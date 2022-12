สถานการณ์แรงงานประจำสัปดาห์ 24-31 ธ.ค. 2565

พนักงานทีโออาร์ ‘กรมป่าไม้’ โวยถูกหักเงินเดือน ‘อธิบดี’ แจงงบไม่พอจ่าย

31 ธ.ค. 2565 จากกรณีตำรวจ ปปป. และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จับกุมนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในห้องทำงาน พบธนบัตรที่ใช้ล่อซื้อรวมเงินสดในโต๊ะกว่า 5 ล้านบาท จึงแจ้งข้อหา เป็นพนักงานเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเอง เพื่อกระทำการ หรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง โดยไม่ชอบด้วยหน้าที่ และเป็นพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนั้น

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กลุ่มพนักงานจ้างเหมาชั่วคราว หรือเจ้าหน้าที่ทีโออาร์ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ได้รวมตัวกัน เขียนจดหมายร้องเรียนถึง นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. มีเนื้อหาโดยสรุปว่า พนักงานทีโออาร์ ของสำนักไฟป่า กรมป่าไม้ ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานมาคนละไม่ต่ำกว่า 10 ปี เคยได้รับเงินเดือนคนละ 15,000-18,000 บาท แต่เวลานี้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เพราะผู้อำนวยการสำนักให้ลดเงินเดือนเหลือเดือนละ 9,000 บาท ครั้นจะลาออกก็ไม่รู้จะไปทำงานที่ไหน เพราะเศรษฐกิจไม่ดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงหนึ่งของหนังสือร้องเรียนนั้น ผู้ร้อง ระบุว่า “อยู่ๆ มาลดเงินเดือนพวกหนู บอกว่าทีโออาร์ ทำงานแบบนี้ไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องเอกสารความลับของทางราชการ หนูอยากถามว่า เมื่อก่อนทำไมทำได้ แล้วนี่สำนักอื่นทำไมยังให้ทำกันได้ ทำไมสำนักป้องกันถึงทำไม่ได้ มีความลับอะไรนักหนา และงานที่ทำไม่ใช่ความลับอะไรเลย หรือว่า ผอ.สำนักจะเอาส่วนต่างไปทำอะไร เข้ากระเป๋าใครหรือเปล่า ทำไมต้องแกล้งกันแบบนี้ด้วย ยังไงๆ พวกหนูก็ทำงานให้สำนักป้องกันมาตั้งนานแล้ว ทำไมไม่เห็นใจกันบ้าง หรือว่าพวกหนูเข้าใจผิดมาตลอดว่า ท่านปลัดใส่ใจคนทำงานแบบพวกหนู แต่ ผอ.สำนัก อธิบดีกรมป่าไม้ มาทำแบบนี้ ถามว่าพวกหนูรู้ไหมว่า ผอ.สำนักเป็นคนยังไง เก็บเงินจากตรงไหนพวกหนูรู้หมด เพราะเห็นมานานตั้งแต่เป็น ผอ.ส่วนไฟป่า”

“จริงๆ คนสำนักป้องกัน ทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ หรือ ทีโออาร์แบบหนู รู้หมดว่า ผอ.กินงบประมาณอย่างไรบ้าง งบไฟป่ากินมาเท่าไหร่แล้ว เก็บเปอร์เซ็นต์ตามศูนย์ไฟป่ามาเท่าไหร่ แล้วที่นี้จะเอาเงินส่วนต่าง ที่ได้จากพวกหนู ไปจ้างทีโออาร์ผี ที่ส่วนไฟป่าไปเข้ากระเป๋าตัวเองอีก (หรือจะให้พวกหนูเอาหลักฐานที่ ผอ.ร่วมมือกับ ผอ.ไฟป่ากินงบมาให้ดู อยากฝากบอก ผอ.ว่าอย่านึกว่า คนอื่นไม่มีหลักฐาน”

ทั้งนี้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเห็นหนังสือร้องเรียนดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 65 และได้ตรวจสอบแล้ว ทางสำนักป้องกันไฟป่า ชี้แจงมาว่า ที่ต้องปรับลด เป็นเพราะงบประมาณเงินเดือนพนักงานทีโออาร์ไม่พอจ่าย อย่างไรก็ตาม ตนได้สั่งการไปแล้วว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 ให้จ่ายเงินพนักงานทีโออาร์ สำนักไฟป่า เท่ากับจำนวนเดิมที่เคยจ่ายไป

