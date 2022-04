บอร์ด สปสช.เห็นชอบแนวทางการจ่ายค่าดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่ม ‘สีเขียว’ ที่รับบริการสถานพยาบาลอื่น

บอร์ด สปสช. เห็นชอบแนวทางการจ่ายชดเชยค่ าบริการผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว สิทธิบัตรทอง 30 บาทที่เข้ารับบริ การสถานพยาบาลอื่นหรื อโรงพยาบาลเอกชนที่ทำข้อตกลงเข้ าร่วมให้บริการกับ สปสช.

18 เม.ย.2565 ทีมสื่อ สปสช. รายงานต่อสื่อมวลชนว่า ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกั นสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2565 ซึ่งมี อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข (สธ.) เป็นประธาน มีมติรับรองแนวทางการจ่ายค่าใช้ จ่ายกรณีการดูแลรักษาผู้ป่ วยโควิด-19 กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว ที่รับบริการยังสถานบริการอื่น (ไม่ได้เข้าร่วมเป็นหน่วยบริ การในระบบบัตรทอง) ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบการปรับหลักเกณฑ์ผู้ ป่วยฉุกเฉินวิกฤติโควิด-19 UCEP Plus เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2565 ไม่ครอบคลุมในกลุ่มผู้ป่วยโควิ ด-19 กลุ่มสีเขียว ไม่มีอาการ และมีอาการเล็กน้อย

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากประกาศของสถาบั นการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ที่มีผลเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2565 กำหนดให้ผู้ป่วยโควิด-19 ระดับความรุนแรงกลุ่มสีเหลื องและสีแดงที่เข้าเกณฑ์ UCEP Plus ประกอบด้วย ผู้ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ใช้เครื่องควบคุมการให้ออกซิ เจนอัตราการไหลสูง (O2 High flow) ใช้สายหรือท่อให้ออกซิเจนทางจมู ก (O2 Canular) กลุ่ม 608 หายใจเหนื่อยหอบ และหญิงตั้งครรภ์ ทั้งนี้ด้วยหลักเกณฑ์ผู้ป่วยฉุ กเฉินวิกฤติโควิด-19 UCEP Plus นี้ กำหนดการใช้สิทธิ UCEP Plus เฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มฉุกเฉินวิกฤตเท่านั้น โดยค่าบริการกำหนดให้เป็นการจ่ ายชดเชยแบบ Fee schedule เริ่มตั้งแต่เข้ารับบริ การจนออกจากโรงพยาบาล

ในส่วนของผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มอาการสีเขียว สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติได้ทำข้อตกลงกั บสถานพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ มนี้ โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่ วยในเหมือนกับหน่วยบริการในระบบ โดยผู้ป่วยนอกจะจ่ายแบบแยกกักตั วที่บ้าน (OP Self Isolation) โดยเหมาจ่าย 1,000 บาทต่อราย ประกอบด้วย ค่าให้คำแนะนำการปฏิบัติตั วในการแยกกักตัวที่บ้าน การให้ยาตามอาการ ฟ้าทะลายโจร หรือยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) (ที่เบิกจากกระทรวงสาธารณสุข) รวมค่าจัดส่ง การประสานติดตามอาการเมื่อครบ 48 ชั่วโมง และการจัดระบบส่งต่อเมื่อผู้ป่ วยมีอาการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้ องส่งต่อเข้ารับบริ การในโรงพยาบาล กับอีกส่วนหนึ่งคือกรณีพ้น 48 ชั่วโมงไปแล้วผู้ป่วยมี อาการเปลี่ยนแปลงแล้วโทรมาปรึ กษาสถานบริการอื่น โดยส่วนนี้ถ้ามีการจัดระบบ สปสช. จะจ่ายให้อีก 300 บาทต่อราย

ขณะที่บริการแบบผู้ป่วยใน เช่น การดูแลแบบ Home Isoaltion: HI/Community Isolation:CI, Hotel Isolation โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel ฯลฯ จะจ่ายแบบเหมาจ่ายโดยครอบคลุมค่ าดูแลรวมอาหาร 3 มื้อ พร้อมคำปรึกษา ค่ายาฟ้าทะลายโจร ค่าอุปกรณ์ติดตามสัญญาณชีพ และค่าเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) กรณีที่มีความจำเป็น โดยในกลุ่มนี้ สปสช. จะเหมาจ่ายกรณีรักษาตั้งแต่ 1-6 วัน อยู่ที่ 6,000 บาท ในกรณีรักษา 7 วันขึ้นไปจะเหมาจ่ายอยู่ที่ 12,000 บาท

สำหรับรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมให้บริ การผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียวนั้น สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็ บไซต์ สปสช. https://www.nhso.go.th/page/ privatehospital_green

ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมการใช้สิทธิบั ตรทอง สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ https://www.facebook.com/NHSO. Thailand