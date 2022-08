ระบบคุณธรรมในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน : ปัญหาและทางออก

ระบบคุณธรรมสำคัญไฉน ถึงได้บัญญัติไว้ในมาตรา 76 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย “ให้รัฐพึงดำเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม” ส่วนระบบคุณธรรมคืออะไร รัฐธรรมนูญฯ ไม่ได้บัญญัติไว้ชัดเจน มีเพียงบทบัญญัติสั้น ๆ ในมาตราเดียวกันที่พูดถึงการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมาตรา 258 ง (4) ที่พูดถึงการให้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในส่วนของการแต่งตั้งโยกย้ายและพิจารณาบำเหน็จความชอบข้าราชการตำรวจตามระบบคุณธรรมโดยให้คำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน

ถ้ายึดความตามนัยของสองมาตราข้างต้น ระบบคุณธรรมครอบคลุมอย่างน้อยสามหลักการ คือ หลักการป้องกันการใช้อำนาจโดยมิชอบในที่นี้น่าจะหมายถึงหลักความเป็นกลางทางการเมือง หลักอาวุโส และหลักความรู้ความสามารถ สามหลักการนี้ใช่ระบบคุณธรรมหรือ? และถ้าใช่ ระบบคุณธรรมมีหลักการอื่นอีกไหม? วันนี้เราจะมาคุยเรื่องระบบคุณธรรม ความหมาย วิวัฒนาการ ความสำเร็จในอดีต ปัญหาในปัจจุบัน และแนวทางแก้ปัญหา

ความหมาย

ระบบคุณธรรมเป็นคำที่แปลมาจาก Merit System ซึ่ง “คุณธรรม” ในภาษาไทย แปลว่า สภาพคุณงามความดี [1] ระบบคุณธรรม จึงแปลว่า ระบบคุณงามความดี ส่วน Merit ในภาษาอังกฤษ แปลว่า คุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ดีของอะไรบางอย่างเมื่อเทียบกับมาตรฐานของอย่างเดียวกัน และดีจนสมควรได้รับการยกย่องหรือให้รางวัล [2] Merit System จึงหมายถึง ระบบการยกย่องหรือให้รางวัลผู้มีคุณสมบัติที่ดีตามมาตรฐานหรือดีกว่าคนอื่น หรือ “ระบบใครเก่งใครดี ก็ได้” หรือในมุมกลับ “ระบบใครไม่เก่งไม่ดี ก็อด” [3] จะเห็นได้ว่า คำแปลในภาษาไทยไม่ตรงกับภาษาอังกฤษ และชวนให้หลงเข้าใจว่าเป็นระบบความดีความงามแบบบริสุทธิ์ (virtue) สัมบูรณ์ (absolute) ที่ไม่ขึ้นกับเวลาและสถานที่ เช่นเดียวกับ ความกตัญญูต่อบิดามารดา เป็นความดีงาม ณ ทุกแห่งหนทุกยุคสมัย แฝงนัยว่า ระบบคุณธรรมเป็นระบบที่มีแต่ข้อดี ไม่มีข้อเสีย ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข ส่วน Merit System สื่อความนัยว่า เป็นระบบที่ต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยตามวัฒนธรรมของสังคม เพราะเป็นความเก่งความดีแบบสัมพัทธ์ (relative) ความคลาดเคลื่อนในการแปลนี้อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ระบบคุณธรรมของเรายังคงความหมายของระบบคุณธรรมในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นส่วนใหญ่

สำหรับผู้เขียน ระบบคุณธรรม คือ หลักการหรือแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีบุคลากรทั้งจำนวนและคุณภาพที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายและตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ หลักการเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามยุคสมัยเพื่อให้สอดรับกับบริบทของสังคมและสะท้อนแนวทางการแก้ปัญหาของระบบราชการในขณะนั้น

ระบบคุณธรรมแบบดั้งเดิม

ระบบคุณธรรมแบบดั้งเดิมมีสี่หลักการ คือ หลักความรู้ความสามารถ หลักความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ หลักความมั่นคง และหลักความเป็นกลางทางเมือง [4]

“หลักความรู้ความสามารถ” (competency) หมายถึง การกระทำทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เช่น การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ การมอบหมายงานให้บุคคล การให้บำเหน็จความชอบแก่บุคคล เช่น การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน ฯลฯ ให้พิจารณาจากความรู้ความสามารถ โดยไม่พิจารณาปัจจัยอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน เช่นจากความสัมพันธ์ฉันญาติมิตร

“หลักความเสมอภาคในโอกาส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ” (equal opportunity, fairness, non-discrimination) หมายถึง การกระทำทางการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงการดำเนินการทางวินัยและอุทธรณ์ จะต้องทำอย่างเสมอภาค ยุติธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติอันเนื่องจากเชื้อชาติ ศาสนา เพศ เพศสภาพ สภาพทางกายหรือสุขภาพ ความเชื่อทางศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง [5]

“หลักความมั่นคง” (security) หมายถึง ความมั่นคงในอาชีพราชการ เพื่อให้ข้าราชการประจำกล้าคิดกล้าทำและกล้าแสดงออกซึ่งความเห็นในวิชาชีพ แม้ความเห็นนั้นจะไม่ที่ชื่นชอบของผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นข้าราชการประจำหรือข้าราชการการเมือง ตลอดจนเพื่อให้ข้าราชการประจำจะได้มีเวลาทุ่มเทให้กับงานราชการโดยไม่ต้องกังวลกับแสวงผลประโยชน์ในทางอื่น

“หลักความเป็นกลางทางเมือง” (political neutrality) หมายถึง ข้าราชการประจำต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพื่อสนองนโยบายของทุกรัฐบาลที่ได้รับอาณัติจากประชาชน แม้ว่าความเชื่อทางการเมืองของตนจะสอดคล้องกับรัฐบาลในขณะนั้นหรือไม่ก็ตาม ในการนี้ จะต้องไม่มีเจตนาเอื้อประโยชน์ทางการเมืองให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ในส่วนข้าราชการการเมืองก็ต้องปฏิบัติต่อข้าราชการประจำตามหลักความเสมอภาคในโอกาส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ

วิวัฒนาการของระบบคุณธรรม

หลักการแรกของระบบคุณธรรมปรากฏขึ้นครั้งแรกประมาณ 600 ปีก่อนคริสต์ศักราชในรูปคำสอนของขงจื๊อ คือ ให้นำ “หลักความรู้ความสามารถ” มาใช้ในการบริหารราชการแทน “หลักสายโลหิต” ส่วนการนำหลักการนี้มาใช้จริงเกิดขึ้นในอีก 400 ปีถัดมาในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ โดยพระองค์ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปสมัครเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นขุนนางในชั้นต่าง ๆ และยังได้ใช้ความรู้ความสามารถ ความดี และความซื่อสัตย์ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งด้วย [6]

