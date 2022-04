Status seeking และมหาอำนาจโลก | หมายเหตุประเพทไทย EP.415

หมายเหตุประเพทไทยเทปนี้ ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทองและปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ แนะนำบทความ “No Fair! Distinguishing Between the Pursuit of Status and Equity in International Relations” เผยแพร่ใน International Studies Quarterly มีนาคม 2022 ทำความเข้าใจเรื่องการแสวงหาสถานะ (status seeking) ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เมื่อประเทศที่รู้สึกว่าตัวเองเติบโตทางเศรษฐกิจและมีอำนาจทางการทหาร แต่รู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับในฐานะมหาอำนาจหรือ “status deficit” จึงทำให้ประเทศนั้นๆ มีการแสดงออกอย่างก้าวร้าว เพื่อให้ประเทศอื่นยอมรับสถานะของตัวเอง โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากรัสเซีย ที่รู้สึกถูกกีดกันออกจาก “คลับ” ของมหาอำนาจรวมทั้งถูกขับออกจากกลุ่ม G8 ภายหลังรัสเซียบุกยึดคาบสมุทรไครเมียเมื่อ ค.ศ. 2014

