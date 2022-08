กวีประชาไท: นายทวาร กะ สาส์นสถิต "อยุติธรรม" ?

Justice must not only be done.

ยุติธรรม 101 ถึงท่าน, ผู้พิพากษา

บรรพตุลาการสรรเสริญเนิ่นนานมา

ยังเชื่อมั่นรึหมดศรัทธา, สามัญชน

สถาปนาให้ "ศักดิ์สิทธิ์" แต่บิดเบี้ยว

เลี้ยวลดคดเคี้ยวแล้วปฏิเสธเหตุผล !

"ความอิสระ" กะ #การเมืองเรื่องเบื้องบน ?

กล้าเผชิญรึเผอิญจำนนจนเปล่าดาย

Freedom of Speech ถูกรัฐพลัดพราก

จงเป็นปากที่เปล่งเสียงได้ของกฎหมาย

กดข่ม "อคติ" มิให้จำแลงแปลงกาย

"ปราการด่านสุดท้าย" ปักหมุด #ยุติทัณฑ์

น้อมนำ #นิติธรรมสำนึก จารึกประวัติศาสตร์

ยอมเป็นทาสหลักวิชาตัวบททั้งหมดซ้ายหัน

,but must also be seen to be done.

#คืนสิทธิการประกันตัว Only Your Choice