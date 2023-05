ทำไมนักเขียนฮอลลิวูดถึงนัดหยุดงานประท้วง? การพัฒนายุคสตรีมมิงที่ค่าจ้างไม่ได้พัฒนาตาม

กลุ่มสมาคมนักเขียนอเมริกานัดหยุดงานประท้วงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับกลุ่มนายจ้างได้ จากการที่พวกเขาเรียกร้องให้มีการขึ้นค่าจ้างและปรับปรุงสภาพการจ้างบางส่วน หลังจากที่สื่อบันเทิงถูกนำเสนอในรูปแบบสตรีมมิง ทำให้ค่าตอบแทนและระยะเวลาการจ้างงานลดลง แต่นักเขียนบทต้องดิ้นรนหนักขึ้นเพื่อปากท้อง

ป้ายฮอลลิวูดที่ลอสแองเจลลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ที่มา: Wikipedia

กลุ่มนักเขียนฮอลลิวูดเพิ่งจะมีการนัดหยุดงานประท้วงเมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่ผ่านมา หลังจากที่มีการหารือกับสตูดิโอฮอลลิวูดตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. เป็นต้นมาโดยที่ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ในประเด็นเรื่องสัญญาจ้างงานภาพยนตร์โทรทัศน์ชุดใหม่ที่จะมาแทนที่สัญญาจ้างเดิมซึ่งหมดอายุเมื่อวันที่ 1 พ.ค.

กลุ่มที่นำการนัดหยุดงานประท้วงในครั้งนี้คือสมาชิก 11,500 รายของกลุ่มสมาคมนักเขียนอเมริกา (WGA) ซึ่งถ้าหากการนัดหยุดงานกินเวลายาวนานมันก็อาจส่งผลกระทบในเรื่องต่างๆ ไม่เพียงแค่กระทบกับการผลิตภาพยนตร์และซีรีส์โทรทัศน์เท่านั้น แต่ยังจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้ด้วย นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าแหล่งศูนย์รวมการผลิตภาพยนตร์-โทรทัศน์ที่อื่นๆ ในสหรัฐฯ อย่าง จอร์เจีย, นิวยอร์ก, นิว เม็กซิโก ก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย

การที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์-โทรทัศน์ขาดคนเขียนบทเช่นนี้ จะทำให้รายงานโทรทัศน์ที่อาศัยบทสคริปดำเนินการถ่ายทำต่อไปได้ยาก และรายการในช่วงดึกจะหยุดชะงักโดยทันที

การประท้วงหยุดงานสำหรับสหภาพ WGA ในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี โดยที่พวกเขาได้ออกกฎเกณฑ์หลายข้อเกี่ยวกับการหยุดงานประท้วง ซึ่งรวมถึงในภาคส่วนต่างๆ ที่ทำงานให้กับบริษัทที่ทำสัญญากับ WGA รวมถึงผู้มีตำแหน่งควบอย่าง นักเขียน-โปรดิวเซอร์ หรือ นักเขียน-นักแสดง ให้หยุดการทำงานให้กับกลุ่มบริษัทนายจ้างที่พวกเขากำลังประท้วง

นอกจากนี้ยังมีกฎอื่นๆ อย่างการห้ามไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ของบริษัทที่พวกเขากำลังประท้วง ห้ามไปหารือกับบริษัทเหล่านี้เอง ให้รายงาน WGA ว่ามีนักเขียนคนไหนที่แอบรับงานจากบริษัทเหล่านี้หรือพฤตืกรรมที่เป็นการทำลายการหยุดงานประท้วงรูปแบบอื่นๆ นอกจากนี้ถึงแม้ว่ากฎต่างๆ จะไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มคนทำงานที่ไม่ใช่สมาชิกแต่ทางสหภาพ WGA ก็มีโอกาสจะปิดกั้นไม่ให้นักเขียนที่ไม่ใช่สมาชิกดังกล่าวไม่ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพในอนาคตได้ ถ้าหากนักเขียนเหล่านั้นยังรับจ้างทำงานให้กับนายจ้างกลุ่มที่พวกเขาประท้วง

