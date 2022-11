24 องค์กรสิทธิส่ง จม.เปิดผนึกถึงสถานทูตในไทย ร้อง จนท.ไทยหยุดดำเนินคดีภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

องค์กรพัฒนาเอกชนร่วมกันส่ งจดหมายเปิดผนึกถึงสถานทู ตประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย เพื่อแสดงความกังวลเกี่ยวกั บรายงานที่ว่ายังคงมีการดำเนิ นคดีภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อย่างต่อเนื่อง รวมถึงประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่าจะมีการยกเลิ กประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุ กเขตท้องที่ทั่วประเทศไทยแล้ว โดยให้เรียกร้องรัฐบาลไทยหยุ ดกดดัน คุกคาม และยุติการดำเนินคดีกับบุคคลที่ ออกมาใช้สิทธิในเสรี ภาพการแสดงออก ข้อมูล และชุมนุมโดยสงบโดยทันที

10 พ.ย.2565 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย รายงานต่อสื่อมวลชนว่า 24 องค์กรพัฒนาเอกชน ร่วมกันส่งจดหมายเปิดผนึกถึ งสถานทูตประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย ขอให้ท่านเอกอัครราชทูตเรียกร้ องให้รัฐบาลไทยยุติการกดดัน คุกคาม และการดำเนินคดีบุคคลเพี ยงเพราะพวกเขาออกมาใช้สิทธิเสรี ภาพในการแสดงออก สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล สิทธิในการชุมนุมโดยสงบ สิทธิในการเคลื่อนไหว และสิทธิในการมีส่วนร่ วมของประชาชน โดยการบังคับใช้ กฎหมายและกฎระเบี ยบทางปกครองโดยมิชอบ อีกทั้งยังเรียกร้องให้ถอนฟ้อง หรือมีคำสั่งไม่ฟ้อง และไม่ตั้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติ มกับบุคคลต่างๆ รวมถึงบุคคลที่ใช้สิทธิมนุ ษยชนโดยสงบแต่กำลังถูกดำเนินคดี ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยทันที

ในจดหมายเปิดผนึกตอนหนึ่งระบุว่ า เพื่อเป็นการควบคุ มการระบาดของโรคโควิด-19 ประเทศไทยได้มี การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตั้ งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 โดยนับแต่นั้นรัฐบาลฝ่ายบริ หารได้มีการขยายประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินรวมทั้งสิ้น 19 ครั้ง ในระยะเวลาดังกล่าวมี การประกาศใช้ข้ อกำหนดและมาตรการต่างๆ โดยอาศัยอำนาจภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงมาตรการที่มีความคลุ มเครือและกว้างเกินไป ส่งผลเป็นการจำกัดสิทธิเสรี ภาพในการเคลื่อนไหว ในการแสดงออก ในการชุมนุม และในการมีส่วนร่วมของประชาชน

ต่อมา เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2565 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ออกประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิ นในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจั กร ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 และส่งผลเป็นการยกเลิ กประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่ วประเทศ รวมถึงส่งผลให้ข้อกำหนดอย่างน้ อย 47 ฉบับ ประกาศ และคำสั่งอันเนื่ องมาจากประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และประกาศและคำสั่งที่ ออกตามกฎหมายเฉพาะเป็นอันยกเลิ กเช่นเดียวกัน โดย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ได้มีผลบังคับใช้รวมทั้งสิ้ นยาวนานกว่า 2 ปีครึ่ง

โดยในจดหมายเปิดผนึกระบุว่า องค์กรพัฒนาเอกชนเหล่านี้ได้ เคยทบทวน ประเมิน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบั งคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อตอบสนองสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 บทวิเคราะห์ต่างๆ ค้นพบว่ ามาตรการทางกฎหมายและทางปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ไทยที่ถูกใช้ โดยให้เหตุผลว่าเพื่อแก้ ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นไปตามหลักนิติ ธรรมและพันธกรณีทางด้ านกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการดำเนินคดีอาญาภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กับบุคคลที่ออกมาใช้สิทธิเสรี ภาพในการแสดงออกและชุมนุ มโดยสงบนั้นไม่ถือว่ามี ความจำเป็นและได้สัดส่วนแม้ว่ าจะอยู่ในช่วงที่มีโรคระบาด อีกทั้งขัดต่อหลักความชอบด้ วยกฎหมายภายใต้กฎหมายสิทธิมนุ ษยชนระหว่างประเทศ และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์อั นชอบธรรมเพื่อคุ้มครองสุ ขภาพของประชาชน