ก่อนยุคจิ๋นซีฮ่องเต้ ประเทศจีนแบ่งออกเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อย มีอ๋องเป็นเจ้าผู้ครองแคว้น มีลูกหลานญาติสนิทมิตรสหายช่วยดูแลปกครองเมืองต่าง ๆ ในแคว้น แต่ครั้นจิ๋นซีฮ่องเต้ได้รวบรวมแผ่นดินจีนเป็นอาณาจักรหนึ่งเดียว ลูกหลานญาติมิตรมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะช่วยปกครองเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาณาจักร พระองค์จึงได้นำหลักความรู้ความสามารถมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทั้งจำนวนและคุณภาพที่จะมาช่วยบริหารราชการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ตัดภาพจากจิ๋นซีฮ่องเต้ผ่านมิติเวลาสถานที่สู่ครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 19 มาที่สหรัฐอาณาจักร ประเทศที่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย จาก “ระบบราชูปถัมภ์” โดยพระราชาและขุนนางมาเป็น “ระบบอุปถัมภ์” โดยข้าราชการการเมืองและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการประจำจะเอื้อประโยชน์หรือเป็นหัวคะแนนของนักการเมืองเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งเป็นรัฐบาล ส่วนข้าราชการการเมืองจะส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการประจำเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับสูง และ/หรือการช่วยบรรจุลูกหลานเข้ารับราชการ เกิดการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ เกิดการเลือกปฏิบัติ ผู้อยู่ในสังกัดหรือเครือข่ายจะมีโอกาสได้รับการบรรจุเข้ารับราชการและโอกาสก้าวหน้าในอาชีพราชการ มีความมั่นคงในอาชีพราชการมากกว่าผู้อยู่นอกเครือข่าย เพราะโอกาสและความมั่นคงขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการ [7] การใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมดังกล่าวนำมาซึ่งการฉ้อราษฎร์บังหลวงและความไร้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบราชการ [8]

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ในปี ค.ศ. 1854 รัฐบาลสหราชอาณาจักรจึงได้ปฏิรูประบบราชการโดยนำ “หลักความรู้ความสามารถ” ของจีน บวก “หลักความเสมอภาคในโอกาส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ” “หลักความมั่นคงในอาชีพ” และ “หลักการความเป็นกลางทางการเมือง” มาใช้ในการบริหารราชการตามข้อเสนอของ Charles Trevelyan และ Stafford Northcote [9]

เพื่อให้เป็นไปตามหลักความรู้ความสามารถและความเสมอภาคในโอกาส จึงต้องสรรหาแบบรวมศูนย์ และเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเป็นการทั่วไป

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการความเสมอภาคในโอกาส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ จึงต้องมีบัญชีเงินเดือนค่าตอบแทนกลาง มีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการกระทำทางการบริหารทรัพยากรบุคคล (บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ย้าย โอน วินัย อุทธรณ์ ฯลฯ) โดยละเอียดเป็นมาตรฐานกลาง (Unified Civil Service) เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติเหมือนกัน ไม่ลักลั่นกัน

เพื่อให้การรับราชการเป็นอาชีพที่มั่นคง ไม่ต้องพะวงกับการเอาอกเอาใจผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจให้คุณให้โทษจึงต้องจ้างงานตลอดชีพ และเพื่อป้องกันผลประโยชน์ต่างตอบแทนจึงต้องแบ่งแยกบทบาทระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายประจำ ฝ่ายการเมืองเป็นผู้กำหนดนโยบาย ส่วนฝ่ายประจำเป็นผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ

เพื่อป้องกันการเล่นพรรคเล่นพวกและส่งเสริมความเป็นกลางทางการเมือง จึงต้องมี ก.พ. (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน -- Civil Service Commission) ที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารขึ้น [10] ทำหน้าที่ตรวจสอบควบคุมการใช้อำนาจทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของฝ่ายบริหาร เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนเงินเดือน ดำเนินการทางวินัยหรืออุทธรณ์ ฯลฯ ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร ในการนี้ CSC มีอำนาจให้ความเห็นชอบกับคำสั่งบรรจุ แต่งตั้ง ฯลฯ (confirmation of appointment) ดังกล่าว

แม้ว่าแนวทางการแก้ปัญหาระบบอุปถัมภ์ข้างต้นจะสร้างปัญหาใหม่ เพราะเป็นการเพิ่มขั้นตอน ค่าใช้จ่าย และเวลา ทำให้ขาดความยืดหยุ่นคล่องตัวในการบริหาร เป็นผลให้ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลไม่เข้มแข็ง แต่ปัญหาใหม่ภายใต้บริบทของคริสต์ศตวรรษที่ 19 ก็เป็นเรื่องเล็กเมื่อเทียบกับปัญหาเก่า เพราะในขณะนั้นระบบราชการยังเล็ก มีบุคลากรไม่มาก ราชการยังเป็นทางเลือกแรกของอาชีพ (Employer of Choice) การแข่งขันระหว่างประเทศยังจำกัดอยู่ในกลุ่มประเทศมหาอำนาจด้วยกัน การแข่งขันภายในระหว่างรัฐกับผู้ประกอบการเอกชนยังต่ำ เพราะบริษัทเอกชนที่เป็นคู่แข่งการสรรหายังมีจำนวนน้อย ยังไม่เกิดสงครามแย่งชิงคนเด่นดี (war of talent) การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป

การแก้ปัญหาที่ตรงกับสาเหตุและสอดคล้องกับบริบททำให้การปฏิรูปครั้งนั้นประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกประเทศจนกระทั่งในช่วง ค.ศ. 1855 – 1920 สหราชอาณาจักรก็กลายเป็นต้นแบบของการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐตามระบบคุณธรรมทั้งในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปอาฟริกา และทวีปเอเซีย [11] รวมทั้งสิงคโปร์ [12] มาเลเซีย และไทยด้วย อย่างไรก็ตาม เรื่องที่ดีก็กลายเป็นปัญหาเมื่อเราเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 21

บริบทของศตวรรษที่ 21

ภายใต้บริบทใหม่ของศตวรรษที่ 21 ปัญหาเคยเล็กกลายเป็นปัญหาใหญ่ ระบบคุณธรรมแบบดั้งเดิมที่ประสบความสำเร็จเมื่อประมาณ 170 ปีก่อน กลายเป็นอุปสรรคและเป็นปัญหาเสียเอง โลกได้เปลี่ยนผ่านจากศตวรรษที่ 19 มาสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

ประเทศต่าง ๆ ผ่านภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20 เช่นภาวะฟองสบู่แตกในญี่ปุ่น (ค.ศ. 1986 - 1991) วิกฤตทางการการเงินในสหรัฐ (Black Monday 1987) และต่อเนื่องมาเป็นวิกฤตการออมและการให้กู้ยืมในสหรัฐ (Savings and Loan Crisis 1980s - 1990s) วิกฤตเศรษฐกิจในเม็กซิโก (ค.ศ. 1994) วิกฤตต้มยำกุ้งที่เริ่มในไทยและกระจายไปทั่วเอเชีย (ค.ศ. 1997) ภาวะฟองสบู่ดอทคอมแตกในสหรัฐ (ค.ศ. 2000 - 2002) วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในสหรัฐ (Subprime Mortgage Crisis 2007-2010) วิกฤตหนี้สาธารณะยุโรป (European Debt Crisis 2009) ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็นต้น ภาวะวิกฤตข้างต้นสร้างกระแสเรียกร้องให้รัฐปรับปรุงบริการของรัฐโดยตระหนักถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และความคุ้มค่า

ความสำเร็จของบริษัทข้ามชาติและบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ประกอบกับการแพร่หลายของ แนวคิดการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ (New Public Management) ทำให้เกิดกระแสเรียกร้องให้รัฐเลียนแบบการบริหารของธุรกิจเอกชน ที่มุ่งเป้าหมาย และเน้นประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว ความยืดหยุ่นคล่องตัว และความคุ้มค่า ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ รัฐทำในฐานะ “นายจ้าง” ไม่ใช่ “รัฐ” จึงต้องให้ความสำคัญกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐภายใต้แนวคิด NPM นี้ มีลักษณะที่ต่างจากการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐตามระบบคุณธรรมในหลายประการ เช่น การกระจายอำนาจให้ส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการมีอิสระและความคล่องตัวในการการบริหาร แต่ละส่วนราชการมีจุดขายของตนเอง (differentiate) ข้าราชการไม่มีสถานะพิเศษ กล่าวคือ ไม่มีกฎหมายเฉพาะสำหรับข้าราชการ แต่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานฉบับเดียวกับลูกจ้างภาคเอกชน การรับราชการเป็นการจ้างงานตามตำแหน่ง (position based employment) ไม่ใช่การจ้างงานตลอดชีพ (career based employment) งบประมาณหมวดเงินเดือนค่าจ้างเป็นแบบฐานศูนย์ (zero based budgeting) ไม่ใช่แบบต่อยอด (Incremental Budgeting) ส่วนราชการมีโครงสร้างบัญชีเงินเดือนค่าตอบแทนของตนเอง ไม่ใช่โครงสร้างบัญชีฯ ร่วมที่ใช้เหมือนกันทุกส่วนราชการ การเลื่อนตำแหน่งและเงินเดือนขึ้นกับผลงาน ไม่ขึ้นกับความขยัน ความทุ่มเท หรือลักษณะนิสัยส่วนตัว (traits) ฯลฯ