อะไรเป็นสาเหตุให้พวกเขาประท้วง

ในเว็บไซต์ของ WGA ระบุว่า ทางสตูดิโอผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์กำลังฉวยโอกาสใช้ช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านจากการแพร่ภาพออกอากาศแบบดั้งเดิมไปสู่ระบบสตรีมมิงในการกดค่าแรงของคนทำงานภาคส่วนอุตสาหกรรมบันเทิงรวมถึงนักเขียนด้วย ทำให้นักเขียนไม่ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมและมีสภาพการจ้างงานที่แย่ที่สุด "เท่าที่พวกเขาเคยเห็นมาในยุคสมัยนี้"

คริส คีย์เซอร์ ประธานกรรมการร่วมฝ่ายเจรจาของ WGA กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่สิ่งที่นักเขียนอย่างพวกเขาเลือกด้วยตัวเอง แต่เป็นเพราะบริษัททำให้รายได้ของพวกเขาและสภาพการจ้างงานของพวกเขาแย่ลงจนผลักให้พวกเขาสุ่มเสี่ยงที่จะสูญเสียที่ทางของวิชาชีพตัวเอง

ในเอกสารรายงานผลการเจรจาต่อรองระหว่าง WGA กับกลุ่มนายจ้างคือกลุ่มสมาพันธ์ผู้ผลิตภาพยนตร์และโทรทัศน์ (AMPTP) ลงวันที่ 1 พ.ค. 2566 ระบุถึงข้อเรียกร้องหลายอย่างที่ถูกลดทอนลงจากข้อเสนอเดิม หรือไม่ก็ถูกปฏิเสธโดยไม่มีการเสนอทดแทนหรือการให้เหตุผลเพิ่มเติม เช่นเรื่องสภาพการจ้างงานที่มีการขอให้จ้างงานนักเขียนอย่างน้อย 6 รายในช่วงระยะเวลาก่อนไฟเขียวให้ผ่านไปสู่การผลิตเผยแพร่ได้ รวมถึงมีการเรียกร้องให้เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำให้นักเขียนด้วย

กลุ่ม WGA ยังได้วางแผนจะตระเวนประท้วงไปยังที่ต่างๆ ในช่วงเดือน พ.ค. นี้ ไม่ว่าจะเป็นเวทีบรอดเวย์ที่บรูคลิน, สำนักงาน HBO/AMAZON, ที่กองถ่ายภาพยนตร์ และตามสตูดิโอต่างๆ

ลอสแองเจลิสไทม์ระบุว่ารากเหง้าของปัญหาข้อพิพาทแรงงานนักเขียนฮอลลิวูดในปัจจุบันสืบย้อนไปได้ถึงตั้งแต่ยุคที่มีการนัดหยุดงานประท้วงช่วงปี 2550-2551 ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับกระแส "สื่อใหม่" (new media) เป็นช่วงที่เน็ตฟลิกและพื้นที่สื่อบันเทิงออนไลน์อื่นๆ กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริโภคสื่อบันเทิงไปโดยสิ้นเชิง ในตอนนั้นก็มีข้อพิพาทในเรื่องที่ว่านักเขียนจะได้รับการจ้างงานแบบใดในการสร้างสื่อบันเทิงเหล่านี้

ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าเนื้อหาแบบสตรีมมิงกำลังบูม แต่กลุ่มนักเขียนก็โต้แย้งว่าการจ้างงานโมเดลใหม่นั้นทำลายรายได้ของพวกเขา เรื่องนี้เป็นแค่ลางบอกเหตุเบื้องต้นสำหรับความตึงเครียดระหว่างนักเขียนกับสตูดิโอเท่านั้น กลุ่มผู้นำสหภาพ WGA ส่งสัญญาณมาสักพักหนึ่งแล้วว่าการเจรจาต่อรองจะเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะมีสมาชิกสหภาพจำนวนมากที่ทำงานโดยได้รับค่าจ้างอัตราขั้นต่ำสุด

ทาง WGA ให้ยื่นร่างข้อเสนอเจรจาต่อรองมาตั้งแต่ช่วงประมาณเดือน ก.พ. แล้ว แต่พอมาจนถึงต้นเดือน เม.ย. ทาง WGA ก็ระบุว่าความคืบหน้าในการเจรจายังคงไปไม่ถึงไหน และได้เรียกร้องให้สมาชิกสหภาพลงมติว่าจะให้มีการนัดหยุดงานประท้วงหรือไม่ โดยที่มีคะแนนเสียงสนับสนุนการนัดหยุดงานประท้วงร้อยละ 98