และในจดหมายเปิดผนึกให้ข้อมู ลเสริมว่า สถิติคดี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับสถานการณ์ การชุมนุมทางการเมือง จากข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่ อสิทธิมนุษยชน พบว่า ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 -เดือนกันยายน 2565 มีผู้ถูกฟ้องร้องและ/หรือดำเนิ นคดีภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการชุมนุ มสาธารณะไม่น้อยกว่า 1,468 คน ใน 661 คดี (คดีพ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ในจำนวนนี้เป็นเยาวชน (อายุไม่เกิน 18 ปี) จำนวน 241 คน ใน 157 คดี โดยการดำเนินคดีภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นับว่ามีจำนวนประชาชนและคดี มากที่สุดในเหล่าคดีทางการเมื องในห้วงระยะเวลา 2 ปีกว่าที่ผ่านมา ตามมาด้วยการดำเนินคดีฐานหมิ่ นประมาทกษัตริย์ หรือมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา

ดังนั้นทั้ง 24 องค์กรพัฒนาเอกชน จึงมีข้อเสนอแนะต่อทางสถานทูตต่ างๆ ประจำประเทศไทยดังนี้ ขอให้รัฐบาลของท่านเรียกร้องรั ฐบาลไทยให้หยุดกดดัน คุกคาม และยุติการดำเนินคดีกับบุคคลที่ ออกมาใช้สิทธิเสรี ภาพในการแสดงออก ข้อมูล และชุมนุมโดยสงบโดยทันที

เจ้าหน้าที่รั ฐประเทศไทยควรถอนฟ้อง หยุดการสืบสวนสอบสวน มีคำสั่งไม่ฟ้อง ยุติการดำเนินคดี ถอนอุทธรณ์ ไม่อุทธรณ์คำพิพากษายกฟ้อง โดยใช้เหตุ เช่น การกระทำของผู้ถูกดำเนินคดี ฐานฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่ผิดกฎหมายอีกแล้วในปัจจุบัน และไม่ตั้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติ มกับบุคคลที่กำลังถูกดำเนินคดี ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั้งนี้ อาจพิจารณาใช้อำนาจตามมาตรา 21 พ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอั ยการ พ.ศ. 2553 ที่กำหนดว่าเมื่อพนักงานอั ยการเห็นว่าการฟ้องคดีอาญาจะไม่ เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภั ยหรือความมั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสําคั ญของประเทศ อัยการสูงสุดมีอํานาจสั่งไม่ฟ้ องได้ โดยอำนาจดังกล่าวนั้นรวมถึ งการถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์ หรือถอนฎีกาด้วย

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่รัฐประเทศไทยยั งควรพิจารณาเพิกถอนคำตัดสินว่ าบุคคลมีความผิดทางอาญาภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฯ ประเทศไทยยังควรประกั นและอำนวยความสะดวกแก่การเข้าถึ งการเยียวยาและการชดเชยให้เป็ นไปโดยรวดเร็ว โดยง่าย มีประสิทธิภาพ อย่างเท่าเทียมกัน สำหรับทุกคนที่โดนละเมิดสิทธิผ่ านการกดดัน คุกคาม และดำเนินคดีเพียงเพราะใช้สิทธิ เสรีภาพของตน

สำหรับ 24 องค์กรพัฒนาเอกชนประกอบด้วย ALTSEAN-Burma, Amnesty International, ARTICLE 19, ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), Asia Democracy Network (ADN), Asian Cultural Forum on Development Foundation (ACFOD), Asian Network for Free Elections (ANFREL), CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation Community Resource Centre, Cross Cultural Foundation (CrCF), ENLAWTHAI, Foundation Human Rights and Development Foundation (HRDF), Human Rights Lawyers Association (HRLA), Human Rights Watch, iLaw, International Commission of Jurists (ICJ) International Federation for Human Rights (FIDH), Lawyers’ Rights Watch Canada, Manushya Foundation, People's Empowerment Foundation (PEF), Protection International Thai Lawyers for Human Rights (TLHR), The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), Union for Civil Liberty (UCL)

อ่านจดหมายเปิดผนึกฉบับเต็มได้ ที่นี่ https://www.amnesty.or.th/ latest/news/1052/