การแข่งขันที่เข้มข้นทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ อันเกิดจากการขยายตัวของบริษัทภายในประเทศและบริษัทข้ามชาติทั้งแง่จำนวนและขนาด ทำให้เกิดความจำเป็นที่ต้องมีรัฐบาลที่เข้มแข็ง ภายใต้บริบทของการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่ขยายวงไปทั่วโลก ทุกประเทศต้องแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงเงินลงทุนระหว่างประเทศ แย่งฐานการผลิตและบริการ แย่งวัตถุดิบ แย่งตลาดการส่งออก แย่งลูกค้าและผู้รับบริการ ใครมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการได้ดีกว่า เร็วกว่า ก็เป็นผู้ชนะ การแข่งขันเข้มข้นจนเกิดธุรกิจให้บริการข้อมูลขีดความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ ซึ่งผู้ให้บริการบางรายมีข้อมูลครอบคลุมกว่า 140 ประเทศทั่วโลก [13]

โลกได้ก้าวสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ เป็นโลกของปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์อัจฉริยะ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาค การประมวลผลแบบควอนตัน (quantum computing) การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเครือข่ายสังคม การเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องป้อนข้อมูล (internet of things) และการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือโดยใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหัวใจของการแข่งขัน ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทำให้มีการคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2050 อาจเกิดชนชั้นใหม่เรียกว่า “ชนชั้นไร้ประโยชน์” (useless class) [14] ขึ้น ความตื่นตัวทางการเมืองและสังคมในระบอบประชาธิปไตย ทำให้เกิดกระแสการเรียกร้องให้รัฐบาลและผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อสังคม สร้างสังคมที่ยั่งยืนและสมานฉันท์ เปิดพื้นที่สำหรับความหลากหลายในสังคม ยอมรับความแตกต่างทั้งในด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ความบกพร่องทางร่างกาย เพศสภาพ และประสบการณ์ เป็นต้น และมองเห็นคุณค่าของความแตกต่าง โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ทำให้เกิดความแปลกแยก (DEI – diversity, equity, inclusiveness)

สภาพแวดล้อมของงานและค่านิยมของคนสังคมเปลี่ยนไป ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา เกิดรูปแบบการจ้างงานและการทำงานแบบใหม่ที่ได้รับความนิยมจากคนวัยทำงาน เป็นรูปแบบการจ้างงานแบบชั่วคราว มีสัญญาจ้างที่กำหนดเวลาเริ่มต้นสิ้นสุดชัดเจน ที่เรียกว่า gig economy ผู้ทำงานในระบบเศรษฐกิจนี้ เรียกว่า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (freelancer) ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบอาชีพส่วนตัวที่ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย นอกจากนี้ การรับราชการไม่เป็นที่นิยมและไม่ใช่ทางเลือกแรกของอาชีพสำหรับคนในสังคมโดยเฉพาะผู้มีศักยภาพสูงซึ่งเป็นที่ต้องการของราชการ ดังตัวอย่างของหลายประเทศในกลุ่ม OECD [15] ยิ่งไปกว่านั้น ร้อยละ 65 ของงานในอนาคตจะเป็นงานใหม่ที่ไม่มีในปัจจุบัน เนื้องานต้องการผู้มีทักษะความรู้ข้ามสายทั้งทางด้านเทคนิคและทางด้านสังคม [16] ผลกระทบจากวิกฤตโควิด จะเร่งให้การนำโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล (digital platforms) ระบบงานอัตโนมัติ และระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้เร็วขึ้น และการทำงานนอกสำนักงาน (remote work) การประชุมออนไลน์ ปฏิสัมพันธ์เสมือน (virtual interactions) ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ และระหว่างเพื่อนร่วมงานจะยังคงอยู่แม้ผ่านยุคโควิดไปแล้ว [17]





หลักการทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐใหม่

เพื่อแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องกันระหว่างระบบคุณธรรมแบบดั้งเดิมกับบริบทของคริสต์ศตวรรษที่ 21 จึงเกิดหลักการใหม่ขึ้น ได้แก่ “หลักประสิทธิผลประสิทธิภาพ” หมายถึง การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐจะต้อง

(ก) มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีบุคลากรเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และ (ข) กระจายอำนาจเพื่อให้ส่วนราชการมีความยืดหยุ่น คล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความรวดเร็ว ความคุ้มค่า และประโยชน์ของทางราชการ หลักประสิทธิผลและประสิทธิภาพเป็นหลักที่เกิดมาถ่วงดุลระบบคุณธรรมแบบดั้งเดิมที่เน้นขั้นตอนและกระบวนการโดยไม่เน้นผล (means justify ends)

“หลักการตอบสนองความต้องของชุมชนสังคมและการเมือง” หมายถึง การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐต้องเป็นเครื่องมือของรัฐในการตอบสนองความต้องการทางสังคมผ่านกระบวนการทางการเมือง ต้องช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับรัฐบาลในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันในทุกระดับ รัฐต้องเป็นแบบอย่างของนายจ้างที่รับผิดชอบต่อสังคม สร้างสังคมแห่งความสมานฉันท์และยั่งยืน เปิดพื้นที่สำหรับความหลากหลายในสังคม ยอมรับความแตกต่างทั้งในด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ความบกพร่องทางร่างกาย เพศสภาพ และประสบการณ์ เป็นต้น และมองเห็นคุณค่าของความแตกต่าง โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ทำให้เกิดความแปลกแยก ความหลากหลายไม่เพียงเป็นผลดีต่อสังคม แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการด้วยเพราะเป็นบ่อเกิดของนวัตกรรมและการเข้าถึงตลาด (ผู้รับบริการ) ที่หลากหลายและยังเข้าไม่ถึง [18]

เนื่องจากหลักการดั้งเดิมของระบบคุณธรรมและหลักการใหม่มีส่วนที่ขัดแย้งกัน หลายประเทศจึงได้แก้ไขนิยามของหลักการดั้งเดิมซึ่งจะได้กล่าวต่อไป ตัวอย่างของความขัดกันของหลักการ ได้แก่ หลักความเสมอภาคในโอกาส (เช่น การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการที่เปิดกว้างทั่วประเทศ [19]) ขัดกับหลักความคุ้มค่าและความรวดเร็ว หลักความเป็นธรรม (เช่น บัญชีเงินเดือนเดี่ยวที่ผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานเดียวกันวุฒิเดียวกันในต่างส่วนราชการได้รับเงินเดือนเท่ากัน) ขัดกับหลักความยืดหยุ่นคล่องตัวและไม่สอดคล้องกับกลไกตลาดที่ผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานเดียวกัน แต่อยู่ต่างอุตสาหกรรม ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนต่างกัน หลักความมั่นคง (เช่น การจ้างงานตลอดชีพ) ขัดกับหลักประสิทธิผลประสิทธิภาพที่นวัตกรรมเป็นหัวใจของการแข่งขัน [20] ความมั่นคงไม่ได้ทำให้คนหรือองค์กรอยู่รอด แต่เป็นความวิตกกังวลต่างหากที่เป็นเหตุให้รอด [21] หลักความรู้ความสามารถขัดกับหลักการตอบสนองความต้องการของชุมชนสังคมและการเมือง โดยเฉพาะความสมานฉันท์และความหลากหลาย (ภายใต้หลักความรู้ความสามารถ จะมุ่งหาคนที่ดีที่สุดสำหรับงานในตำแหน่ง แต่หลักความหลากหลาย จะมุ่งหาคนที่ดีที่สุดสำหรับทีมงาน) ฯลฯ

