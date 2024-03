ผู้กำกับ 'The Zone of Interest' ถามจะต่อต้าน 'การดูหมิ่นศักดิ์ศรีของมนุษย์' อย่างไร กลางเวทีออสการ์

โจนาธาน เกลเซอร์ ผู้กำกับ 'The Zone of Interest' หนังรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม ขึ้นกล่าวขณะรับรางวัล ชี้ปัญหา 'ดูหมิ่นศักดิ์ศรีของมนุษย์' ทั้งจากสมัยโฮลอโคสต์ เหตุการณ์ 7 ตุลาในอิสราเอลและการโจมตีอย่างต่อเนื่องในกาซา พร้อมทั้งตั้งคำถามเราจะต่อต้านได้อย่างไร

11 มี.ค.2567 การประกาศรางวัล ออสการ์ 2024 ครั้งที่ 96 ที่นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา จบลงไปแล้วนั้น โดย “Oppenheimer” จากผู้กำกับ คริสโตเฟอร์ โนแลน สามารถคว้ารางวัลสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมาครองได้สำเร็จ โดย โนแลน ได้รางวัลสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยม และคิลเลียน เมอร์ฟี ได้รางวัลสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม พร้อมกับ โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ ได้รางวัลสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ฯลฯ โดย Oppenheimer ได้ไปทั้งสิ้น 7 รางวัล ขณะที่ “Poor Things” นั้น เอ็มมา สโตน ได้รางวัลสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม รวมเรื่องนี้ได้ไป 4 สาขา

โดยหนึ่งในรางวัลที่น่าสนใจคือ รางวัลภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม (Best International Feature) ที่หนังเรื่อง 'The Zone of Interest' หรือชื่อไทย 'วิมานนาซี' ผลงานกำกับและเขียนบทของ โจนาธาน เกลเซอร์ (Jonathan Glazer) ได้ไป ซึ่งดัดแปลงบทภาพยนตร์มาจากนิยายของ มาร์ติน เอมิส (Martin Amis) ที่เล่าเรื่องราวของ รูดอล์ฟ เฮิส ผู้บัญชาการแห่งค่ายกักกันกักกันเอาช์วิทซ์ของกองทัพนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่หนังดำเนินชีวิตไปอย่างเรียบเฉย แม้จะตั้งอยู่ติดกับค่ายที่ร่มควันสังหารหมู่ชาวยิวช่วงนั้น รวมทั้งพูดถึงการดูหมิ่นศักดิ์ศรีของมนุษย์ที่เกิดขึ้นกับชาวยิวในยุคโฮโลคอสต์

จุดสำคัญไม่ใช่เพียงรางวัลที่ได้หากแต่เป็นคำแถลงขณะรับรางวัลของเกลเซอร์ ถึงสถานการณ์การโจมตีอย่างเนื่องในปาเลสไตน์ ซึ่งเขายืนบนเวทีพร้อมกับโปรดิวเซอร์ ผู้ให้ทุนสร้างหนังที่เป็นคนเชื้อสายยิว

พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ นักแปล แปลคำแถลงของเกลเซอร์ ไว้ว่า “หนังของเราฉายภาพจุดจบที่เลวร้ายสุดของการดูหมิ่นศักดิ์ศรีของมนุษย์ เป็นสิ่งที่กำหนดชะตากรรมนุษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เราผู้ชายที่ยืนอยู่ที่นี่ต่างปฏิเสธความเป็นยิว ในขณะที่โฮลอโคสต์ถูกบิดเบือน เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการยึดครองประเทศอื่น ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งที่กระทบต่อคนจำนวนมาก”

“ไม่ว่าจะเป็นเหยื่อจากเหตุการณ์ 7 ตุลาคมใน อิสราเอล หรือเหยื่อจากการโจมตีอย่างต่อเนื่องใน กาซา ทุกคนต่างตกเป็นเหยื่อของการดูหมิ่นศักดิ์ศรีของมนุษย์ เราจะต้องต่อต้านสิ่งนี้ได้อย่างไร?” ผู้กำกับหนัง 'The Zone of Interest' กล่าว

พิภพ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่างานประกาศรางวัลออสการ์ปีนี้ เกิดขึ้นท่ามกลางคนอเมริกันจำนวนมากที่เดินขบวนเรียกร้องให้หยุดยิง รวมทั้งในแอลเอ สหรัฐอเมริกา