูแลบุตรหลานที่ต้องเรียนหนังสือจากบ้าน และยังคงไม่กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานในตอนนี้ ขณะที่ธุรกิจรับดูแลเด็กเล็กเองก็ประสบปัญหาขาดแคลนคนทำงานเช่นกัน

เวลานี้ บรรดานายจ้างในสหรัฐฯ ต่างพยายามหาวิธีจูงใจคนทำงานด้วยการเพิ่มค่าจ้างและสวัสดิการต่าง ๆ ทำให้มีประชาชนหลายล้านคนตัดสินใจเปลี่ยนงานในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา นำไปสู่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "Great Resignation" หรือ "การลาออกครั้งใหญ่" ซึ่งมาพร้อมกับค่าจ้างที่สูงขึ้น

ข้อมูลด้านแรงงานของสหรัฐฯ ชี้ว่า อัตราค่าแรงรายชั่วโมงของภาคเอกชนในอเมริกาเพิ่มขึ้น 5.2% ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา อยู่ที่ระดับเฉลี่ย 32.27 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงไปอยู่ที่ระดับ 3.5% ซึ่งต่ำที่สุดเป็นสถิติใหม่ ถือเป็นสัญญาณที่ดีในตลาดแรงงาน แต่ในขณะเดียวกันก็อาจชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันต่อภาวะเงินเฟ้อและปัญหาขาดแคลนแรงงานในอเมริกาได้เช่นเดียวกัน

ที่มา: VOA, 15/8/2022

ผู้สูงอายุในเกาหลีใต้กลับมาทำงานมากขึ้น

ข้อมูลของธนาคารกลางเกาหลีใต้ชี้ว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 230,000 คน มีงานทำที่โรงงานและไซต์งานก่อสร้างต่างๆ นับตั้งแต่ต้นปี 2020 สวนทางกับคนหนุ่มสาวที่ออกจากภาคส่วนเหล่านั้น ขณะที่กลุ่มแรงงานต่างชาติของเกาหลีใต้มีอยู่ประมาณ 848,000 คน ซึ่งถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอุตสาหกรรมอื่น ๆ แรงงานข้ามชาติจึงมีส่วนสำคัญต่อภาคโรงงานในประเทศ

ปัจจุบันอัตราการว่างงานในระดับต่ำเกือบเป็นประวัติการณ์ที่ 2.9% เมื่อเดือน ก.ค. 2022 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ตัวผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานมีมากขึ้น โดย 58% ของการเพิ่มขึ้นในตำแหน่งงาน มาจากผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั่วภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมในเกาหลีใต้ และทำให้เกิดแรงกดดันด้านราคาครั้งใหม่ ด้วยภาวะเงินเฟ้อที่ขึ้นสูงในรอบ 24 ปี

ที่มา: Straits Times, 16/8/2022

เผยผู้มีภูมิหลังหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษาประสบปัญหาในการหางานทำในออสเตรเลีย

เมื่อช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตัวเลขคนว่างงานในออสเตรเลียได้ลดลงมาอยู่ในระดับต่ำเป็นประวัติการณ์ แต่ว่าตัวเลขดังกล่าวไม่ได้สะท้อนภาพของภาวะว่างงานในทุกกลุ่มประชากร

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติออสเตรเลีย (ABS) เมื่อเดือน มิ.ย. 2022 ที่ผ่านมา ร้อยละ 23.5 ของประชากรว่างงานในออสเตรเลียนั้นมาจากพื้นที่ซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก กำแพงด้านภาษา การขาดประสบการณ์ทำงานในออสเตรเลีย เครือข่ายสังคมที่จำกัด และปัญหาทักษะและคุณวุฒิไม่ได้รับการยอมรับในออสเตรเลีย ยังคงเป็นความท้าทายในการหางานสำหรับผู้มองหางานเหล่านี้ แม้ภาวะเงินเฟ้อในออสเตรเลียจะยังเพิ่มสูงขึ้น แต่อัตราคนว่างงานกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง ตัวเลขล่าสุดที่เปิดเผยโดยสำนักงานสถิติฯ เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2022 แสดงให้เห็นอัตราคนว่างงานปัจจุบันซึ่งระหว่างร้อยละ 3-4 ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 1974