เมื่อถามว่า ที่ต้องหักเงินเดือนพนักงานทีโออาร์ เป็นเพราะต้องเอาเงินไปส่งให้ใคร เหมือนกับของกรมอุทยานฯ หรือไม่ นายสุรชัย กล่าวว่า ไม่เหมือน กรมป่าไม้มีปัญหาเรื่องงบประมาณ แต่เมื่อจัดการลงตัวแล้ว ก็จะคืนเงินตามปกติให้เจ้าหน้าที่เหมือนเดิมแล้ว

ที่มา: เดลินิวส์, 31/12/2565

เร่งตรวจสอบแรงงานไทยจากเหตุไฟไหม้บ่อนปอยเปต เบื้องต้น ตาย 1 เจ็บ 10

29 ธ.ค. 2565 จากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงแรม แกรนด์ ไดมอนด์ ซิตี้ แอนด์ กาสิโน เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา หรือ บ่อนปอยเปต เมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณ 02.00 น. จนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ทันทีที่ทราบข่าว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวและกำชับให้เร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเพื่อให้การช่วยเหลือโดยเร็ว ตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปที่ศูนย์ประสานงานจังหวัดสระแก้ว

จากการรายงานของนางสาวผกาพันธุ์ ผกานิรินทร์ ประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว ปรากฎว่า เหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวในเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต 13 ราย สูญหาย 8 ราย ผู้บาดเจ็บ จำนวน 53 ราย

-ผู้เสียชีวิตเป็นคนไทย 1 ราย ทราบชื่อคือ นายวราวุธ จิรศักดิ์ ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 2 ทายาทมีสิทธิ์ได้รับค่าทำศพ จำนวน 25,000 บาท

-ผู้ได้รับบาดเจ็บ ที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 2 ราย ผู้ประกันตนมาตรา 38 จำนวน 1 ราย ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 4 ราย และผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 3 ราย รวมผู้ประกันตนทั้งสิ้น 10 ราย

ทั้งนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่จังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ให้บริการช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่ญาติผู้ประสบเหตุที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บและนอนพักรักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆ แล้ว

ที่มา: คมชัดลึก, 29/12/2565

อดีตพนักงาน ทอท. 15 คนยื่นฟ้องศาลแรงงานเรียกร้อง ทอท.จ่ายโบนัสปี 2563 ชี้ผลประกอบการมีกำไรแม้เจอโควิด แต่บอร์ดกลับมีมติงดจ่ายโบนัสพนักงาน แต่อนุมัติปันผล และ "นิตินัย" รับโบนัสคนเดียวอู้ฟู่กว่า 1.1 ล้านบาท

แหล่งข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT (ทอท.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ที่มีนายสราวุธ เบญจกุล เป็นประธาน ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2563 ซึ่งมีมติงดจ่ายโบนัสประจำปี 2563 โดยอ้างสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทำให้ผลประกอบการปี 2563 ลดลงอย่างมากไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้ และยังคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องในปี 2564 ซึ่งมีความเสี่ยงจะขาดทุน และอ้างความจำเป็นต้องสำรองสภาพคล่องไว้สำหรับการลงทุนพัฒนาสนามบินเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

แหล่งข่าวกล่าวว่า อดีตพนักงาน ทอท.ที่เกษียณอายุตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 มีความเห็นว่า มติดังกล่าวเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย และบอร์ด ทอท.ประชุมก่อนสิ้นปีงบประมาณ เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต การตัดสินใจมิได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลโดยสุจริต ว่าเพียงพอตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/8 (3) ขณะที่ในการประชุมบอร์ด ทอท.ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2562 ได้อนุมัติงบประมาณสำหรับจ่ายโบนัสปี 2563 จำนวน 1,603 ล้านบาท แต่ปรากฏว่าบอร์ดได้ยกเลิกข้อบังคับดังกล่าวและงดจ่ายโบนัสปี 2563 ทำให้พนักงานไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายอันพึงได้ และเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง

นอกจากนี้ ทอท.ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 22 ม.ค. 2564 มีมติเสียงข้างมากจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 2,714.28 ล้านบาท หรือคิดเป็น 62.54% ของกำไรสุทธิ แต่กลับไม่จ่ายโบนัสให้พนักงาน โดย ทอท.ประกาศผลประกอบการในปี 2563 ว่ามีกำไรสุทธิ 4,320.68 ล้านบาท

