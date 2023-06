อินเทอร์เน็ต 'สตาร์ลิงก์' ของ 'อีลอน มัสก์' ใช้งานได้ในพม่า เป็นครั้งแรก

สตาร์ลิงก์ (Starlink) โครงการให้บริการอินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์ของ อีลอน มัสก์ สามารถใช้งานในพม่าได้ องค์กรช่วยเหลื อด้านมนุษยธรรมในรัฐกะเรนนีขอบคุณอีลอน มัสก์ ที่ทำให้พวกเขาส่งข่ าวออกไปโลกภายนอกได้ หลังรั ฐประหารปี 2564 กองทัพพม่าทำการตัดหรื อรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถื อและสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้ สายมาโดยตลอด

10 มิ.ย. 2566 สตาร์ลิงก์ (Starlink) โครงการให้บริการอินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมที่พั ฒนาโดยบริษัท สเปซเอ็กซ์ ของ อีลอน มัสก์ ความสามารถใช้สร้างเครือข่ายรั บส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปทั่วทุ กมุมโลกได้แม้แต่ในพื้นที่ห่ างไกล

ผู้นำองค์กรช่วยเหลื อด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ความขั ดแย้งในพม่า กล่าวขอบคุณอีลอน มัสก์ ผู้ก่อตั้งสเปซเอ็กซ์ ที่ทำให้หนึ่งในพื้นที่ความขั ดแย้งของพม่าสามารถใช้อินเทอร์ เน็ตได้

เดวิด ยูแบงค์ ผู้อำนวยการขององค์กรช่วยเหลื อด้านมนุษยธรรม "ฟรีเบอร์มาเรนเจอร์ส" แถลงขอบคุณต่อสตาร์ลิงก์และมั สก์ผ่านทางวิดีโอที่เผยแพร่ ในทวิตเตอร์เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. ที่ผ่านมา จากรัฐกะเรนนี

ยูแบงค์กล่าวว่า "พวกเราเป็นหนึ่งในหมู่บ้านไม่ กี่แห่งที่ยังไม่ถูกทิ้งระเบิ ดใส่ พวกเรามีกลุ่มคนพลัดถิ่ นจำนวนมากที่นี่ วิธีการที่พวกเราจะส่งข่ าวออกไปได้คือผ่านทางระบบ (อิ นเทอร์เน็ต) ของพวกคุณ"

อย่างไรก็ตาม ยูแบงค์ไม่ได้ระบุ ถึงราคาค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ ายให้กับการใช้สถานีรับสั ญญาณของสตาร์ลิงก์ เขาบอกเพียงแค่ว่า "พวกเราจะจ่ายเท่าที่ พวกเราสมควรจะต้องจ่าย"

เรื่องนี้หมายความว่า พื้นที่บางส่วนของรัฐกะเรนนีซึ่ งเคยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้ หรือเคยแค่เข้าได้แบบจำกัด มาก ถึงตอนนี้พื้นที่เหล่านี้ สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ แล้วผ่านทางสตาร์ลิงก์

เพจของสื่อเดโมเครติกวอยซ์ ออฟเมียนมาร์ หรือ ดีวีบี ระบุว่า นับตั้งแต่เกิดการรั ฐประหารปี 2564 เป็นต้นมา กองทัพพม่าคอยทำการตัดหรื อรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถื อและสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้ สายมาโดยตลอด ซึ่งหลายเป็นการตัดช่องทางไม่ ให้คนส่วนใหญ่ในพม่าใช้เข้าถึ งโลกออนไลน์ได้

จนถึงตอนนี้ทางสตาร์ลิงก์ยังไม่ ได้ตอบกลับวิดีโอขอบคุณของยู แบงค์แต่อย่างใด มีชาวเน็ตที่เรียกร้องให้มัสก์ จัดหาเครื่องรับสัญญาณสตาร์ลิ งค์ให้กับผู้คนในพม่าโดยไม่คิ ดค่าใช้จ่ายใดๆ แบบเดียวกับที่สตาร์ลิงค์เคยจั ดหาให้กับยูเครนนับตั้งแต่ที่รั สเซียเริ่มก่อเหตุรุกราน

