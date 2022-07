กลุ่ม ส.ส. ญี่ปุ่นวิจารณ์ 'กระทรวงกลาโหม' รับ เจ้าหน้าที่กองทัพพม่ามาเป็น นศ.

กลุ่ม ส.ส. ญี่ปุ่นที่ไม่สังกัดฝ่ายใดวิ พากษ์วิจารณ์กระทรวงกลาโหมของญี่ ปุ่น ในเรื่องที่พวกเขารับเจ้าหน้าที่ ระดับสูงของกองทัพพม่าเข้ามาเป็ นนักศึกษาต่างชาติ ทั้งที่ๆ เพิ่งจะมีการเรียกร้องให้ บอยคอตต์เจ้าหน้าที่ทหารของพม่ าเนื่องจากกรณีการประหารชีวิตนั กโทษการเมือง 4 ราย

29 ก.ค. 2565 ส.ส. ญี่ปุ่นวิจารณ์กระทรวงกลาโหมที่ รับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทั พพม่ามาเป็นนักศึกษาต่างชาติ ในญี่ปุ่น ทั้งที่ก่อนหน้านี้กลุ่ม ส.ส. บางส่วนได้เรียกร้องให้ญี่ปุ่ นยกเลิกการรับเจ้าหน้าที่ระดั บสูงเหล่านี้เข้ามาเรียนหลั งจากที่เผด็จการทหารพม่ าประกาศว่ าจะทำตามแผนการประหารชีวิตนั กโทษการเมืองที่เป็นฝ่ายต่อต้ านเผด็จการ

กลุ่ม ส.ส. ญี่ปุ่นที่ไม่สังกัดฝ่ ายใดเคยเรียกร้องให้ กระทรวงกลาโหมยกเลิกแผนการรั บเจ้าหน้าที่ทหารพม่ามาเป็นนั กศึกษามาตั้งแต่เดือน พ.ค. แล้ว แต่เจ้าหน้าที่ กระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นก็บอกกั บ ส.ส. ในที่ประชุมวันที่ 27 ก.ค. ที่ผ่านมาว่าพวกเขาได้รับเจ้ าหน้าที่ทหารพม่ามาเป็นนักศึ กษาในปีการศึกษานี้

หลังจากที่เคยมีการเรียกร้องไม่ ให้รับเจ้าหน้าที่ทหารพม่าเข้ ามาเป็นนักศึกษาก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของญี่ ปุ่นก็บอกว่าพวกเขามีความเป็นห่ วงอย่างมากในเรื่องเกี่ยวกั บการประหารชีวิตนักโทษการเมือง และให้สัญญาว่ าทางกระทรวงและกองกำลังป้องกั นตนเองของญี่ปุ่น (SDF) จะจัดการอย่างเหมาะสมในเรื่ องการรับเจ้าหน้าที่ทหารพม่าเข้ ามาเป็นนักศึกษา

นอกจากนี้กลุ่ม ส.ส. ยังกล่าวถึงเรื่องที่รัฐบาลญี่ ปุ่นเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกั บการทำพิธีศพของอดีตนายกรั ฐมนตรี ชินโซ อาเบะ ให้กับเผด็จการทหารพม่าได้รั บทราบ ซึ่งกลุ่ม ส.ส. ญี่ปุ่นบอกว่าไม่ควรมีการอนุ ญาตให้กองทัพพม่าเข้าร่วมพิธี ศพของอาเบะ ในประเด็นนี้เจ้าหน้าที่ กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่ นบอกว่าบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่ วมพิธีศพของอาเบะนั้นยังคงอยู่ ในขั้นตอนการจัดทำ

เรียบเรียงจาก

Defense Ministry criticized for accepting Myanmar officers as students, NHK, 27-07-2022