รายงานเกี่ยวกับผู้อพยพย้ายถิ่นในกำลังคนทำงานของออสเตรเลีย (Migrants in the Australian Workforce) ซึ่งจัดทำโดยสถาบันแกรทแทน (The Grattan Institute) ได้วิเคราะห์บทบาทของผู้อพยพย้ายถิ่นที่มีต่อตลาดแรงงานของออสเตรเลีย พบว่าคนทำงานในออสเตรเลียประมาณ 1 ใน 3 เกิดในต่างประเทศ ขณะที่ผู้อพยพที่เพิ่งเดินทางมาถึงใหม่ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นผู้ที่เดินทางมาถึงภายในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของแรงงานในออสเตรเลีย

รายงานดังกล่าวยังพบอีกว่าผู้ถือวีซ่าครอบครัวทำงานในอัตราเดียวกับคนทำงานที่เกิดในออสเตรเลีย ขณะที่ผู้ถือวีซ่ามนุษยธรรมนั้นมีแนวโน้มที่แย่ลง

ที่มา: SBS, 18/8/2022

ผู้เชี่ยวชาญ UN ชี้มีเหตุผลเพียงพอที่จะสรุปว่ามีการบังคับใช้แรงงานในกลุ่มชาวอุยกูร์

นายโทโมยะ โอโบกาตะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้แรงงานบังคับของสหประชาชาติ (UN) ชี้ว่ามีเหตุผลเพียงพอที่จะสรุปว่ามีการบังคับใช้แรงงานในกลุ่มชาวอุยกูร์และชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ ในภาคการเกษตรและภาคการผลิต ที่เขตปกครองตนเองของชาวอุยกูร์ มณฑลซินเจียง ประเทศจีน

ในรายงานยังระบุว่าในภูมิภาคซินเจียงโครงการบรรเทาความยากจนที่มีศูนย์ฝึกอบรมทักษะอาชีพ แต่มีการโยกย้ายแรงงานส่วนเกินไปทำงานอื่นๆ แม้จะได้รับค่าจ้างแต่มีหลักฐานว่าการทำงานหลาย ๆ อย่างนั้นเป็นการทำงานโดยไม่สมัครใจ

ด้านจีนปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยระบุว่าโครงการศึกษาและฝึกอบรมดังกล่าวลดความรุนแรงและความยากจน

ที่มา: Al Jazeera, 18/8/2022

เผยปรากฏการณ์ 'การลาออกครั้งใหญ่' จะยังดำเนินต่อไปทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

รายงานล่าสุด "Asia Pacific Workforce Hopes & Fears Survey 2022: Time for a rethink?" ของ PwC ทำการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานจำนวนเกือบ 18,000 คนในทวีปเอเชียแปซิฟิก พบว่ามีพนักงานที่ถูกสำรวจเพียง 57% เท่านั้น ที่มีความพึงพอใจกับงานที่ทำอยู่ ขณะที่ในอีก 12 เดือนข้างหน้า ประมาณหนึ่งในสามมีแผนที่จะขอขึ้นเงินเดือน และในสัดส่วนที่เท่ากันต้องการที่จะขอเลื่อนตำแหน่ง นอกจากนี้ 1 ใน 5 ของลูกจ้าง ยังมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนงานใหม่ ผลลัพธ์เหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาด้านแรงงานที่บริษัทต่าง ๆ ทั่วทั้งภูมิภาคจะต้องเร่งแก้ไข ในขณะที่นายจ้างหลายราย ก็ได้เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะและความสามารถสูงมาหลายปีแล้ว

ที่มา: Nation Thailand, 19/8/2022

กัมพูชาเผยสามารถช่วยเหยื่อค้ามนุษย์ถูกบังคับทำงาน 'คอลเซ็นเตอร์'

ทางการกัมพูชาเปิดเผยว่ากำลังพยายามช่วยเหยื่อชาวต่างชาติที่ถูกลวงจากขบวนการค้ามนุษ์

ก่อนหน้านี้ไต้หวันเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประชาชนของตนเป็นอิสระจำนวนกว่า 300 คน โดยไต้หวันระบุว่าเหยื่อเหล่านี้ถูกหลอกโดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยผู้ที่ถูกหลอกส่วนมากเป็นผู้ที่มีการศึกษาดี และเชื่อว่างานที่มาทำในกัมพูชามีค่าตอบเเทนสูงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

แต่ปรากฏว่าพวกเขาต้องมาทำงานคอลเซนเตอร์ ที่โทรหลอกเหยื่อซึ่งส่วนมากเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ให้โอนเงินเพื่อการลงทุน หรือให้จ่ายค่าบริการของรัฐที่ถูกกุขึ้นมา