สหภาพนักเขียน WGA กลับมาสู่กระบวนการเจรจาต่อรองอีกครั้งในวันที่ 14 เม.ย. ที่ผ่านมา แต่จนถึงวันที่ 1 พ.ค. ซึ่งเป็นเส้นตายของการต่อรองก็ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงใดๆ ได้

ข้อเรียกร้องหลักๆ ของกลุ่มนักเขียนคืออะไร

โดยสรุปคือกลุ่มนักเขียน WGA โต้แย้งกับกลุ่มนายจ้างว่าค่าจ้างของพวกเขาไม่ได้เพิ่มขึ้นสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี

สภาพการทำงานของนักเขียนฮอลลิวูดเปลี่ยนไปจากเดิม พวกเขามีช่วงระยะเวลาการทำงานลดลงแต่กลับต้องแสวงหางานเล็กๆ ทำหลายงานเพื่อให้มีรายได้พอเลี้ยงชีพ โดยทั่วไปแล้วช่องรายการต่างๆ มักจะจ้างให้พวกเขาเขียนบทประมาณ 20 ตอนให้กับรายการหรือซีรีส์ที่จะทำให้พวกเขาใช้เวลาในการทำงานตั้งแต่ 10 เดือนขึ้นไป แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สตูดิโอเริ่มเน้นหันมาจับเนื้อหาแบบสตรีมมิงสั้นๆ กันมากขึ้นโดยมีจำนวนตอนแค่ประมาณ 8-10 ตอน

สิ่งที่นักเขียนเรียกร้องเป็นพิเศษในที่นี้คือเรื่องค่าจ้างส่วนที่เหลือ (residuals) ที่เป็นค่าสิทธิการใช้ผลงานของผู้ผลิตงานซึ่งจะมีการเก็บจากนายจ้างทุกครั้งเวลาที่ผลงานที่พวกเขาร่วมผลิตได้รับการออกอากาศอีกรอบ แต่ค่าจ้างเหล่านี้ต่ำกว่าเดิมมากในยุคสมัยของการสตรีมมิง เมื่อเทียบกับตอนที่พวกเขาทำงานให้กับการแพร่ภาพออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ ซึ่งในตอนนั้นรายการที่ประสบความสำเร็จจะได้รับการเผยแพร่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี

อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นอุปสรรคสำหรับกลุ่มนักเขียนคือเรื่องที่มีการใช้ "มินิรูม" กันมากขึ้น ซึ่งหมายถึงการใช้กลุ่มนักเขียนกลุ่มเล็กๆ ในการวางโครงของซีรีส์ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิต และนักเขียนที่ทำงานในช่วงนี้ก็มักจะได้ค่าจ้างในระดับเกือบจะถึงค่าจ้างขั้นต่ำ นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่ค่าจ้างโดยเฉลี่ยของนักเขียนฮอลลิวูดนับตั้งแต่ปี 2561 ไม่ได้ขยับเพิ่มขึ้นและยังลดลงร้อยละ 14 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ขณะที่ค่าจ้างรายสัปดาห์ของคนทำงานตำแหน่ง นักเขียน-โปรดิวเซอร์ ลดลงร้อยละ 23 ตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเมื่อพิจารณาร่วมกับอัตราเงินเฟ้อแล้ว

การหยุดงานประท้วงจะมีกลุ่มอื่นร่วมด้วยหรือไม่ และจะมีไปถึงเมื่อไหร่

เรื่องดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่กับว่าผลการต่อรองจะออกมาในรูปแบบใด มีอยู่อีกสองกลุ่มที่มีโอกาสจะร่วมประท้วงด้วยคือ สมาคมนักแสดงแห่งสหรัฐอเมริกา (SAG-AFTRA) และสมาคมผู้กำกับแห่งอเมริกา (DGA) แต่ทั้งสองกลุ่มนี้มีสัญญาจ้างที่กินเวลาไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2566 ทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าร่วมการนัดหยุดงานประท้วงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจนกว่าสัญญาจ้างจะหมดลง

