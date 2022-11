องค์การงานแรงงานระหว่างประเทศ เผยการจ้างงานในเอเชียแปซิฟิคมีการฟื้นตัวเล็กน้อย 

องค์การงานแรงงานระหว่างประเทศ เผยรายงานตลาดแรงงานในภูมิภาคนี้ยังไม่กลับเข้าสู่ช่วงก่อนวิกฤต ขณะที่มีความจำเป็นในการขับเคลื่อนงานที่มีคุณค่าในภาคส่วนที่มีการจ้างแรงงานจำนวนมาก

28 พ.ย.2565 องค์การงานแรงงานระหว่างประเทศ รายงานถึง ตัวรายงาน แนวโน้มการจ้างงานและประเด็ นทางสังคมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิ กปี 2565: ทบทวนยุทธศาสตร์รายภาคอุ ตสาหกรรมต่ออนาคตของการทำงานที่ เน้นคนเป็นศูนย์กลาง (Asia–Pacific Employment and Social Outlook 2022: Rethinking sectoral strategies for a human-centred future of work by 2022) พบว่าตัวเลขการจ้างงานในภูมิ ภาคเอเชียแปซิฟิก ในปี 2565 สูงกว่าตัวเลขการจ้างงานก่อนเกิ ดวิกฤตโควิดปี 2562 ที่อัตราร้อยละ 2.0 ซึ่งเป็นการฟื้นตัวจากการสูญเสี ยตำแหน่งงานกว่า 57 ล้านตำแหน่งที่เกิดขึ้นในปี 2563 แต่การฟื้นตัวก็ยังไม่สมบูรณ์ ภูมิภาคนี้ยังคงขาดตำแหน่ งงานจำนวน 22 ล้านตำแหน่งในปี 2565 เมื่อเทียบกับสถานการณ์หากไม่ เกิดการระบาดใหญ่ โดยช่องว่างของงานอยู่ที่ร้อยละ 1.1 และจำนวนตำแหน่งงานที่ขาดแคลนนี้ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 26 ล้านตำแหน่งงาน (ร้อยละ 1.4) ในปี 2566 เนื่องจากแรงต้านจากบริบทภูมิรั ฐศาสตร์ระดับโลกและระดับภูมิ ภาคในปัจจุบัน

ในขณะเดียวกัน ชั่วโมงการทำงานทั้งหมดในภูมิ ภาคนี้ยังคงต่ำกว่าตัวเลขในปี 2562 ขณะที่อัตราการว่างงานในภูมิ ภาคในปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 5.2 เพิ่มขึ้น จุดร้อยละ 0.5 จากปี 2562

ภายในปี 2565 ทุกภูมิภาครองมีการจ้างงานเพิ่ มขึ้นจากการจ้างงานที่หายไปในปี 2563 และมีการเติบโตของการจ้ างงานในเชิงบวกจากปี 2562 อย่างไรก็ตาม การเติบโตของการจ้างงานไม่ สอดคล้องกับการเติ บโตของจำนวนประชากร เฉพาะแปซิฟิกเท่านั้นที่อัตราส่ วนการจ้างงานต่ อจำนวนประชากรในปี 2565 สูงกว่าปี 2562

“แม้ว่าแนวโน้มการจ้างงานในภูมิ ภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีทิศทางเป็ นบวก แต่ตลาดแรงงานของภูมิภาคนี้ยั งไม่กลับเข้าสู่ช่วงก่อนเกิดวิ กฤต พร้อมกับมีความท้าทายเพิ่มเติ มจำนวนมากที่บดบังแนวโน้มการเติ บโตในอนาคต จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ เราจะต้องนำการเติบโตที่ครอบคลุ มและเน้นคนเป็นศูนย์กลางกลับคื นสู่ภูมิภาคนี้ และไม่หยุดอยู่ที่การฟื้นตัว 'ในลักษณะครึ่งๆ กลางๆ' ที่เกิดจากการจ้ างงานนอกระบบและงานที่มีคุ ณภาพต่ำ” ชิโฮโกะ อาซาดะ มิยากาวา ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ และผู้ อำนวยการองค์การงานแรงงานระหว่ างประเทศ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ก ล่าว