สำหรับหลักการดั้งเดิมที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิก ได้แก่

“หลักความมั่นคง” ในอาชีพราชการหายไป โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่ให้ความสำคัญกับหลักประสิทธิผลประสิทธิภาพมากเป็นพิเศษ เช่น สหราชอาณาจักร สวีเดน นิวซีแลนด์ ได้เปลี่ยนระบบการจ้างงานแบบตลอดชีพ (career based employment) เป็นระบบการจ้างงานตามตำแหน่ง (position based employ-

ment) มีสัญญาจ้างทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว ข้าราชการไม่มีหลักประกันความมั่นคงในอาชีพ ความมั่นคงขึ้นกับผลงาน บางประเทศ เช่น สวีเดนสามารถปลดข้าราชการ (ยกเว้นตุลาการและทหาร) เพียงแค่แจ้งล่วงหน้าและจัดให้มีการอบรมและพัฒนาสำหรับการเปลี่ยนอาชีพก่อนพ้นสภาพข้าราชการเท่านั้น [22]

“หลักความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ” ลดความเข้มข้นลง โดยเปลี่ยนจากการที่องค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (central personnel agency) กำหนดมาตรฐานกลางให้ทุกส่วนราชการใช้เหมือนกัน (one size fits all) เพื่อความเป็นธรรม เป็นกระจายอำนาจการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ส่วนราชการ เพื่อความยืดหยุ่นคล่องตัวและรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น สวีเดนและนิวซีแลนด์ที่แต่ละส่วนราชการสามารถสรรหาบุคลากรเข้ามาได้ในทุกระดับตำแหน่ง (ยกเว้นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ [23]) มีระบบเงินเดือนค่าตอบแทน ระบบประเมินผลงาน การเลื่อนตำแหน่งและการเลื่อนเงินเดือนตามผลงานของตนเอง [24] จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า ความเสมอภาคเป็นธรรมเปิดทางให้กับความยืดหยุ่นคล่องตัวและรวดเร็ว ผู้ดำรงตำแหน่งเดียวกันในต่างส่วนราชการไม่จำเป็นต้องได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเหมือนกัน ความเป็นธรรมภายใน (internal equity) หมายถึงความเป็นธรรมภายในส่วนราชการเดียวกัน ไม่ใช่ระหว่างส่วนราชการหรือประเภทข้าราชการ [25]

“หลักความเสมอภาคในโอกาส” ได้รับการปรับแก้นิยาม จากความเสมอภาคในโอกาสแบบกว้างสำหรับทุกคน (equal opportunity for all) เป็น ความเสมอภาคในโอกาสสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม (equal opportunity among appropriate sources) เพื่อความคุ้มค่า รวดเร็ว และคล่องตัว ดังตัวอย่างของกฎหมายการปฏิรูประเบียบข้าราชการพลเรือน ค.ศ. 1978 ของสหรัฐอเมริกา [26]

“หลักความรู้ความสามารถ” ที่ยอมรับความไม่เป็นธรรมของการแข่งขันภายใต้กติกาเดียวกัน แต่คนบางกลุ่มในสังคมมีต้นทุนที่ต่ำกว่ามาก และยอมเปิดทางให้กับ “หลักการตอบสนองความต้องการของชุมชนสังคมและการเมือง” ตัวอย่างเช่น นโยบายการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมของ John F. Kennedy ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1961 [27] ที่ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและผู้รับเหมางานของรัฐจ้างคนผิวสีและคนด้อยโอกาสเข้าทำงาน (affirmative action policies) นโยบายดังกล่าวเป็นที่มาของกฎหมาย Civil Right Act of 1964 และ Equal Employment Opportunity Act of 1972 [28] หรือตัวอย่างของประเทศนิวซีแลนด์ที่ต้องการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมระหว่างคนผิวขาวกับคนพื้นเมืองเผ่าเมารี จึงบัญญัติไว้ในมาตรา 73 ของ Public Service Act 2020 [29] ให้ตระหนักและยอมรับการที่ต้องมีชาวเมารีในระบบราชการ ด้านหนึ่งเป็นเสมือนการชดเชยค่าปฏิกรรมสงคราม อีกด้านหนึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ชาวพื้นเมือง เพราะข้าราชการที่เป็นคนเมารีย่อมเข้าใจความต้องการของชาวเมารีได้ดีกว่าข้าราชการผิวขาว [30] นโยบายเหล่านี้พัฒนามาเป็น DEI หรือการส่งเสริมความหลากหลายทางเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ เพศสภาพ ถิ่นกำเนิด ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม การศึกษา ความคิดเห็นทางการเมือง การให้ความเป็นธรรมโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างหลากหลาย และการตระหนักถึงคุณค่าของความแตกต่างหลากหลาย และปัจจุบันนโยบายนี้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

“หลักความรู้ความสามารถ” เปลี่ยนเป็น “หลักผลงานและศักยภาพ” ซึ่งมีความหมายที่ครอบคลุมกว่า เพราะใช้ได้กับผู้อยู่ระหว่างการสมัครเข้ารับราชการ (คะแนนการสอบแข่งขันก็ถือเป็นผลงาน) และผู้เป็นข้าราชการอยู่แล้ว

“หลักความเป็นกลางทางการเมือง” เปลี่ยนเป็น “หลักการปฏิบัติต่อผู้มีความต่างและผู้มีความเหมือนเสมอกัน” (impartiality) เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาในกฎหมาย Civil Service Reform Act of 1978 ไม่มีคำว่า political neutrality มีแต่ impartiality และ prohibited personnel practices (การกระทำทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องห้าม) ในมุมมองของผู้เขียน จุดกึ่งกลางเป็นรูปธรรม ต่างกับความเป็นกลางทางการเมืองเป็นนามธรรม ความคิดความเชื่อทางเมืองเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน จึงไม่ควรถูกตรวจสอบและความคุม การตรวจสอบและควบคุมควรมุ่งที่พฤติกรรมอันไม่เหมาะสม ในแง่นี้จึงควรเปลี่ยนมาใช้ “หลักการปฏิบัติต่อผู้มีความต่างและผู้มีความเหมือนเสมอกัน” (impartiality)



จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า หลักการของระบบคุณธรรมเป็นแนวทางหรือวิธีการ ไม่ใช้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หลักการเหล่านี้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามปัญหาและบริบทของสังคมในแต่ละยุคสมัย และระบบอาวุโสไม่เป็นและไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของระบบคุณธรรมในระดับสากล

ระบบคุณธรรมในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน เราเริ่มนำหลักการของระบบคุณธรรมแบบดั้งเดิมบางส่วนมาใช้ในปี พ.ศ. 2471 สมัยรัชกาลที่ 7 (ยกเว้นหลักความเป็นกลางทางการเมือง) ดังปรากฏในพระราชปรารภในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2471



“โดยที่มีพระราชประสงค์จะทรงวางระเบียบข้าราชการพลเรือนให้เป็นไปในทางเลือกสรรผู้มีความรู้ความสามารถเข้ารับราชการเป็นอาชีพ ไม่มีกังวลด้วยการแสวงผลประโยชน์ในทางอื่น ส่วนฝ่ายข้างราชการก็ให้ได้รับประโยชน์ยิ่งขึ้น เนื่องจากความสะพรั่งพร้อมด้วยข้าราชการซึ่งมีความสามารถและรอบรู้ในวิถีและอุบายของราชการ กับทั้งหน้าที่และวินัยอันตนพึงรักษาเป็นนิตยกาล”



