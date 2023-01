กองทัพพม่าไม่หยุดสู้รบฝ่ายต่อต้าน ใกล้เส้นทางขนสินค้า ส่งผลการค้าชายแดนไทย-พม่า หยุดชะงัก

การสู้รบระหว่างกองทัพเผด็ จการพม่ากับกองกำลังปลดปล่ อยชาติกะเหรี่ยง (KNLA) ที่กำลังเกิดขึ้ นบนทางด่วนสายเอเชียระหว่างเมื องกอกะเร็กและเมียวดี รั ฐกะเหรี่ยง ตรงข้าม อ.แม่สอด ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทำให้การค้าระหว่างชายแดนไทย- พม่า แทบหยุดชะงัก

5 ม.ค. 2566 เหตุการณ์สู้รบที่เกิดขึ้นนี้ เป็นการสู้รบระหว่างกองทัพเผด็ จการพม่ากับกองกำลังปลดปล่ อยชาติกะเหรี่ยง (KNLA) ซึ่งเป็นการสู้รบที่ดำเนินมาอย่ างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนที่แล้ว (ธ.ค. 2565) เหตุที่เกิดขึ้นกลายเป็นการขั ดขวางการค้าขายผ่านเส้นทางระหว่ างเมียวดีของรัฐกะเหรี่ยงกั บอำเภอแม่สอดของไทย ซึ่งเป็นเส้นทางค้าขายเส้ นทางใหญ่ระหว่างพม่ากับไทย

มีรถขนส่งสินค้าบางคันที่ยอมเสี่ ยงภัยสงคราม ขนส่งสินค้าตามเส้นทางนี้ แต่ก็ทำให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้ นไปด้วย ผู้ให้บริการรถขนส่งย่างกุ้ง- เมียวดีเปิดเผยว่า มีรถบางคันที่อาศัยเส้นทางป่ าในการขนส่งลำเลียง พวกเขาบอกอีกว่า "คนที่เดินทางก็ต้องอาศัยเส้ นทางป่าเพราะเส้นทางถนนไม่ สามารถเข้าถึงได้มาเป็ นเวลาประมาณ 20 วันแล้ว ค่าขนส่งก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย"

การปะทะกันที่เกิดขึ้นส่ งผลสะพานให้ 3 แห่งบนเส้นทางหลวงสายเอเชียเส้ นทางนี้ได้รับความเสียหายมาตั้ งแต่เดือน ธ.ค. 2565 มีผู้ค้าขายจากเมืองชายแดนเมี ยวดีรายหนึ่งที่บอกว่า "เป็นเรื่องจริงที่มีการสู้ รบและถนนก็เข้าถึงไม่ได้ ยานพาหนะที่เล็กกว่าบางส่วนก็ อาศัยถนนเก่าและช่องทางธรรมชาติ "

นอกจากนี้การค้าเขตชายแดนก็ยั งประสบกับการถูกตั้งด่านตรวจอย่ างเข้มงวดจากเผด็จการทหารตามเส้ นทางขนส่งสินค้าด้วย รวมถึงมีกฎเกณฑ์ต่างๆ มากขึ้น เช่น กฎที่ระบุให้มูลค่าของสินค้ านำเข้าและส่งออกต้องเท่ากัน รัฐบาลทหารพม่ายังเรียกร้องให้ มีการนำรายได้จากการส่งออกร้ อยละ 65 มาเปลี่ยนค่าเงินเป็นเงินจ๊าดด้ วยอัตราการแลกเปลี่ ยนของทางการอยู่ที่ 2,100 จ๊าดต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ราคาการแลกเปลี่ ยนในตลาดจริงๆ อยู่ที่ประมาณ 2,830 จ๊าดต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ การที่ผู้บริการขนส่งชาร์ จราคาแพงขึ้นเป็นเพราะต้ องแบกความเสี่ยงต่างๆ

มีคนค้าขายรายหนึ่งบอกว่า "สถานการณ์กำลังแย่ลงเรื่อยๆ เนื่องจากถนนไม่สามารถเข้าถึ งได้โดยสิ้นเชิงแล้ว"

กองทัพพม่ามีปฏิบัติการโจมตี ทางอากาศและโจมตีด้วยปืนใหญ่ ใกล้กับถนนทางหลวงสายเอเชีย การที่กองทัพพม่าโจมตี ทางอากาศต่อหมู่บ้านกอ-นเว ในเมืองกอกะเร็ก เมื่อช่วงสัปดาห์สัดท้ายของเดื อน ธ.ค. ที่ผ่านมา บีบให้ประชาชนผู้อยู่ อาศัยในพื้นที่นั้นต้องหนี ตายจากบ้านตัวเองหลายพันคน

สินค้าส่งออกหลักๆ ของพม่าคือข้าว, ข้าวหัก, แป้งข้าว, ยาง และพืชผลตามฤดูกาลอย่างพริกไทย ขณะเดียวกันพวกเขาก็นำเข้ าอาหาร, สินค้าอุปโภคบริโภค, วัตถุดิบก่อสร้าง, วัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรม และเครื่องจักร การค้าขายระหว่างพรมแดนเมียวดี มีมูลค่ารวมแล้ว 1,577.654 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 53,500 ล้านบาท) จากช่วงระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-23 ธ.ค. 2565 จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้รัฐบาลเผด็จการพม่า

เรียบเรียงจาก

Myanmar-Thailand Border Trade Almost at Halt as Junta Battles Karen Army

https://www.irrawaddy.com/ news/burma/myanmar-thailand- border-trade-almost-at-halt- as-junta-battles-karen-army. html