อย่างไรก็ตามทั้งสองกลุ่มนี้ รวมถึงกลุ่มแนวร่วมนานาชาติของพนักงานเวทีโรงหนังโรงละคร (IATSE) ซึ่งเป็น ลูกจ้างในอุตสาหกรรมบันเทิงของอเมริกา และกลุ่มสหภาพฮอลลิวูดทีมสเตอร์โลคัล 399 ซึ่งเป็นกลุ่มสหภาพแรงงานการขนส่งโดยสารและงานเชิงเทคนิคของอุตสาหกรรมภาพยนตร์สหรัฐฯ ต่างก็แสดงการสนับสนุนการประท้วงของ WGA ซึ่งต่างจากช่วงที่มีการเจรจาต่อรองก่อนหน้านี้ที่มีความไม่ลงรอยกันในเรื่องยุทธวิธี การที่กลุ่มต่างๆ สนับสนุนเช่นนี้อาจจะช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองให้กับ WGA ได้

ลินด์เซย์ โดเฮอร์ตี เลขาธิการใหญ่ของฮอลลิวูดทีมสเตอร์โลคัล 399 บอกว่า พวกเขาจะให้เกียรติไม่ล่วงล้ำแนวทางการประท้วงของ WGA นอกจากนี้ทางโลคัล 399 และทีมสเตอร์ท้องถิ่นอื่นๆ ในสหรัฐฯ ที่ทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์จะ "สนับสนุนการต่อสู้ของ WGA อย่างเต็มที่"

ในแง่ที่ว่าการนัดหยุดงานประท้วงในครั้งนี้จะจบสิ้นลงเมื่อใดนั้นยังไม่มีใครทราบ แต่เมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตร์แล้ว การต่อสู้ของกลุ่มนักเขียนฮอลลิวูดในสหรัฐฯ มักจะกินเวลายาวนาน เช่นในปี 2521 มีการประท้วงหยุดงานของ WGA ที่กินเวลายาวนานที่สุดอยู่ที่ 153 วัน ในการประท้วงหยุดงานช่วงปี 2550-2551 กินเวลา 100 วัน

เรื่องสัญญาจ้างและข้อตกลงต่างๆ ที่ทั้งฝ่ายนายจ้าง AMPTP และฝ่ายสหภาพ WGA นำมาขึ้นโต๊ะเจรจาต่อรองกันก็มีความซับซ้อนในแง่ของการคำนวนค่าตอบแทนที่เป็นไปตามรูปแบบงานต่างๆ และการเผยแพร่บนแพล็ตฟอร์มเนื้อหาที่ต่างกันด้วย ทำให้การไกล่เกลี่ยข้อตกลงนั้นมีความยุ่งยากและใช้เวลามาก

ฝ่ายสตูดิโอก็ยังหาความชัดเจนได้ยากว่าจะยอมรับข้อตกลงได้ในตอนนี้หรือไม่ จากการที่สตูดิโอบันเทิงค่ายใหญ่ต่างๆ ก็มีการปรับลดจำนวนคนงานและเลย์ออฟคนงาน นอกจากนี้กลุ่มนักลงทุนวอลล์สตรีทก็กดดันให้สตูดิโอพวกนี้ทำกำไรมากขึ้นจากแพล็ตฟอร์มเนื้อหาแบบสตรีมมิง บางสตูดิโออาจจะฉวยโอกาสใช้การหยุดงานประท้วงของกลุ่มนักเขียนในการยกเลิกสัญญาจ้างของนักเขียนที่พวกเขามองว่าไม่ทำกำไร ผ่านการอ้างเรื่อง "ความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย" ที่ระบุในสัญญาจ้าง

การหยุดงานประท้วงของกลุ่มนักเขียนในครั้งนี้จึงอาจจะกินเวลายาวนานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนขึ้นอยู่กับว่าการเจรจาต่อรองจะออกมาในรูปแบบใด ไม่เพียงเท่านั้น SAG-AFTRA เองก็กำลังต่อคิวเจรจาต่อรองกับฝ่ายนายจ้างคือกลุ่มสมาพันธ์ผู้ผลิตภาพยนตร์และโทรทัศน์ (AMPTP) ในอีกไม่นานนี้เช่นเดียวกัน

เรียบเรียงจาก