จากพระราชปรารภข้างต้น จะเห็นได้ว่าทรงนำหลักความรู้ความสามารถ หลักความมั่นคง และหลักเสมอภาคในโอกาสมาใช้ สำหรับหลักความเป็นกลางทางการเมืองนั้น ยังมิได้นำมาใช้เนื่องจากในขณะนั้นยังเป็นการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นที่น่าสังเกตว่า การนำหลักความมั่นคงมาใช้นั้น เป็นพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ 7 ที่จะเปลี่ยนการรับราชการให้เป็นอาชีพที่เลี้ยงตนเองได้โดยไม่ต้องกังวลกับการแสวงรายได้เพิ่มจากแหล่งอื่นทั้งที่ชอบและไม่ชอบ [31] เพื่อข้าราชการจะได้ทุ่มเทแรงงานและแรงใจให้กับราชการ ซึ่งต่างจากหลักความมั่นคงของสหราชอาณาจักรที่มุ่งให้ข้าราชการธำรงความเป็นกลางทางการเมือง

เมื่อมิได้นำหลักความเป็นกลางทางเมืองมาใช้ กรรมการรักษาพระราชบัญญัติ (ก.ร.พ. หรือ ก.พ. ในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในขณะนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของฝ่ายบริหารเช่นเดียวกับ CSC (ก.พ.) ของสหราชอาณาจักร เพราะ ก.ร.พ. ไม่ได้ทำหน้าที่พิทักษ์ระบบคุณธรรม ตรงกันข้าม ก.ร.พ. เป็นเพียงผู้จัดการฝ่ายบุคคล คอยถวายคำปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแด่พระมหากษัตริย์ ก.ร.พ. จึงต้องขึ้นตรงกับฝ่ายบริหาร

ก.ร.พ. ประกอบด้วยเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ เสนาบดีกระทรวงธรรมการ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการผู้คุณวุฒิอีก 2 คน [32] รูปแบบและบทบาทของ ก.ร.พ. ในขณะนั้นจึงสอดคล้องกัน

แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงการระบอบการปกครองและประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 แล้ว พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2476 และฉบับต่อมาอีก 6 ฉบับ [33] กลับไม่ได้ตระหนักถึงบทเรียนช่วงเปลี่ยนผ่านของระบอบประชาธิปไตยในต่างประเทศที่ระบบอุปถัมภ์จะมาแทนที่ระบบราชูปถัมภ์ จึงไม่ได้นำหลักความเป็นกลางทางการเมืองมาใช้ ดังจะเห็นได้จาก ก.พ. ตาม พ.ร.บ.ฯ ฉบับปี พ.ศ. 2476 จนถึงฉบับปี พ.ศ. 2497 ยังคงมีบทบาทเดียว คือ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลของรัฐบาล และองค์ประกอบของ ก.พ. ก็ยังคงคล้ายคลึงกับ พ.ร.บ.ฯ ฉบับปี พ.ศ. 2471 คือ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีรัฐมนตรีหรือหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นกรรมการ [34] ซึ่งองค์ประกอบแบบนี้ยังคงรักษาไว้มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันแม้ ก.พ. จะมีบทบาทผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรมเพิ่มขึ้นอีกบทบาทหนึ่ง (พ.ร.บ. ฉบับปี พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2535) หรือ ก.พ. จะเหลือบทบาทเพียงผู้จัดการฝ่ายบุคคลของรัฐบาล (พ.ร.บ. ฉบับปี พ.ศ. 2551) แล้วก็ตาม

เราปล่อยให้เวลาผ่านไปถึง 40 ปีเศษจึงเริ่มตระหนักถึงปัญหาช่วงเปลี่ยนผ่านและนำ “หลักความเป็นกลางทางการเมือง” บางส่วนมาใช้ในปี พ.ศ. 2518 ดังปรากฏในมาตรา 28 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 ที่กำหนดคุณสมบัติต้องห้ามของข้าราชการพลเรือนประการหนึ่ง คือ “ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง” ซึ่งก่อนหน้านั้น ข้าราชการประจำสามารถดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและ/หรือเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติในเวลาเดียวกันได้ แต่น่าเสียดายที่พัฒนาการของระบบคุณธรรมโดยเฉพาะหลักความเป็นกลางทางการเมืองของไทยไม่ต่อเนื่อง สะดุดหยุดลงทุกครั้งที่มีการรัฐประหาร ตัวอย่างเช่น รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2521 (มาตรา 86 และมาตรา 198) รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 19 (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 (มาตรา 41) และล่าสุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (มาตรา 263 มาตรา 264 และมาตรา 269) ที่ทุกฉบับจะมีบทบัญญัติให้ข้าราชการประจำดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองหรือสมาชิกวุฒิสภาได้



ก.พ. ตาม พ.ร.บ.ฯ ฉบับปี พ.ศ. 2518 เริ่มมีสองบทบาทที่ขัดแย้งกันในตัว คือ “บทผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม” ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐบาล และ “บทผู้จัดการฝ่ายบุคคลของรัฐบาล” ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและมีหน้าที่ช่วยเหลือรัฐบาลในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้ เลือกที่จะให้น้ำหนักกับบทบาทหลัง จึงยังคงองค์ประกอบของ ก.พ. ที่เอื้อต่อการทำหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายบุคคลของรัฐบาล ไม่เอื้อต่อการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ดังนี้

“มาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า ก.พ. ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในหลักราชการซึ่งรับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดี หรือตำแหน่งที่เทียบเท่ามาแล้วและมิได้เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภา กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง จำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน โดยต้องเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งรับราชการอยู่ไม่น้อยกว่าสามคน และให้มีเลขาธิการ ก.พ. คนหนึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่งด้วย ” [35]

ความสับสนในบทบาทที่ขัดแย้งกันเริ่มเห็นได้จากคุณสมบัติของกรรมการ ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ห้ามเป็นข้าราชการการเมือง ซึ่งคุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการ ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒินี้เป็นคุณสมบัติประจำตัวของนายกรัฐมนตรีผู้เป็นประธาน ก.พ. ความสับสนดังกล่าวยังถ่ายทอดลงไปสู่องค์ประกอบของ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม และ อ.ก.พ. จังหวัด ซึ่งมีปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม และ อ.ก.พ. จังหวัด ตามลำดับ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ไม่เอื้อต่อการเป็นผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรมเลย [36] จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ ก.พ. ไม่ประสบความสำเร็จในบทบาทการเป็นผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม [37]

แม้เราจะนำระบบคุณธรรมแบบดั้งเดิมมาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 แต่นิยามของระบบคุณธรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎหมายปรากฏครั้งแรกในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังนี้



มาตรา 42 การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คำนึงถึงระบบคุณธรรมดังต่อไปนี้

(1) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ

(2) การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

(3) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหน่ง และการให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ และจะนำความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได้

(4) การดำเนินการทางวินัย ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ

(5) การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง

ใน พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้ นอกจากจะมีหลักการดั้งเดิมครบถ้วนแล้ว ยังมี “หลักประสิทธิผลประสิทธิภาพ” (มาตรา 42 (2) และมาตรา 34) และ “หลักคุณภาพชีวิต” (มาตรา 34) ด้วย ดังนี้

