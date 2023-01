รัฐบาลเงาพม่า เรียกร้องประเทศเพื่อนบ้าน ปฏิเสธไม่ให้เครื่องบิน 'เผด็จการทหาร' รุกล้ำเขตน่านฟ้า

หลังจากเผด็จการทหารพม่าก่อเหตุ โจมตีพื้นที่ตามแนวชายแดนใกล้ เคียงกับประเทศเพื่อนบ้าน อย่างอินเดีย, บังกลาเทศ และไทย โดยมีการรุกล้ำน่านฟ้ าของประเทศใกล้ เคียง รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติของพม่าซึ่งเป็นรัฐบาลเงาฝ่ายพลเรือนได้ออกมาเรียกร้องให้ประเทศเพื่อนบ้ านป้องกันไม่ให้เผด็จการทหารล่ วงล้ำน่านฟ้าอีก

19 ม.ค. 2566 รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติของพม่า (NUG) ซึ่งเป็นกลุ่มรัฐบาลเงาฝ่ ายพลเรือนที่ตั้งขึ้นมาคู่ ขนานและแสดงการไม่ยอมรับเผด็ จการทหารพม่า ได้เรียกร้องให้ประเทศเพื่อนบ้ านใกล้เคียงกับพม่าปฏิเสธไม่ให้เครื่ องบินรบของเผด็จการพม่าเข้ าไปในเขตน่านฟ้าของพวกเขา หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ วเกิดกรณีที่เผด็จการพม่ามีปฏิ บัติการโจมตีทางอากาศตามพื้นที่ ขายแดนอินเดีย

เหตุการณ์โจมตีดังกล่าวเกิดขึ้ นเมื่อวันที่ 10-11 ม.ค. ที่ผ่านมา เครื่องบินรบของเผด็จการทหารพม่ าได้ทำการโจมตีค่ายวิกเตอเรีย ซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการของกลุ่ มแนวร่วมแห่งชาติชิน (Chin National Front) เหตุเกิดใกล้กับชายแดนที่ติดกั บอินเดีย ส่งผลให้มีนักรบชาวชินเสียชีวิต 5 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก นอกจากนี้การโจมตียังส่งผลสร้ างความเสียหายต่อคลินิกอนามั ยและบ้านเรือนของพลเรือนด้วย

รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของ NUG แถลงเมื่อวันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมาว่า กลุ่มแนวร่วมแห่งชาติชิน และแหล่งข่าวรายอื่นๆ รายงานว่าพบเห็นเครื่องบินเจ็ ทบินเข้าสู่เขตน่านฟ้าของอินเดี ยในช่วงที่มีการโจมตี และบอกว่ามีการทิ้งระเบิดบางส่ วนลงใส่พื้นที่อาณาเขตของอินเดี ยด้วย

"นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เผด็ จการทหารไร้ความชอบธรรมใช้เขตน่ านฟ้าของคนอื่นในการก่อเหตุ เลวร้าย ตัวอย่างก่อนหน้านี้คือน่านฟ้ าของบังกลาเทศและไทย และนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยที่ ระเบิดของฝ่ายเผด็ จการทหารจะตกลงบนพื้นที่ อาณาเขตต่างประเทศในการโจมตี ทางอากาศเช่นนี้" รัฐบาลเงา NUG แถลง

NUG แถลงอีกว่า "ทาง NUG ขอเรียกร้องให้ประเทศเพื่อนบ้ านของพม่าปิดกั้นไม่ให้เผด็ จการทหารพม่าใช้เขตน่านฟ้ าของพวกเขาในการโจมตี เพื่อให้เกิดผลดีต่อสันติ ภาพและความมั่นคงในภูมิภาค รวมถึงเป็นการคุ้มครองพลเรือนด้ วย"

แถลงการณ์นี้มีการอ้างถึง ข้อมติ 2669 จากคณะมนตรีความมั่นคงแห่ งสหประชาชาติที่ ทำการประณามการโจมตีต่อพลเรื อนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรื อน รวมถึงเรียกร้องให้ยุติความรุ นแรง

ในปี 2565 การโจมตีทางอากาศของเผด็ จการทหาร เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่ างน้อย 155 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 187 ราย

ในการโจมตีทางอากาศของเผด็ จการทหารพม่านั้น ยังเคยมีกรณีที่เครื่องบิ นรบของพวกเขาล่วงล้ำเข้ามาในน่ านฟ้าของไทยและบังกลาเทศด้วย ในตอนที่เผด็จการทหารปฏิบัติ การโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มต่อต้ านรัฐบาลในรัฐกะเหรี่ยงและรั ฐยะไข่

องค์กรเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุ ษยชนนานาชาติ ฟอร์ติฟายไรท์ ก็ได้เรียกร้องแบบเดียวกันเมื่ อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ พวกเขาขอให้อินเดียป้องกันไม่ ให้เครื่องบินรบของเผด็ จการทหารพม่าล่วงล้ำเข้าไปในน่ านฟ้าของพวกเขา และขอให้มีการคุ้มครองพลเรื อนในรัฐชินและพลเรือนชาวอินเดี ยตามแนวชายแดน

แมทธิว สมิทธ์ จากฟอร์ติฟายไรท์แถลงว่า "ทางการอินเดีย ไม่ควรจะยอมให้เผด็จการทหารรุ กล้ำน่านฟ้าของพวกเขา อีกทั้งทางการอินเดียยั งควรจะทำทุกวิถีทางเพื่อรั บรองความปลอดภัยให้กับพลเรื อนตามแนวชายแดนด้วย"

เรียบเรียงจาก

Myanmar’s Civilian Government Calls on Neighbors to Deny Junta Jets Airspace Access, The Irrawaddy, 17-01-2023

https://www.irrawaddy.com/ news/burma/myanmars-civilian- government-calls-on-neighbors- to-deny-junta-jets-airspace- access.html