และนอกจากอนุมัติจ่ายเงินปันผลแล้ว บอร์ด ทอท.ยังมีการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2564 มีมติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (กอญ.) เพียงคนเดียว แสดงให้เห็นว่า ทอท.มีผลประกอบการกำไรในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้ กอญ.ได้ ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับการจ่ายเงินโบนัสให้พนักงานและลูกจ้าง ทอท. ดังนั้น การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้ กอญ.คนเดียวเท่านั้น เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน และไม่โปร่งใสไม่สอดคล้องกับหลักการบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การที่บอร์ด ทอท.ไม่จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายโบนัสให้แก่พนักงานและลูกจ้างนั้นเป็นการไม่กระทำเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบการธุรกิจพึงกระทำ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเมื่อนำผลกำไรของ ทอท.ในปี 2562 เปรียบเทียบ คำนวณเงินโบนัสในปี 2563 พนักงานจะต้องได้รับโบนัสประมาณ 1.5 เท่าของเงินเดือน การกระทำของ ทอท.ทำให้พนักงานได้รับความเสียหาย

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2564 อดีตพนักงาน ทอท.ที่เกษียณอายุตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563 จำนวน 15 คน ได้ยื่นฟ้องศาลแรงงาน ในคดีหมายเลขดำที่ ร 3213/2564 คดีหมายเลขแดงที่ ร 5439/2565 ฟ้อง ทอท. ในฐานะเป็นนายจ้าง ตามมาตรา 6(2) แห่ง พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 แม้ต่อมา ทอท.จะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อปี 2545 แต่ได้ดำเนินการจ่ายโบนัสแก่พนักงานหรือลูกจ้างเป็นประจำทุกปี อย่างต่อเนื่องถึงปี 2562 โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีการเงิน ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีการจ่ายโบนัสภายในวันที่ 15 ต.ค.ของทุกปี ตามข้อบังคับการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ฉบับที่ (25) ว่าด้วยการจ่ายโบนัสพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2524 การจ่ายโบนัสให้แก่พนักงานมาโดยตลอดถือเป็นสภาพการจ้างโดยปริยาย ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย และฟ้องให้ ทอท.จ่ายโบนัสพร้อมดอกเบี้ยอัตรา 7.5% ต่อปีของต้นเงิน นับแต่วันที่ 15 ต.ค. 2563 ถึง 9 เม.ย. 2564

รายงานข่าวแจ้งว่า นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ได้รับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. และเข้าทำสัญญากับ ทอท. เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2562 โดยตกลงรับจ้างปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2562 ถึง 19 เม.ย. 2566 รับค่าตอบแทนเดือนละ 750,000 บาท โดยผู้ว่าจ้างจะปรับค่าตอบแทนคงที่ทุกปี (1 ต.ค.) ไม่เกิน 10% ขึ้นกับผลประเมินการทำงาน และผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปี ไม่เกินกว่า 20% นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ ค่าเช่ารถ 70,000 บาท/เดือน พร้อมพนักงานขับรถและค่าน้ำมันไม่เกิน 500 ลิตร/เดือน, ค่ารับรอง 240,000 บาท/ปี เป็นต้น

ในปี 2563 มีการอนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนเป็นเดือนละ 814,161.75 บาท หรือเพิ่มขึ้น 64,161.75 บาท มีค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) 1,127,062.78 บาท และเงินตอบแทน กรรมการ ทอท.อีก 35,000 บาท

โดยเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2565 ศาลแรงงานกลางมีคำพิพากษายกฟ้อง กรณีอดีตพนักงาน ทอท. จำนวน 15 คน ฟ้อง ทอท.กรณีงดจ่ายโบนัส ประจำปี 2563 โดยศาลเห็นว่ากรณีการงดจ่ายโบนัสให้พนักงานบอร์ด ทอท.ได้พิจารณาข้อมูลด้านต่างๆ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน และการตัดสินใจเชื่อว่าทำโดยสุจริต สมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อีกทั้งการงดจ่ายโบนัสไม่เป็นธรรมเฉพาะผู้ฟ้อง 15 คน แต่พนักงานและลูกจ้าง ทอท.ทุกคนไม่ได้รับเท่าเทียมกัน ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้นายนิตินัย เป็นไปตามข้อกำหนดสัญญาจ้าง และผู้รับจ้างไม่มีฐานะเป็นพนักงานของ ทอท.