“มาตรา 34 การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า โดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พระราชบัญญัติฉบับนี้ตระหนักถึงความขัดแย้งของบทบาทระหว่าง “ผู้จัดการฝ่ายบุคคลของรัฐบาล” กับ “ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม” และความไม่สอดคล้องของบทบาทและรูปแบบขององค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้กำหนดให้มี “คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม” หรือ ก.พ.ค. ซึ่งไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของฝ่ายบริหารขึ้น ทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย เรื่องร้องทุกข์ และเรื่องการพิทักษ์ระบบคุณธรรม [38]

เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้จะมี ก.พ.ค. มารับบทผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม และ ก.พ. เหลือเพียงบทบาทผู้จัดการฝ่ายบุคคลของรัฐบาล แต่รูปแบบของ ก.พ. ก็ไม่เปลี่ยน ยังคงเป็นแบบคณะกรรมการ [39] คล้ายกับ พ.ร.บ.ฯ ฉบับปี พ.ศ. 2471 ส่วนสำนักงาน ก.พ. ยังคงรับสองบทบาทที่ขัดแย้งกัน คือ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลของรัฐบาลและผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม เพราะสำนักงาน ก.พ. ยังคงทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ ก.พ. และ ก.พ.ค. [40]

ปัญหาของระบบคุณธรรมในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

นอกจากพัฒนาการของระบบคุณธรรมที่ไม่ต่อเนื่องดังที่กล่าวข้างต้นและปัญหาเชิงพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ขอกล่าวในที่นี้แล้ว ระบบคุณธรรมตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ยังมีปัญหา ดังนี้

เป็นระบบคุณธรรมแบบดั้งเดิมที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของคริสต์ศตวรรษที่ 21 เพราะยังคงหลักการและนิยามของระบบคุณธรรมในคริสต์ศตวรรษที่ 19 อย่างครบถ้วน แม้จะมีหลักการใหม่ ๆ เช่น หลักประสิทธิผลประสิทธิภาพในกฎหมายแล้วก็ตาม

เป็นระบบคุณธรรมที่ไม่ได้มีหลักการตอบสนองความต้องการของชุมชนสังคมและการเมือง ผลดังกล่าวทำให้ส่วนราชการไม่อาจดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายของมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่กำหนดให้จ้างคนพิการในอัตราละร้อยละหนึ่งได้ เพราะขัดกับหลักความรู้ความสามารถและหลักความเสมอภาคในโอกาส ส่วนราชการจึงต้องเลี่ยงไปดำเนินการตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ฯ ฉบับดังกล่าว เช่น การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการให้คนพิการ ภาพลักษณ์ที่ปรากฏ จึงเป็นรัฐออกกฎหมายบังคับสถานประกอบการเอกชน แต่หน่วยงานของรัฐกลับไม่สามารถทำเป็นตัวอย่างให้เห็นได้ นอกจากนี้ การดำเนินการบางเรื่องก็ยังเสี่ยงต่อการถูกเพิกถอนโดยศาลปกครองว่าเป็นการดำเนินการโดยไม่ชอบเพราะขัดกับหลักความรู้ความสามารถและความเสมอภาคในโอกาส เช่น การบรรจุทายาทของข้าราชการที่เสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการจนต้องออกจากราชการอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยการคัดเลือก หรือการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐให้เข้ารับราชการ เป็นต้น [41]

เป็นระบบคุณธรรมที่มุ่งตรวจสอบการใช้อำนาจทางการบริหารของรัฐบาลมากกว่าการเสริมสร้างรัฐบาลที่เข้มแข็ง ในประเด็นนี้ ไม่ได้หมายความว่าการใช้อำนาจทางการบริหารของรัฐบาลจะถูกต้องชอบธรรมในทุกกรณี แต่การปฏิเสธหรือความพยายามที่จะลดทอนอำนาจการแต่งตั้งโยกย้ายของข้าราชการการเมืองซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายในทุกกรณี โดยเฉพาะกรณีหัวหน้าส่วนราชการ จะทำให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอ่อนแอจนไม่สามารถผลักดันนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงได้ เพราะอำนาจการแต่งตั้งโยกย้ายหัวหน้าส่วนราชการเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ของการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล

เป็นระบบคุณธรรมที่ไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กว้างมากจนสามารถใช้ได้กับทุกส่วนราชการ ไม่ได้สะท้อนลักษณะงานขององค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล ความไม่ชัดเจนของวัตถุประสงค์อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลักการของระบบคุณธรรมตามมาตรา 42 แทนที่จะเป็นแนวทาง (means) กลายเป็นเป้าหมายในตัวมันเอง (end)

เป็นระบบคุณธรรมที่ไม่ตระหนักถึงการขัดหรือแย้งกันระหว่างหลักการดั้งเดิมกับหลักการใหม่ (หลักประสิทธิผลประสิทธิภาพ ที่เพิ่มในมาตรา 34 และมาตรา 42 (2) แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551) พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้ตั้งสมมุติฐานว่าความสัมพันธ์ระหว่างหลักการดั้งเดิมกับหลักการใหม่เป็นไปในทางเดียวกันดังรูปที่ 1.1 เช่น ถ้าความเสมอภาคในโอกาสเพิ่มขึ้น ประสิทธิผลประสิทธิภาพ (ความคุ้มค่า) จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เปรียบเสมือนไม้ปิงปองกับลูกปิงปอง ถ้าไม้ปิงปองมียอดขายเพิ่มขึ้น ลูกปิงปองก็จะขายได้มากขึ้นด้วย แต่ความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างหลักความเสมอภาคในโอกาสกับหลักประสิทธิผลประสิทธิภาพเป็นได้ทั้งในทางเดียวกันและตรงข้ามกัน คือ มีทั้งส่วนที่เสริมแรงกันและต้านแรงซึ่งกันและกัน ดังรูปที่ 1.2 เปรียบความสัมพันธ์เสมือนกีฬาปิงปองและกีฬาแบดมินตัน ถ้าสังคมเริ่มตื่นตัวในเรื่องสุขภาพ คนหันมาเล่นกีฬามากขึ้น ยอดขายของอุปกรณ์กีฬาทั้งสองประเภทจะเพิ่มขึ้น แต่เมื่อถึงจุด ๆ หนึ่ง ถ้ายอดขายของอุปกรณ์กีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งสูงขึ้น จะทำให้ยอดขายของอีกอุปกรณ์ประเภทหนึ่งลดลง



รูปที่ 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการดั้งเดิมกับหลักการใหม่ 1.1 1.2

ถ้าจะว่ากันแล้ว ในมุมมองของผู้เขียน ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐตามหลักการระบบคุณธรรมแบบดั้งเดิมกับตามหลักประสิทธิผลประสิทธิภาพของแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ต่างกันแบบอยู่สุดขั้ว ดังรูปที่ 2

ความไม่ตระหนักถึงความขัดกันของหลักการดั้งเดิมกับหลักการใหม่และความต่างกันสุดขั้วของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามระบบคุณธรรมแบบดั้งเดิมและหลักประสิทธิผลประสิทธิภาพตามแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ทำให้ใน พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้ไม่มีกลไก กระบวนการ และกรอบในการพิจารณาจัดการปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว [42]

รูปที่ 2 : เปรียบเทียบระบบบริหารทรัพยากรบุคคภาครัฐ (Public Human Resource Management)