หลังจากตำรวจเข้าในจังหวัดพระสีหนุวิลล์และกันดาลในวันพฤหัสบดีทำการตรวจสอบสถานที่ต้องสงสัย เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมบุคคลจำนวนหนึ่ง ในข้อหาดำเนินการค้ามนุษย์ ตามข้อมูลของรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในกัมพูชา สาห์ เค็ง

โดยผู้ที่ตำรวจคาดว่าอาจโดนหลอกมาครั้งนี้ถูกนำตัวมาอยู่ในความคุ้มครองโดยเจ้าหน้าที่ รัฐมนตรีสาห์ เค็งกล่าวว่าตำรวจกำลังพยายามสอบสวนต่อไปว่าคำอ้างของผู้ที่กล่าวว่าตกเป็นเหยื่อนั้นเป็นความจริงหรือไม่ด้วยเช่นกัน

ที่มา: VOA, 20/8/2022

ได้เพิ่มค่าแรงเพียง 1.50 ดอลลาร์/วัน หลังคนทำงานเก็บชาในบังกลาเทศหยุดงานประท้วง ขอขึ้นค่าแรง 3 ดอลลาร์/วัน

หลังจากการหยุดงานเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ คนทำงานเก็บชาทั่วประเทศบังกลาเทศตกลงที่จะกลับไปทำงานเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2022 แม้ว่าการประท้วงของพวกเขาจะเน้นย้ำถึงความคับข้องใจที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับค่าแรงอันน้อยนิดท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น

คนทำงานจากไร่ชากว่า 160 แห่ง ทั่วประเทศเรียกร้องให้ขึ้นค่าแรงเป็น 3 ดอลลาร์ต่อวัน จาก 1.20 ดอลลาร์ดอลลาร์ต่อวัน ซึ่งทำให้พวกเขาเป็นแรงงานที่ได้รับค่าแรงต่ำที่สุดของประเทศ แต่จากการหยุดงานประท้วงนี้พวกเขาได้เงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นประมาณ 1.50 ดอลลาร์ต่อวันเท่านั้น พร้อมด้วยคำสัญญาจากนายกรัฐมนตรีว่าจะรับฟังปัญหาของพวกเขา และอาจจะมีการจัดประชุมร่วมกันเร็วๆ นี้

ที่มา: Nikkei Asia, 20/8/2022

คนทำงานท่าเรือคอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักรหยุดงานประท้วงครั้งแรกในรอบ 30 ปี

สมาชิกของสหภาพแรงงาน Unite ประมาณ 1,900 คน ที่ Felixstowe ใน Suffolk ท่าเรือคอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักรหยุดงานประท้วง 8 วัน โดยถือเป้นการหยุดงานประท้วงครั้งแรกในรอบ 30 ปี เนื่องจากปัญหาข้อพิพาทเรื่องค่าจ้าง

สหภาพแรงงาน Unite กล่าวว่าสมาชิกปฏิเสธข้อเสนอจ่ายเงินเพิ่มขึ้น 7% จาก บริษัท Felixstowe ซึ่งอัตรานี้ต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น ด้านโฆษกของ Felixstowe กล่าวว่าค่าจ้างเฉลี่ยสำหรับคนงานที่ Felixstowe คือ 43,000 ปอนด์ และพนักงานได้รับการเสนอให้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7% บวกกับการจ่ายเงินครั้งเดียว 500 ปอนด์ นอกจากนี้ข้อเสนอดังกล่าวเพิ่มขึ้นระหว่าง 8.1% ถึง 9.6% ขึ้นอยู่กับประเภทของคนงานที่ท่าเรือ ในขณะที่ค่าจ้างเฉลี่ยในประเทศเพิ่มขึ้นเพียง 5% เท่านั้น

ทั้งนี้คนทำงานที่ท่าเรือ Felixstowe มีทั้งสิ้น 2,550 คน ท่าเรือแห่งนี้รองรับการค้าตู้คอนเทนเนอร์ประมาณ 48% ของสหราชอาณาจักร

ที่มา: BBC, 21/8/2022

กาตาร์จับกุมแรงงานต่างชาติอย่างน้อย 60 คน ประท้วงไม่ได้รับค่าจ้าง ก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2022

มีรายงานข่าวว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้กาตาร์จับกุมแรงงานต่างชาติอย่างน้อย 60 คน ที่ประท้วงเนื่องจากไม่ได้รับค่าจ้าง และเนรเทศพวกเขาบางคนออกนอกประเทศ กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียง 3 เดือนก่อนที่โดฮาจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2022 การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่กาตาร์เผชิญกับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในระดับนานาชาติเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานก่อนการแข่งขัน

ที่มา: Spectrum News, 22/8/2022