AOC นักการเมืองอเมริกันสายก้าวหน้าวิจารณ์บรรษัทพลังงานใหญ่อ้างสถานการณ์โลก 'โก่งราคาน้ำมัน'

'อเล็กซานเดรีย โอคาซิโอ-คอร์เทซ' นักการเมืองสายก้าวหน้าจากพรรคเดโมแครต วิจารณ์กลุ่มบรรษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ที่ 'โก่งราคา' น้ำมันในช่วงที่ผ่านมาด้วยการอ้างเรื่องสถานการณ์โลก คำวิจารณ์นี้ออกมาในช่วงที่รัฐสภาสหรัฐฯ เพิ่งจะเสนอเก็บภาษีกำไรลาภลอยของบรรษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ ขณะที่ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันในสหรัฐฯ ลดลงบ้างแล้วด้วยหลายปัจจัย

16 มี.ค. 2565 อเล็กซานเดรีย โอคาซิโอ-คอร์เทซ หรือ AOC ส.ส.สายก้าวหน้าจากพรรคเดโมแครตวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มบรรษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ที่อ้างเรื่องเงินเฟ้อและวิกฤตสงครามในยูเครนเพื่อขึ้นราคาน้ำมันก่อนหน้านี้ โดยที่ในวันที่ 14 มี.ค. ที่ผ่านมาราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมาบ้างในช่วงที่มีการเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครน โอคาซิโอ-คอร์เทซโต้ตอบกับสเตฟานี รูห์ พิธีกรรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ MSNBC เกี่ยวกับราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นมาก่อนหน้านี้ว่าเป็นเพราะ "การขูดรีดกำไรเกินควร และควรจะมีผลตอบโต้กลับต่อพวกเขาในเรื่องนี้"

โอคาซิโอ-คอร์เทซและอิลฮาน โอมาร์ ส.ส.จากพรรคเดโมแครตอีกรายที่อยู่ในกลุ่มผู้หญิงก้าวหน้าของพรรคโพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ว่า "กลุ่มซีอีโอบรรษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ควรจะต้องถูกทำให้รับผิดชอบต่อเรื่องการขูดรีดกำไรเกินควร"

Big oil CEOs need to be held accountable for profiteering, this can’t stand. https://t.co/DLZ9nXNGlF

สัปดาห์ที่แล้ว เชลดอน ไวท์เฮาส์ ส.ว.จากพรรคเดโมแครตเสนอมาตรการเก็บภาษีผลกำไรจากลาภลอยของบรรษัทน้ำมันขนาดใหญ่โดยเน้นตั้งเป้าที่บริษัทพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ค้ากำไรเกินควรในช่วงที่รัสเซียประกาศบุกยูเครน โดยที่ร่างมาตรการใหม่นี้ได้รับการสนับสนุนจาก ส.ว.พรรคเดโมแครต คือ เจฟฟฟ์ เมอร์คลีย์, เอลิซาเบธ วอร์เรน และ เบอร์นี แซนเดอร์ ซึ่งในปัจจุบันเป็น ส.ว.ผู้ไม่สังกัดพรรคใด โดยที่โร คานนา ส.ส.จากรัฐแคลิฟอร์เนีย สังกัดพรรคเดโมแครตได้เสนอร่างมาตรการแบบเดียวกันในฉบับของสภาผู้แทนฯ

โอคาซิโอ-คอร์เทซเน้นย้ำว่าที่ผ่านมา นักการเมืองในสหรัฐฯ ล้มเหลวในการทำให้บรรษัทพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่พวกเขาทำ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่หาผลกำไรจากอุตสาหกรรมนี้

Truly bizarre how in Washington it’s totally allowed + acceptable to accept hundreds of thousands in fossil fuel money + own millions in fossil fuel investments while brazenly killing clean energy policy, but what’s NOT acceptable is raising that fact &questioning the connection. https://t.co/JAErvnsIBP

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) March 14, 2022