อย่างไรก็ตาม วันที่ 28 ธ.ค. 2565 อดีตพนักงาน ทอท. จำนวน 15 คน ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลแรงงานกลาง คัดค้านคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง และพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินโบนัสให้แก่โจทก์ทั้งสิบห้า จำนวน 1.5 เท่าของเงินเดือนโจทก์แต่ละคน เช่นเดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้แก่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ด้วย

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์, 29/12/2565

ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ พร้อมกำหนดชั่วโมงทำงานลูกจ้างสำหรับงานขนส่งทางบก

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในปี 2565 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวม 4 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566

ซึ่งสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ประกาศให้เป็นวันหยุดตามประเพณี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อให้ลูกจ้างได้หยุดต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานได้เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัว ณ ภูมิลำเนาของตนเอง และร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองงานตามประเพณีนิยมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เนื่องในเทศกาลปีใหม่

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงมอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกประกาศขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ โดยขอความร่วมมือให้นายจ้างพิจารณาจัดให้วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 เป็นวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ให้แก่ลูกจ้าง หากวันหยุดดังกล่าวตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดตามประเพณีไปหยุดในวันทำงานถัดไป ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นายนิยมกล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ออกประกาศขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เผยแพร่ให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการ และลูกจ้างทราบ

“ผมก็ขอให้นายจ้างที่ต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะทำงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง หากจะทำงานล่วงเวลาต้องไม่เกินวันละ 2 ชั่วโมง โดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้าง และในวันทำงานถัดไป ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างเริ่มต้นทำงานก่อนครบระยะเวลา 10 ชั่วโมง หลังสิ้นสุดการทำงานในวันทำงานที่ล่วงมาแล้ว

ทั้งนี้ ในการเดินทางกลับภูมิลำเนา ขอให้ลูกจ้างและนายจ้างใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง และขอให้วางแผนการเดินทางไปและกลับเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลแห่งความสุขในปีนี้”

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ, 28/12/2565

"การบินไทย" เปิดรับพนักงานต้อนรับ 300 อัตรา รองรับธุรกิจการบินโต

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ออกประกาศแจ้งว่าจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของปริมาณความต้องการเดินทางในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในปี 2566 ประกอบกับแผนเพิ่มเส้นทางและความถี่เที่ยวบินตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 เป็นต้นไป บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกว่า 300 อัตรา โดยผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครและขั้นตอนการสมัครผ่านทางเว็บไซต์สมัครงาน (คลิ๊กที่นี่) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และสมัครได้ระหว่างวันที่ 1-10 มกราคม 2566 นี้

สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้น มีสัญชาติไทย / โสด ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนสมรส และไม่เคยมีบุตร / การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / อายุไม่เกิน 27 ปี โดยไม่เกิดก่อน 1 มกราคม 2539 / ผู้หญิง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. มี BMI อยู่ระหว่าง 18.5-21 / ผู้ชาย สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. มี BMI อยู่ระหว่าง 19-24.5 / สามารถเอื้อมแตะเลยเส้นความสูง 212 ซม. ด้วยเท้าเปล่าทั้งหญิงและชาย / สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและสายตาดี (ไม่สวมแว่นสายตา) / สามารถว่ายน้ำต่อเนื่องได้ 50 เมตร / ไม่มีรอยสักที่สามารถมองเห็นได้ในขณะสวมใส่เครื่องแบบ / ผู้สมัครชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว / ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม (Fully Vaccinated)

มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) 59 คะแนนขึ้นไป (ศึกษาและสำรองที่นั่งการสอบ THAI-TEP ที่ Facebook Page THAI-TEP) หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) 600 คะแนนขึ้นไป หรือ International English Language Testing System (IELTS) 5.5 คะแนนขึ้นไป หรือ Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Paper-based 500 คะแนนขึ้นไป หรือ Computer-based 173 คะแนนขึ้นไป หรือ Internet-based 61 คะแนนขึ้นไป โดยผลคะแนนต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

อย่างไรก็ตามในช่วงโควิดที่ผ่านมา การบินไทยต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และมีการลดค่าใช้จ่ายโดยลดจำนวนเครื่องบิน และประเภทการใช้งานของเครื่องบินลง ทำให้มีการเลิกจ้างนักบินไป 400 คน เหลืออยู่ 905 คน ส่วนลูกเรือจากเดิมมี 5 พัน ก็เหลืออยู่ 3 พันคน หายไปร่วม 2 พันคน และมีการลดเงินเดือนลงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้นในขณะนี้เมื่อโควิดคลี่คลาย ทำให้การบินไทย ต้องนำเครื่องบินกลับมาใช้บริการเพิ่มขึ้น จึงมีการทยอยรับลูกเรืออีกครั้ง

