แอมเนสตี้ฯ แถลงผลรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชนปี 64 ชวนบ่มเพาะความเคารพซึ่งกันและกัน

แอมเนสตี้ฯ ประกาศผลและพิธีมอบรางวัล “รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2564 ประธานกรรมการฯ ย้ำสื่อมวลชนเปรียบเสมือน “แสงเทียน” ที่ฉายแสงส่องให้คนในสังคมให้ตระหนักถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน ชวนบ่มเพาะความเคารพซึ่งกันและกันมากขึ้น

25 ก.พ.2565 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย รายงานต่อสื่อมวลชนว่า เมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จัดงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัล “รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมลูนาร์ ชั้น 10 โรงแรม อวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ (AVANI Riverside Bangkok)

โดยมอบรางวัลผลงานสื่อมวลชนดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนประเภทข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์ สารคดีหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทรายการโทรทัศน์ ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอออนไลน์ และภาพถ่ายในหัวข้อ “มุมมองชีวิตท่ามกลางวิกฤต ‘โควิด-19’ ผ่านเลนส์สิทธิมนุษยชน” ประเภทเยาวชนและบุคคลทั่วไป

ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล ประธานกรรมการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เปิดเผยว่า สื่อมวลชนเปรียบเสมือน “แสงเทียน” ที่ฉายแสงส่องให้คนในสังคมให้ตระหนักถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน และเชิญชวนให้เราต่างบ่มเพาะความเคารพซึ่งกันและกันมากขึ้น จึงเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างกำลังใจให้กับสื่อมวลชนที่ทำงานอย่างหนักในการนำเสนอข่าวสารในแง่มุมที่คำนึงถึงการเคารพ ส่งเสริม และปกป้องสิทธิมนุษยชน ด้วยการจัดมอบรางวัลผลงานสื่อมวลชนดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนขึ้น

ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสื่อในการเป็นแนวหน้าของการติดตามถกเถียงประเด็นสิทธิมนุษยชน และสื่อมวลชนจะได้มีพลังในการยืนหยัดที่จะทำงานเพื่อปกป้องส่งเสริมสิทธิมนุษยชนต่อไป ในส่วนของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนเคารพการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ที่ต้องได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกข่มขู่และคุกคาม

ประธานแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลกล่าวว่า คณะกรรมการตัดสินผลงานรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสายสื่อมวลชนและสายสิทธิมนุษยชน จากการคัดสรรและตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ผลการตัดสินมีดังนี้

รางวัลดีเด่นข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ 1 รางวัล ได้แก่

• ผลงานเรื่อง “คนอยู่กับป่า? การจากลาและคืนถิ่นของกะเหรี่ยงบางกลอย” นิตยสารสารคดี

รางวัลชมเชยข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ 1 รางวัล ได้แก่

• ผลงานเรื่อง “ความสำคัญที่ต้องตามเกาะติด ‘พ.ร.บ.ป้องกันทรมาน-อุ้มหาย’” หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

รางวัลดีเด่นข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อออนไลน์ 1 รางวัล ได้แก่

• ผลงานเรื่อง “What Happened to Wanchalearm?” สำนักข่าวประชาไท

รางวัลชมเชยข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อออนไลน์ 4 รางวัล ได้แก่

• ผลงานเรื่อง “หัวอกลูก หัวใจแม่ : 112 กับความล่มสลายของครอบครัว” เว็บไซต์ The101.world

• ผลงานเรื่อง “WE NEVER KNOW WHAT TOMORROW BRINGS:’ COVID STRANDS THOUSANDS OF REFUGEES IN THAILAND” เว็บไซต์ Khaosod English

• ผลงานชุด “สามัญชนบน ‘สมรภูมิดินแดง’ แค้น คลั่ง ทะลุแก๊ซ” เว็บไซต์วอยซ์ทีวี

• ผลงานเรื่อง “ความพ่ายแพ้ของผู้ชนะ คลิตี้หลังคำพิพากษา สายน้ำยังคงติดเชื้อ” เว็บไซต์ WAY Magazine

รางวัลดีเด่นข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประเภทสื่อโทรทัศน์ (ความยาวไม่เกิน 20 นาที) 1 รางวัล ได้แก่