ที่เน้นหลักการของระบบคุณธรรมแบบดั้งเดิม กับ หลักประสิทธิผลประสิทธิภาพ

หลักการดั้งเดิม หลักประสิทธิผลฯ

ระบบ PHRM หลักการดั้งเดิม หลักประสิทธิผลฯ กฎหมาย มีกฎหมายเฉพาะสำหรับข้าราชการ ขรก.และ พนง.ภาคเอกชนอยู่ใต้กฎหมายเดียวกัน บทบาทองค์กรกลาง ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม ตรวจสอบควบคุมการใช้อำนาจของรัฐบาล ผู้จัดการฝ่ายบุคคลของรัฐบาล เสริมสร้างความเข้มแข็งให้รัฐบาล ระบบงบประมาณ ต่อยอดจากฐานปีก่อน (incremental budgeting) ฐานศูนย์ (zero-based budgeting) ระบบการจ้างงาน ตลอดชีพ ไม่ตลอดชีพ บัญชีเงินเดือน บัญชีมาตรฐานใช้ร่วมกันทุกส่วนราชการ ส่วนราชการอาจมีบัญชีเฉพาะของตน และอาจกำหนดอัตราเงินเดือนเฉพาะตัวสำหรับบางคน การตรวจสอบ ตรวจสอบความชอบของกระบวนการ/ขั้นตอน ตรวจสอบผลลัพธ์ การสรรหา ระบบสรรหามาตรฐานกลาง ส่วนราชการสรรหาเอง การบรรจุแต่งตั้ง เริ่มเข้าจากระดับล่างและเลื่อนไปตามลำดับ เข้าได้ในทุกระดับตำแหน่ง

แนวทางแก้ปัญหา

จากปัญหาข้างต้น ขอเสนอแนวคิดในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการในส่วนของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณธรรม ดังนี้

ปรับแก้นิยามของระบบคุณธรรมให้สอดคล้องกับบริบทของศตวรรษที่ 21 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสะท้อนลักษณะงานขององค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพิ่มหลักการและนิยามของการตอบสนองความต้องการของชุมชนสังคมและการเมือง เพิ่มนิยามของหลักประสิทธิผลประสิทธิภาพ เปลี่ยนหลักความรู้ความสามารถเป็นหลักผลงานและศักยภาพและเพิ่มนิยามของหลักการ เปลี่ยนหลักความเป็นกลางทางการเมืองเป็นหลักการปฏิบัติต่อผู้มีความต่างและผู้มีความเหมือนเสมอกันและเพิ่มนิยามของหลักการ และปรับแก้นิยามของ หลักความเสมอภาคในโอกาสและหลักความมั่นคง



โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสะท้อนลักษณะงานขององค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพิ่มหลักการและนิยามของการตอบสนองความต้องการของชุมชนสังคมและการเมือง เพิ่มนิยามของหลักประสิทธิผลประสิทธิภาพ เปลี่ยนหลักความรู้ความสามารถเป็นหลักผลงานและศักยภาพและเพิ่มนิยามของหลักการ เปลี่ยนหลักความเป็นกลางทางการเมืองเป็นหลักการปฏิบัติต่อผู้มีความต่างและผู้มีความเหมือนเสมอกันและเพิ่มนิยามของหลักการ และปรับแก้นิยามของ หลักความเสมอภาคในโอกาสและหลักความมั่นคง ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบบทบาทผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรมเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารอย่างแท้จริง ในการนี้ มีสองทางเลือก คือ ให้ ก.พ.ค. มีหน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขานุการของตัวเองเป็นการเฉพาะ หรือยุบ ก.พ.ค. และโอนงานของ ก.พ.ค. ไปให้ศาลปกครองชั้นต้น



ในการนี้ มีสองทางเลือก คือ ให้ ก.พ.ค. มีหน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขานุการของตัวเองเป็นการเฉพาะ หรือยุบ ก.พ.ค. และโอนงานของ ก.พ.ค. ไปให้ศาลปกครองชั้นต้น แยกบทบาทของผู้จัดการฝ่ายบุคคลของรัฐบาลกับบทบาทผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรมให้ขาดจากกันอย่างเด็ดขาดเพื่อการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน โดยเปลี่ยนรูปแบบขององค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล (ก.พ.) จากคณะกรรมการเป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี และให้หน่วยงานนี้รับบทบาทผู้จัดการฝ่ายบุคคลของรัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียว



โดยเปลี่ยนรูปแบบขององค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล (ก.พ.) จากคณะกรรมการเป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี และให้หน่วยงานนี้รับบทบาทผู้จัดการฝ่ายบุคคลของรัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียว กำหนดกลไกและกระบวนการในการพิจารณาปัญหาความขัดแย้งระหว่างหลักการต่าง ๆ ในระบบคุณธรรม โดยให้หน่วยงานที่รับบทบาทผู้จัดการการฝ่ายบุคคลของรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายปีเพื่อเป็นกรอบในการตัดสินว่าการกระทำทางการบริหารทรัพยากรบุคคลใด ข้าราชการประเภทใด ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด หรือพื้นที่ใด ที่หลักการหนึ่งมีน้ำหนักมากกว่าหลักการอื่น ในการนี้ ให้นำหลักการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาด (marketing mix) โดยเฉพาะกลยุทธ์ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มาปรับใช้

สำหรับสาเหตุที่นำหลักการและแนวคิดเรื่องการตลาดมาใช้ เนื่องจากในบริบทปัจจุบัน เราไม่อาจบริหารราชการโดยยึดความชอบด้วยกฎหมายของกระบวนการตามระบบคุณธรรมแบบดั้งเดิม หรือยึดเป้าหมายโดยไม่สนใจความชอบของกระบวนการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้ การสอบแข่งขันเพื่อสมัครเข้ารับราชการที่บริสุทธิ์ยุติธรรมจะไม่มีความหมายถ้าคนเก่งคนดีไม่สนใจเข้าร่วมสมัคร ฉันใดฉันนั้น การสรรหาที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วแต่ไม่สุจริต ก็ไม่มีประโยชน์ต่อราชการเช่นกัน เป้าหมายและวิธีการต้องไปด้วยกัน ชอบเพียงหลักการแต่ไปไม่ถึงเป้าหมายก็ไม่ได้ บรรลุเป้าหมายโดยไม่ชอบในหลักการก็ไม่ดี

วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ คือ การให้ส่วนราชการมีบุคลากรที่มีคุณภาพในจำนวนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ส่วนวิธีการ คือ การบริหารที่เป็นไปตามระบบคุณธรรม แต่โดยที่หลักการของระบบคุณธรรมใหม่ที่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของศตวรรษที่ 21 มีทั้งส่วนที่เสริมแรงและต้านแรงกัน เราจึงต้องนำหลักและแนวคิดทางการตลาดมาปรับใช้ กล่าวคือ ถ้าเราเปรียบหลักการดั้งเดิมของระบบคุณธรรม หลักประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และหลักการตอบสนองความต้องการของชุมชนสังคมและการเมืองเสมือนกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้เกรดเอ เกรดบี และเกรดซี ซึ่งแต่ละกลุ่มมีรสนิยมหรือความต้องการที่ต่างกัน เราจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งสามกลุ่มได้ด้วยสินค้าหรือบริการเดียวได้ แต่ถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย แต่ละผลิตภัณฑ์ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม แต่ลูกค้าต่างกลุ่มก็สามารถซื้อใช้ได้ เราก็จะสามารถตอบสนองความต้องการทั้งสามกลุ่มได้ เช่น บริษัทที่เป็นเจ้าตลาดโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันมีโทรศัพท์หลายรุ่น แต่ละรุ่นมุ่งเสนอกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน ฉันใดฉันนั้น ถ้าเรามองระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเป็นระบบเดียว เราก็ไม่สามารถบรรลุหลักการทั้งสามพร้อมกันได้ แต่ถ้าเราแบ่งระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเป็นระบบย่อย หลายระบบ บางระบบย่อยมีหลักการดั้งเดิมเป็นหลัก หลักการอื่นเป็นรอง บางระบบย่อยมีหลักประสิทธิผลฯ เป็นหลัก หลักการอื่นเป็นรอง บางระบบย่อยมีหลักการตอบสนองความต้องการของชุมชนฯ เป็นหลัก หลักการอื่นเป็นรอง เราก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐตามหลักการของระบบคุณธรรมใหม่ได้

