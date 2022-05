ปูตินส่งสัญญาณ "ไม่มีปัญหา" กรณีฟินแลนด์-สวีเดนขอเข้าร่วม NATO

หลังรัสเซียบุกยูเครนจนทำให้สวีเดนกับฟินแลนด์ประกาศขอเข้าร่วม 'นาโต' นั้น ด้านผู้นำรัสเซีย วลาดิเมียร์ ปูติน ที่เคยขู่ไม่ให้สองประเทศนี้เข้าร่วมนาโต ก็ส่งสัญญาณทำนองว่าเขา "ไม่มีปัญหา" ที่สองประเทศนี้จะร่วมนาโตแต่ก็เตือนว่าอย่าให้มีการตั้งฐานทัพนาโตในประเทศเหล่านี้

นายกรัฐมนตรีซานนา มาริน แห่งฟินแลนด์ พบกับมักดาเลนา อันเดร์ซอน นายกรัฐมนตรีสวีเดนที่สตอกโฮล์ม เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 65 (ที่มา: valtioneuvosto.fi)

นายกรัฐมนตรี มักดาเลนา อันเดร์ซอน ของสวีเดน ประกาศเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 16 พ.ค. 2565 ตามเวลาของสวีเดนว่า สวีเดนจะยื่นขอเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ "นาโต"

"พวกเรากำลังออกจากยุคสมัยหนึ่ง แล้วเข้าสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง" อันเดร์ซอนกล่าว เธอได้ทำการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ที่ทำให้สวีเดนยกเลิกจุดยืนแบบไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางการทหารหลังจากที่เคยมีจุดยืนนี้มาเป็นเวลาหลายสิบปี

การตัดสินใจนี้มีขึ้นหลังจากที่สวีเดนเปิดการอภิปรายเรื่องนี้ในสภา ทั้งอันเดร์ซอนผู้นำพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย และ อูล์ฟ คริสเตอร์ซอน ผู้นำพรรคสายกลาง ต่างก็กล่าวว่าสาเหตุที่ฟินแลนด์ตัดสินใจขอยื่นเข้าเป็นสมาชิกนาโตนั้น เป็นเพราะสงครามที่รัสเซียก่อกับยูเครน ซึ่งเป็นเหตุผลเดียวกันกับที่ทำให้ทั้งยูเครนและฟินแลนด์ต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตด้วย

หลังจากที่มีรายงานข่าวเรื่องนี้ สื่อไฟแนนเชียลไทม์ก็รายงานว่า ประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย "ส่งสัญญาณว่ารัสเซียจะยอมให้ในเรื่องที่ฟินแลนด์และสวีเดนเข้าร่วมกับนาโต" แต่ก็เตือนว่าทางการรัสเซียจะโต้ตอบถ้าหาก "ประเทศพันธมิตรจัดตั้งฐานทัพหรือยุทโธปกรณ์" ไม่ว่าจะในฟินแลนด์หรือในสวีเดนก็ตาม

ปูตินกล่าวว่าการขยายตัวของนาโตในรูปแบบนี้ "ไม่ได้เป็นภัยโดยตรงต่อรัสเซีย" และบอกว่า "ไม่มีปัญหา" ที่ฟินแลนด์และสวีเดนจะเข้าร่วมนาโต

ทางการสวีเดนเคยกล่าวย้ำว่าพวกเขาไม่ต้องการให้มีฐานทัพของนาโตในพื้นที่ประเทศของพวกเขา และบอกว่าไม่ต้องการให้มีการติดตั้งขีปนาวุธหัวรบนิวเคลียร์ในประเทศของพวกเขาด้วย ทางด้านฟินแลนด์นั้น ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่ต้องการทำให้มีฐานทัพนาโตและหัวรบนิวเคลียร์ในประเทศของพวกเขาเช่นกัน อย่างไรก็ตามฟินแลนด์ได้กล่าวไว้ในวันที่ 15 พ.ค. ที่ผ่านมาว่าพวกเขาไม่ได้วางเงื่อนไขใดๆ ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการยื่นขอเป็นสมาชิกนาโต