• ผลงานชุด “วัคซีนเสริมภูมิพลเมือง” สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์

รางวัลชมเชยข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประเภทสื่อโทรทัศน์ (ความยาวไม่เกิน 20 นาที) 1 รางวัล ได้แก่

• ผลงานชุด “ผลกระทบกะเหรี่ยงอพยพหนีภัยการสู้รบ ชายแดน จ.แม่ฮ่องสอน ไทย-เมียนมา” สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36

รางวัลดีเด่นสารคดีหรือสารคดีเชิงข่าว ประเภทรายการโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 60 นาที)

1 รางวัล ได้แก่

• ผลงานเรื่อง “ซอกหลืบเยาวราช” รายการคนจนเมือง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

รางวัลชมเชยสารคดีหรือสารคดีเชิงข่าว ประเภทรายการโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 60 นาที) 3 รางวัล ได้แก่

• ผลงานเรื่อง “สวัสดิการเด็กไม่ถ้วนหน้า" รายการสารตั้งต้น สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36

• ผลงานเรื่อง “คนหนีตาย” รายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

• ผลงานเรื่อง “มานิ – จาไฮ ชีวิตบนเส้นด้าย” รายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

รางวัลชมเชยข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอออนไลน์ 5 รางวัล ได้แก่

• ผลงานเรื่อง “บาดแผลสีแดง | Red's scar” สำนักข่าวประชาไท

• ผลงานเรื่อง “ลุงดร เกตุเผือก : สื่อ - ชาวบ้าน - ประชาธิปไตย I เมื่อชีวิตอุทิศเป็นสื่อประชาชน” แมกกาซีนออนไลน์ URBAN CREATURE

• ผลงานเรื่อง “เด็ก โดน คดี สิทธิเด็กเป็นอย่างไร ใต้การดำเนินคดีการเมือง” สำนักข่าว workpointTODAY

• ผลงานเรื่อง “3 แม่แกนนำ "ราษฎร" ร่วมขบวน "เดินทะลุฟ้า" เรียกร้องยกเลิก ม.112”

สำนักข่าวบีบีซี ภาคภาษาไทย

• ผลงานเรื่อง “ ‘อยากกลับบ้าน’ เพราะบ้านหลังเดียวของบางกลอยคือใจแผ่นดิน” สำนักข่าวออนไลน์ The MATTER

รางวัลชมเชยภาพถ่ายในหัวข้อ “มุมมองชีวิตท่ามกลางวิกฤต ‘โควิด-19’ ผ่านเลนส์สิทธิมนุษยชน” ประเภทเยาวชน 5 รางวัล ได้แก่

• ผลงานโดย ศวิตา พูลเสถียร

• ผลงานโดย สุไลมาน ตันหยงอุตง

• ผลงานโดย สุภัสสรา หาดทราย

• ผลงานโดย ตรัย สิทธิเสนา

• ผลงานโดย ศวิตา พูลเสถียร

ส่วนรางวัลป๊อปปูล่าโหวตในประเภทนี้ 1 รางวัล ได้แก่

• ผลงานโดย ตรัย สิทธิเสนา

รางวัลดีเด่นภาพถ่ายในหัวข้อ “มุมมองชีวิตท่ามกลางวิกฤต ‘โควิด-19’ ผ่านเลนส์สิทธิมนุษยชน” ประเภทบุคคลทั่วไป 1 รางวัล ได้แก่

• ผลงานโดย ปฏิภัทร จันทร์ทอง

รางวัลชมเชยภาพถ่ายในหัวข้อ “มุมมองชีวิตท่ามกลางวิกฤต ‘โควิด-19’ ผ่านเลนส์สิทธิมนุษยชน” ประเภทบุคคลทั่วไป 4 รางวัล ได้แก่

• ผลงานโดย สุภณัฐ รัตนธนาประสาน

• ผลงานโดย เสกสรร โรจนเมธากุล

• ผลงานโดย ชำนาญวุฒิ สุขุมวานิช

• ผลงานโดย ณัฐพล พันธ์พงษ์สานนท์

ส่วนรางวัลป๊อปปูล่าโหวตในประเภทนี้ 1 รางวัล ได้แก่

• ผลงานโดย ฉัฐพัชร์ สุวรรณยุหะ