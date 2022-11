‘AAPP' แถลงมีนักโทษการเมืองพม่าได้รับการปล่อยตัวช่วงวันชาติ ล่าสุด 72 ราย

จากกรณีที่ทางการพม่าประกาศปล่อยตัวนักโทษช่วงวันชาติ จำนวน 5,774 ราย โดยจำนวนนี้มีนักโทษการเมืองรวมอยู่ด้วยอย่างน้อย 712 ราย แต่ล่าสุด สมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองพม่า (AAPP) ตรวจสอบ พบว่ามีนักโทษการเมืองที่ได้รับการปล่อยตัวเพียง 72 ราย

18 พ.ย. 2565 สมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองพม่า หรือเอเอพีพี ซึ่งเป็นองค์กรที่มอนิเตอร์สถานการณ์การจับกุมผู้ต้องหาทางการเมืองพม่านับตั้งแต่มีการทำรัฐประหาร ได้เผยแพร่แถลงการณ์บนทวิตเตอร์เมื่อเวลา 17.26 น. ระบุว่า จากกรณีเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา กองทัพเผด็จการพม่า ประกาศผ่านสถานีโทรทัศน์ ‘Myawaddy’ (เมียวดี) ว่าจะมีการปล่อยตัวนักโทษจำนวน 5,774 ราย ในวันที่ 17 พ.ย. 2565 ภายใต้คำสั่งอภัยโทษ เลขที่ 70/2022 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 401 (1)

AAPP Press Release on November 17 Prison Releases

- junta will continue to reject transparency about the numbers of political prisoners released, it fears accountability.

- so far only 72 political prisoners have been confirmed

Link: https://t.co/mXer3X8bpW pic.twitter.com/eL3LHdaKXP

— AAPP (Burma) (@aapp_burma) November 18, 2022