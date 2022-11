แนวโน้มการเมืองไต้หวัน 'ไช่อิงเหวิน' ลาออก หน.พรรค DPP หลังพ่ายเลือกตั้งท้องถิ่น

ผลการเลือกตั้งท้องถิ่นไต้หวันที่พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าแพ้เลือกตั้งให้พรรคก๊กมินตั๋ง จนทำให้ไช่อิงเหวินลาออกจากหัวหน้าพรรคนั้น ถึงแม้ว่าเธอจะเคยบอกว่าศึกในครั้งนี้เป็นเรื่องของการที่ประชาชนจะต่อต้านอิทธิพลจากจีน แต่นักวิเคราะห์ก็มองว่าการเลือกท้องถิ่นไต้หวันที่ผ่านมาเป็นการเน้นประเด็นในไต้หวันเองมากกว่าจะเกี่ยวกับจีน

ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (ที่มา: RTI)

ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีไทเปเมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่ผ่านมาออกมาว่า พรรคก๊กมินตั๋ง (KMT) หรือจีนคณะชาติ ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักของไต้หวันชนะการเลือกตั้งท้องถิ่นหลายเขต นับเป็นการถดถอยสำหรับประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน จากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (DPP) ที่มีแนวความคิดว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้เป็นเรื่องของการแสดงให้เห็นถึงการแข็งข้อต่อจีนที่ทำตัวหาเรื่องชวนวิวาทต่อไต้หวันมากขึ้นเรื่อยๆ

โดยในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีท้องถิ่นไต้หวัน พรรค KMT ชนะเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 13 แห่ง รวมทั้งเทศบาลนครไทเปที่ "เจียงว่านอัน" ลูกของอดีตรองนายกรัฐมนตรี จอห์นเจียง ชนะเลือกตั้งได้ ขณะที่พรรค DPP ชนะเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 5 แห่ง โดยลดลง 1 แห่งเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนหน้านี้ในปี ค.ศ. 2018 โดยแพ้การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเถาหยวนให้กับพรรค KMT อย่างไรก็ตาม เฉินฉีม่ายจากพรรค DPP ก็รักษาที่นั่งนายกเทศมนตรีเกาสงไว้ได้ หลังจากก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายนปี 2020 มีการลงมติเพื่อถอดถอนหานกว๋อหวี นายกเทศมนตรีเกาสงจากพรรค KMT พ้นจากตำแหน่ง (อ่านข่าวก่อนหน้านี้)

ขณะที่พรรคประชาชนไต้หวันหรือ TPP ชนะเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาลเมืองซินจู ขณะที่ผู้สมัครอิสระชนะเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 2 แห่งในเขตเหมียวลี่ และเขตคินเหมิน

สำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีรวมถึงผู้นำส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในไต้หวันนั้นเน้นประเด็นเกี่ยวกับไต้หวันเองอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการระบาดของ COVID-19 หรือเรื่องอาชญากรรม และผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจะไม่มีอำนาจโดยตรงต่อนโยบายเกี่ยวกับจีน

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ไช่อิงเหวินเคยพูดในทำนองว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้เป็นมากกว่าการเลือกตั้งภายในท้องถิ่นของประเทศ ขณะที่โลกกำลังจับตามองว่าไต้หวันจะรักษาประชาธิปไตยของตนเองไว้ได้อย่างไรในช่วงที่กำลังมีความตึงเครียดทางการทหารกับจีน โดยที่จีนอ้างว่าไต้หวันเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของประเทศจีน

ในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ทั้งพรรค DPP และพรรค KMT ต่างก็ปฏิเสธว่าพวกเขาไม่ได้สนับสนุนรัฐบาลจีน ทั้งๆ ที่ KMT มักจะเคยสนับสนุนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนมาก่อนในอดีต ทั้งสองพรรคนี้ต่างก็เน้นหาเสียงในพื้นที่มั่งคั่งและมีประชากรอาศัยเป็นจำนวนมากในทางตอนเหนือของไต้หวันโดยเฉพาะในการเลือกตั้งท้องถิ่นในไทเป ซึ่งก่อนหน้านี้มีนายกเทศมนตรีมาจากพรรคเล็ก อย่างพรรคประชาชนไต้หวัน แต่พรรคนี้ก็ไม่สามารถลงแข่งขันได้ในครั้งนี้เพราระยะเวลาดำรงตำแหน่งครบเทอมตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว

ผู้สมัครจากพรรค DPP คือเฉินชีชุงกล่าวปราศรัยต่อผู้สนับสนุนพรรคว่า "ผมทำให้ทุกคนผิดหวังแล้ว" และได้แสดงความยินดีต่อผู้สมัครพรรค KMT คือเจียงว่านอันผ่านทางโทรศัพท์ โดยเฉินยังได้เรียกร้องให้ประชาชนยังคงสนับสนุนไช่อิงเหวินต่อไป

อย่างไรก็ตามไช่อิงเหวินก็ประเทศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค DPP หลังจากที่พรรคแพ้การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นสิ่งที่นักการเมืองในไต้หวันมักจะทำกันเวลาที่มีความพ่ายแพ้ใหญ่หลวงเกิดขึ้น

ไช่อิงเหวินกล่าวสุนทรพจน์ลาออกจากตำแหน่งต่อประชาชนชาวไต้หวันว่า "ดิฉันจะต้องแบกรับความรับผิดชอบทั้งหมด ... การต้องพบกับผลลัพธ์เช่นนี้ มันมีอยู่หลายเรื่องมากที่พวกเราต้องทำการพิจารณาอย่างลึกซึ้ง"

ถึงแม้ว่าจีนจะทำตัวคุกคามไต้หวันมากขึ้นด้วยการซ้อมรบใกล้กับไต้หวันหลังจากที่ แนนซี เปโลซี โฆษกการต่างประเทศของสหรัฐฯ เดินทางเยือนไต้หวันเมื่อหลายเดือนก่อน แต่นักวิเคราะห์ก็มองว่าประเด็นที่ต่อสู้กันในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีไต้หวันในครั้งนี้ เป็นประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องภายในประเทศไต้หวันเองมากกว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับจีน “ประชาคมนานาชาติเดิมพันเรื่องนี้สูงเกินไป พวกเขายกเรื่องเลือกตั้งท้องถิ่นขึ้นมาสู่ประเด็นระดับนานาชาติ รวมทั้งความอยู่รอดของไต้หวัน" เยลีหวัง นักวิชาการรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (NTU) กล่าว