รายงานฉบับนี้ได้ทำการประเมิ นรายภาคอุตสาหกรรมในระดับภูมิ ภาคในช่วงสามทศวรรษ ตั้งแต่ปี 2534-2564 เป็นครั้งแรก เพื่อแสดงว่าภาคส่วนใดกำลังเติ บโตในฐานะแหล่งการจ้างงาน ภาคส่วนใดกำลังหดตัวและภาคส่ วนใดมีโอกาสสำหรับ "งานที่มีคุณค่า"

รายงานได้เผยให้เห็นว่า ในขณะที่ภาคบริการเทคโนโลยี และสารสนเทศเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคในแง่ การเติบโตของการจ้างงาน แต่ในปี 2564 มีแรงงานที่ทำงานในภาคอุ ตสาหกรรมนี้เพียง 9.4 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของการจ้างงานทั้งหมด

ในทางตรงกันข้าม ภาคอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่ สุดสามอันดับแรกในแง่ของการจ้ างงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อันได้แก่ ภาคเกษตรกรรม ป่าไม้และการประมง ภาคการผลิตและภาคการค้าส่ง ค้าปลีก รวมกันมีจำนวนแรงงานคิดเป็น 1.1 พันล้านคนในปี 2564 หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำลังแรงงานจำนวน 1.9 พันล้านคนในภูมิภาคนี้

ภาคอุตสาหกรรมที่มีแรงงานกระจุ กตัวนี้มักจะมีลักษณะเฉพาะคือ ผลผลิตแรงงานจำกัด ค่าจ้างต่ำ สภาพการทำงานย่ำแย่ และความมั่นคงของงานและรายได้ต่ำ แรงงานส่วนใหญ่ในภาคอุ ตสาหกรรมเหล่านี้ขาดการคุ้ มครองทางสังคม ในขณะที่มีการจ้างงานที่ไม่เป็ นทางการในระดับสูง โดยความคืบหน้าใดๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ ทศวรรษที่ผ่านมาได้ถูกลบล้าง ด้วยการระบาดใหญ่ของโควิด 19

ความไม่เท่าเทียมทางเพศยังคงเกิ ดขึ้นแพร่หลายในทุกภาคอุ ตสาหกรรม โดยหนึ่งในสิบภาคอุตสาหกรรมที่ มีการเติบโตในด้านการจ้างงานสู งที่สุดได้ให้ประโยชน์กั บแรงงานชายมากกว่าแรงงานหญิง มีเพียงกิจการที่พักและบริ การอาหารเท่านั้นที่ต่ างไปจากแนวโน้มนี้ กล่าวคือ ร้อยละ 55 ของตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นระหว่ างปี 2534 ถึง 2564 เป็นแรงงานหญิง

“แม้จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจถึ งครึ่งศตวรรษ แต่ความจริงก็คือ แรงงานส่วนใหญ่ในเอเชียและแปซิ ฟิกทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่ ‘ความมหศจรรย์แห่งเอเชีย’ ได้ผ่านพ้นไปแล้ว ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อื่นๆ อาจได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก แต่ภาคส่วนที่มีศักยภาพสูงสุ ดในการขับเคลื่อนการเติ บโตและงานที่มีคุณค่าในภูมิ ภาคนี้กลับอยู่ที่ภาคอุ ตสาหกรรมอื่น ความท้าทายในอนาคตข้างหน้าคื อการเพิ่ มและการคงความสนใจในนโยบายและกา รลงทุนภาครัฐให้บรรลุงานที่มีคุ ณค่าให้ครอบคลุมทุกภาคอุ ตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุ ตสาหกรรมที่คนส่วนใหญ่ทำงานอยู่ ” ซ่ารา เอลเดอร์ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และผู้เขียนรายงานฉบับนี้ กล่าว