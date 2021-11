ศาลพม่าพิพากษาจำคุก แดนนี เฟนสเตอร์ นักข่าวสหรัฐฯ รวม 11 ปี  

สำนักข่าว Frontier Myanmar แถลงแสดงความผิดหวังต่อคำตัดสินของศาลพม่า จำคุก แดนนี เฟนสเตอร์ นักข่าวสหรัฐฯ จำนวน 11 ปี ด้าน AAPP เผยตัวเลข 9 เดือน 12 วัน หลัง รปห.พม่า มี ปชช.เสียชีวิตแล้ว 1,258 ราย

แดนนี เฟนสเตอร์ (Danny Fenster) นักข่าวสหรัฐฯ และเป็น บก.บห. Frontier Myanmar (ภาพจาก Tachilek News Agency)

สืบเนื่องจาก แดนนี เฟนสเตอร์ นักข่าวสหรัฐฯ วัย 37 ปี และเป็นบรรณาธิการบริหาร สำนักข่าว Frontier Myanmar ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมที่สนามบินนานาชาตินครย่างกุ้งเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ขณะกำลังรอขึ้นเครื่องบินไปที่มาเลเซีย

วันนี้ (12 พ.ย. 64) สำนักข่าว Frontier Myanmar โพสต์เฟซบุ๊ก ออกแถลงการณ์แสดงความผิดหวังอย่างมากต่อกรณีศาลพม่าพิพากษาให้ แดนนี เฟนสเตอร์ นักข่าวสหรัฐฯ มีความผิด 3 ข้อหา ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา ม. 505(a) หรือยุงยงปลุกปั่น ม. 17(1) องค์กรนอกกฎหมาย และ ม. 13(1) เข้าเมืองผิดกฎหมาย มีโทษจำคุกทั้งสิ้น 11 ปี และถูกปรับเป็นเงิน 1 แสนจ๊าต หรือ 1,845.14 บาท

แถลงการณ์ของฟรอนเทียร์ ระบุว่า แดนนี เฟนสเตอร์ ถูกดำเนินคดีเนื่องจากเคยทำงานในสำนักข่าว Myanmar Now ซึ่งขณะนี้ถูกกองทัพพม่าเพิกถอนใบอนุญาตทำสื่อมวลชนหลังกองทัพทำรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา

แถลงการณ์ของฟรอนเทียร์ ระบุต่อว่า ในความเป็นจริง ขณะที่เฟนสเตอร์ถูกจับกุมเขาไม่ได้ทำงานสำนักข่าว Myanmar Now มานานกว่า 9 เดือนแล้ว โดยเขาลาออกจากสำนักข่าวดังกล่าวตั้งแต่เดือน ก.ค.ปีที่แล้ว และเริ่มงานที่ฟรอนเทียร์ หนึ่งเดือนหลังจากนั้น

ศาลในเรือนจำอินเส่ง นครย่างกุ้ง ตัดสินคดีของเฟนสเตอร์เมื่อช่วงเช้า หลังจากมีการพิจารณาคดีซึ่งไม่เปิดให้สาธารณชนเข้าฟังการไต่สวน

นอกจากนี้ ศาลยังละเลยหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ว่าเฟนสเตอร์ทำงานที่ฟรอนเทียร์ เช่น ทะเบียนทางภาษี และทะเบียนประกันสังคม ตลอดจนคำให้การของพนักงานของสำนักข่าวฟรอนเทียร์เมียนมาร์

“ไม่มีมูลเหตุใดๆ เลยที่แดนนี เฟนสเตอร์ ต้องรับโทษในข้อหาเหล่านี้ ทีมกฎหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เขาลาออกจากสำนักข่าว Myanmar Now และเริ่มทำงานกับฟรอนเทียร์ เมียนมาร์ มาตั้งแต่กลางปีที่แล้ว”

“ทุกคนในฟรอนเทียร์ผิดหวังและสิ้นหวังต่อคำพิพากษา เราแค่ต้องการเห็นแดนนีได้รับการปล่อยตัวให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้เขากลับไปเจอกับครอบครัว” โทมัส คีน หัวหน้า บก. ของฟรอนเทียร์เมียนมาร์ กล่าว

นอกจากนี้ แดนนี เฟนสเตอร์ ยังถูกดำเนินคดีอีก 2 ข้อหา ประกอบด้วย กฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย และกฎหมายอาญา มาตรา 124(a) ซึ่งจะพิจารณาแยกอีกทีในภายหลัง

ขณะที่ ฟิล โรเบิร์ตสัน รองผู้อำนวยการฮิวแมนไรท์วอทช์ประจำภาคพื้นเอเชีย โพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์ กล่าวถึงคำตัดสินของศาลพม่าว่าเป็น อุกอาจ และยอมรับไม่ได้ พร้อมกับเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวเฟนสเตอร์โดยทันที

“สื่อมวลชนไม่ใช่อาชญากรรม และไม่ควรถูกทำให้เป็นแบบนั้น หมายความว่า แดนนี เฟนสเตอร์ และนักข่าวพม่าอีกหลายคนที่ตอนนี้ถูกคุมขังควรได้รับการปล่อยตัวโดยทันที ปล่อยแดนนี เฟนสเตอร์ เดี๋ยวนี้” โรเบอร์สัน ทวิต

"Journalism is not a crime, and it shouldn't be treated that way — meaning that Danny Fenster and the many #Burmese journalists still behind bars should urgently be freed." Free Danny Fenster now! @hrw #WhatsHappeningInMyanmar #JournalismIsNotACrime https://t.co/jofGmoBwgH pic.twitter.com/nEdjTEYv2B

— Phil Robertson (@Reaproy) November 12, 2021