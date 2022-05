ชาวมุสลิมจะนะ-เทพาไม่ควรค้านการสร้างเทวรูปกวนอิม

เมื่อเร็วๆ นี้มีข่าวว่า “ชาวมุสลิมจะนะ-เทพา ค้านทีพีไอสร้างเจ้าแม่กวนอิมกลางชุมชน”<1> ผมเห็นว่าชาวมุสลิมจะนะ-เทพาไม่ควรค้านการก่อสร้างเทวรูปกวนอิมซึ่งมีข้อดีต่อชุมชนเช่นกัน

ตามข่าวข้างต้นชาวบ้านอ้างว่า “เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวล้อมรอบไปด้วยชุมชนคนมุสลิม. . .แผนการก่อสร้างเทวรูปเจ้าแม่กวนอิม มีความสูง 200 เมตร บนพื้นที่เขาล้อน ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสงขลา ใน ต.สะกอม อ.เทพา. . .ชุมชนคนมุสลิม. . .เห็นควรให้ยุติโครงการดังกล่าว เพราะการสร้างรูปเคารพนั้นไม่มีในศาสนาอิสลาม. . .แม้ท่านจะสร้างในที่ดินที่ท่านอาจจะมีสิทธิ์. . .จะทำหนังสือถึง. . .ประชาธิปัตย์. . .แต่หากไม่สามารถทำได้ เราข้อนี้ ผมมีความเห็นที่แตกต่างไป กล่าวคือ

1. ตามหลักศาสนา “การห้ามการใช้รูปเคารพมิได้มาจากคัมภีร์อัลกุรอานโดยตรง” <2> อันที่จริง “อัลกุรอานดูเหมือนจะแยกความแตกต่างระหว่างรูปปั้น และรูปเคารพ. . .นักวิชาการมุสลิมต่างเห็นพ้องกันว่าห้ามมิให้ชาวมุสลิมบูชารูปปั้น (ที่เป็นการ) บูชารูปเคารพ. . .อนุญาตให้มีรูปปั้นได้ตราบเท่าที่พวกเขาไม่เคารพสักการะ” <3> ดังนั้น แม้มีการก่อสร้างกวนอิม แต่หากชาวมุสลิมไม่ได้แสดงความเคารพ ก็น่าจะทำได้ การทำลายรูปเคารพต่างศาสนา อาจเกิดขึ้นในอาฟกานิสถาน อินโดนีเซียหรือที่อื่นบ้าง แต่คงเป็นเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้น แม้แต่สฟิงซ์ในอียิปต์ก็ยังอยู่ดี เป็นต้น

2. ในตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา แม้มีชาวมุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่ (65%) แต่ก็มีชาวพุทธ (35%) ด้วย <4> การห้ามสร้างเทวรูปกวนอิมจึงเป็นสิ่งที่ไม่สมควร ในพื้นที่ทั่วประเทศไทย ก็มีการสร้างมัสยิด แม้กระทั่งบนเขาใหญ่ ซึ่งชาวมุสลิมเพิ่งไปอยู่ได้ไม่กี่สิบปีนี้เอง

3. ณ เขาล้อนในปัจจุบัน ณ หมู่ที่ 1 ต.สะกอม อ.เทพา สงขลา ก็ยังมีเจดีย์ในพุทธศาสนาอยู่ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 <5> ชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมก็อยู่ร่วมกันในพื้นที่นี้มาช้านานแล้ว ไม่มีใครถือว่าเป็นเจ้าของพื้นที่โดยตรง

4. จุดที่สร้างเจ้าแม่กวนอิมคงเป็นที่ดินที่ผู้สร้างมีสิทธิ์สร้าง <6> และอยู่บนเขา ไม่ได้อยู่ในชุมชน การจำกัดสิทธิในการก่อสร้างดังกล่าวน่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

5. การก่อสร้างนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของชุมชน และคงไม่ใช่กิจกรรมเผยแพร่ศาสนานอกอิสลามแต่อย่างใด

ประชาชนทุกศาสนาพึงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