ภารกิจหลักของหน่วยงานที่รับผิดชอบในฐานะผู้จัดการฝ่ายบุคคลภาครัฐ คือ สร้างระบบนิเวศทางการบริหารที่เอื้อต่อส่วนราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐตามหลักการของระบบคุณธรรมใหม่ โดยมีเป้าหมายให้ส่วนราชการมีบุคลากรทั้งจำนวนและคุณภาพที่เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยมียุทธศาสตร์หลัก คือ บรรลุเป้าหมายโดยสร้างสมดุลระหว่างหลักการของระบบคุณธรรมใหม่ อันได้แก่ หลักการดั้งเดิม หลักประสิทธิผลประสิทธิภาพ และหลักการตอบสนองความต้องการของชุมชนสังคมและการเมือง และมีการทบทวนและปรับกลยุทธ์ทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (public human resource mix) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

รูปที่ 3 : ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

ขอยกตัวอย่าง ถ้าให้สามเหลี่ยมสามรูปแทนหลักการดั้งเดิม หลักประสิทธิผลประสิทธิภาพ และหลักการตอบสนองความต้องการของชุมชนสังคมและการเมือง ส่วนของวงกลมแทนหลักการสองหลักการ และวงรีแทนการกระทำทางทางการบริหารทรัพยากรบุคคลบุคคล เช่น การสรรหา การแต่งตั้ง ฯลฯ เราก็อาจกำหนด

กลยุทธ์ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล (PHRM) ในส่วนของสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

วงรี ก. เป็นการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแรกบรรจุโดยการสอบแข่งขันเป็นการทั่วไปตามหลักการดั้งเดิม

วงรี ข. เป็นการสรรหาในระดับแรกบรรจุเช่นเดียวกัน แต่เป็นการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการสอบแข่งขันตามหลักการดั้งเดิมและหลักการตอบสนองความต้องการของชุมชนฯ การสอบแข่งขันให้จัดสอบในพื้นที่ภาคใต้ เน้นการตลาดและการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ แต่ไม่ปิดกั้นคนนอกพื้นที่สมัคร (targeted recruitment)

วงรี ค. เป็นการสรรหาผู้พิการในระดับแรกบรรจุโดยการคัดเลือกตามหลักการตอบสนองความต้องการของชุมชนสังคมและการเมืองโดยใช้ระบบโควตาเพื่อให้ไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (focused recruitment)

วงรี ง. เป็นการสรรหาที่มุ่งตอบสนองหลักการดั้งเดิมและหลักประสิทธิผลประสิทธิภาพ เช่น การสรรหาในระดับแรกบรรจุในตำแหน่งงานสนับสนุนที่ในการปฏิบัติงานมีผู้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดและความผิดพลาดในงานส่งผลกระทบต่อราชการน้อยมากจนไม่คุ้มค่าใช้จ่ายและเวลาในการสอบแข่งขันเป็นการทั่วไป

วงรี จ เป็นการสรรหาที่มุ่งตอบสนองหลักประสิทธิผลประสิทธิภาพและหลักความต้องการของชุมชนสังคมและการเมือง โดยทำให้การแต่งตั้งโยกย้ายในตำแหน่งระดับบริหารมีความยืดหยุ่นคล่องตัวและทำให้ฝ่ายบริหารเข้มแข็งขึ้น สามารถเลือกทีมงานของตนได้ ในการนี้ เรามีทางเลือกอย่างน้อยสองแนวทาง

วงรี ฉ เป็นการสรรหาที่มุ่งตอบสนองหลักประสิทธิผลประสิทธิภาพเป็นหลัก เหมาะกับการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลในตำแหน่งที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการสรรหาในระบบปกติหรือแบบพิเศษ (lateral entry) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบรรจุบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความชํานาญงานสูง เข้ารับราชการ [47] ไม่สามารถสรรหาได้ การสรรหาตามวงรี ฉ จะแตกต่างจากการสรรหาแบบพิเศษที่ใช้ในปัจจุบันตรงที่ผู้ดำรงตำแหน่งจะเป็นข้าราชการแบบไม่ประจำ (ข้าราชการพลเรือนวิสามัญ) และระบบเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นไปตามสัญญาจ้างซึ่งไม่ผูกกับและไม่ถูกจำกัดโดยบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการที่ใช้ในปัจจุบัน ส่วนราชการมีอิสระในการจ้างภายใต้กรอบงบประมาณที่กำหนดไว้

ตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงระบบการสรรหา ส่วนระบบอื่น ๆ ก็สามารถดำเนินการได้ทำนองเดียวกัน โดยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในความเห็นส่วนตัว เกือบทุกระบบของการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ไม่ว่าระบบการจำแนกตำแหน่ง ระบบการกำหนดตำแหน่ง ระบบแต่งตั้ง ระบบค่าตอบแทน ระบบการพัฒนาฝึกอบรม ฯลฯ ล้วนต้องพัฒนาปรับปรุงขนานใหญ่ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ส่วนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในแต่ละเรื่อง จะทำได้มากน้อยเพียงใด จะต้องมาพิจารณาในรายละเอียดโดยคำนึงถึงบริบทที่มีลักษณะเฉพาะของไทย

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนของระบบคุณธรรมและตัวอย่างที่ยกมาข้างต้น เป็นการแก้ไขในหลักการของระบบคุณธรรม เพื่อให้การแก้ไขกฎหมายในส่วนอื่นที่

เกี่ยวข้อง เช่น ระบบตำแหน่ง ระบบแต่งตั้ง ระบบค่าตอบแทน ฯลฯ ไม่ขัดกับหลักการของระบบคุณธรรม แนวทางข้างต้นนอกจากจะทำให้ระบบคุณธรรมสอดคล้องกับบริบทของศตวรรษที่ 21 แล้ว ยังเป็นการเปิดทางไปสู่การปฏิรูประบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีการถ่วงดุลกันระหว่างองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและองค์กรที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและปฏิบัติ การสร้างสมดุลระหว่างหลักการต่าง ๆ ของระบบคุณธรรม และการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่เป้าหมายและวิธีการไปด้วยกัน การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐจะมีความยืดหยุ่นคล่องตัวมากขึ้น ส่วนจะยืดหยุ่นคล่องตัวเพียงไรขึ้นกับขีดความสามารถของหน่วยงานที่รับผิดชอบบทบาทผู้จัดการฝ่ายบุคคลของรัฐบาล

สรุป

ระบบคุณธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนไม่ใช่ระบบความคนดีมีศีลธรรมตามศาสนา แต่เป็นหลักการหรือแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีวิวัฒนาการตามปัญหาและบริบทของสังคมในแต่ละยุคสมัย ระบบอาวุโสไม่เป็นและไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของระบบคุณธรรมในระดับสากล ระบบคุณธรรมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นหลักการดั้งเดิมที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในศตวรรษที่ 19 ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทของศตวรรษที่ 21 ระบบคุณธรรมแบบดั้งเดิมมีปัญหาหลายประการ จึงควรมีการทบทวนปรับปรุงนิยามของระบบคุณธรรมโดยเพิ่มหลักการใหม่และปรับปรุงแก้ไขหลักการดั้งเดิม นอกจากนี้ ยังควรแยกบทบาทระหว่างองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับตรวจสอบและองค์กรที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและบริหารเพื่อให้สามารถถ่วงดุลตรวจสอบซึ่งกันและกัน และเนื่องจากหลักการของระบบคุณธรรมมีส่วนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน จึงควรมีกลไกและกระบวนการในการบริหารจัดการความขัดแย้งดังกล่าว มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเสนอยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเป็นกิจจะลักษณะและควรนำแนวคิดทางการตลาดมาปรับใช้