ที่มา: ข่าวช่อง 8, 27/12/2565

ยอดขายตุ๊กตาราชบุรีพุ่ง แต่พบกำลังขาดแคลนแรงงาน-สินค้าจีนตีตลาด

26 ธ.ค. 2565 ที่ตลาดของฝากของขวัญประเภทตุ๊กตา ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งถือเป็นแหล่งอุตสาหกรรมผลิตตุ๊กตาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ พบว่าบรรยากาศการค้าขาย เป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนทยอยเดินทางมาเลือกซื้อตุ๊กตากันอย่างต่อเนื่อง

นายชาติชาย ขณะฤกษ์ ประธานกลุ่มหัตถกรรมตุ๊กตาราชบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางกลุ่มมียอดสั่งซื้อตุ๊กตาทั้งในส่วนของหน้าร้าน และออนไลน์แล้วถึง 100 เปอร์เซ็นต์ หลังได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ที่ยาวนานกว่า 2 ปี โดยลูกค้ามีทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป ซื้อนำไปเป็นของขวัญในช่วงวันปีใหม่และวันเด็กที่จะถึงนี้ ทำให้ตุ๊กตาขนาด 7 - 12 นิ้ว ราคาเริ่มต้นที่ 25 - 120 บาท มียอดสั่งซื้อเข้ามากที่สุด เนื่องจากตุ๊กตามีขนาดกำลังดีกับเด็กๆ และราคาที่สามารถเลือกซื้อได้จำนวนมาก ส่วนที่รองลงมาจะเป็นตุ๊กตาหมี และตุ๊กตาไดโนเหยิน ขนาดกลาง ราคาจะอยู่ระหว่าง 150 – 400 บาท นอกจากนี้ยังมีตุ๊กตาหมอนอิง ตุ๊กตาผ้าห่ม ตุ๊กตาหมอนข้าง กล่องกระดาษทิชชู่ ซึ่งทางกลุ่มได้พัฒนาจากตุ๊กตาธรรมดาให้กลายมาเป็นของใช้ภายในบ้าน ที่น่ารักและมีประโยชน์ใช้งานได้จริง ก็ขายดีไม่แพ้กัน และที่สำคัญทางกลุ่มได้พัฒนาตุ๊กตาให้ได้คุณภาพจนผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐาน CE (European Conformity) ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยการใช้งานและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

นายชาติชาย กล่าวต่อไปว่า แม้ว่าในช่วงนี้จะเป็นนาทีทองของกลุ่มฯ และผู้ประกอบการตุ๊กตารายอื่นๆ แต่ก็ต้องพบกับปัญหาผลิตสินค้าไม่ทัน เนื่องจากแรงงานเย็บตุ๊กตาหลายคน ได้ปรับเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่น ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิ-19 และจะให้กลับมาทำอาชีพเย็บตุ๊กตาอย่างเดิม จึงเป็นไปได้ยาก ส่งผลให้ปัจจุบันกำลังการผลิตทำได้เพียงแค่ร้อยละ 50 ของยอดสั่งซื้อเท่านั้น ขณะที่ผู้ประกอบการจากประเทศจีน เริ่มเรียนรู้แนวทางการผลิตตุ๊กตา และพฤติกรรมของคนไทย ว่าชื่นชอบสินค้าแบบไหน จากนั้นจะใช้วิธีการทุ่มตลาดแบบเน้นปริมาณ ทำให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าของผู้ประกอบการไทยถึงร้อยละ 40 ปัจจุบันตุ๊กตานำเข้าจากประเทศจีน ได้เข้ามาช่วงชิงส่วนแบ่งในตลาดไทยแล้วกว่าร้อยละ 30 ทั้งนี้ทางกลุ่มและผู้ประกอบการได้แต่หวังว่าในปีหน้า สถานการณ์ทั้งการระบาดของโรคโควิด-19 สภาพเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการเมืองภายในประเทศจะเป็นในทางที่ดีขึ้น เพื่อชาวบ้านผู้ผลิตตุ๊กตา จะได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวที่มั่นคงสักที

ที่มา: บ้านเมือง, 26/12/2565