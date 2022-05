'มรดกของเผด็จการ' ทำไม 'บองบอง' ลูกชายอดีตเผด็จการมาร์กอสถึงชนะเลือกตั้งฟิลิปปินส์

เจมส์ ล็อกซ์ตัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการเมื องเปรียบเทียบจากมหาวิทยาลัยซิ ดนีย์ วิเคราะห์การเมืองฟิลิปปินส์ว่ าทำไม "ราชวงศ์มาร์กอส" ถึงกลับมาอีกครั้งในฟิลิปปินส์ หลังจากที่ เฟอร์ดินานด์ "บองบอง" มาร์กอส จูเนียร์ ลูกชายของอดีตเผด็จการ เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส ซีเนียร์ เอาชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี ฟิลิปปินส์ครั้งล่าสุดได้

27 พ.ค. 2565 ในการเลือกตั้งฟิลิปปินส์เมื่ อช่วงต้นเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา เฟอร์ดินานด์ "บองบอง" มาร์กอส จูเนียร์ ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งด้ วยคะแนนเสียงร้อยละ 59 เทียบกับผู้สมัครที่ได้อันดั บสองอย่าง เลนี โรเบรโด ที่ไม่สังกัดพรรคใดได้รั บคะแนนเสียงเพียงร้อยละ 28 ทำให้บองบองได้เป้นประธานาธิบดี คนใหม่ของฟิลิปปินส์ เรื่องนี้ทำให้มีข้อสงสัยว่ าเหตุใดบองบองซึ่งเป็นลู กชายของอดีตเผด็จการมาร์กอสคนพ่ อถึงชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้

เจมส์ ล็อกซ์ตัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการเมื องเปรียบเทียบจากมหาวิทยาลัยซิ ดนีย์ ระบุว่าเรื่องนี้ทำให้ คนทำจำนวนมากสงสัยเช่นกัน ว่าทำไมบองบองถึงชนะการเลือกตั้ งในขณะเดียวกับที่ชื่นชม "อัจฉริยภาพ" ของพ่อตัวเองได้ ทั้งๆ ที่ในยุคสมัยมาร์กอสรุ่นพ่อ เคยมีเหตุการณ์ที่รัฐบาลสั งหารคนไปหลายพันคนและตลอดช่วงที่ มาร์กอสผู้พ่ อปกครองประเทศยาวนาน 21 ปีก็เต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รั ปชัน

ล็อกซ์ตันอธิบายว่าเหตุการณ์ ในฟิลิปปินส์เป็นสิ่งที่สะท้ อนปรากฏการณ์สองลักษณะ หนึ่ง คือปรากฏการณ์ที่ตัวแทนในการเลื อกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเป็ นผู้มีอดีตเกี่ยวข้องกับเผด็ จการอำนาจนิยม และ สอง คือปรากฏการณ์ที่การเมื องในระบอบประชาธิปไตยยังคงมีเรื่ องของการสืบเชื้อสายหรือความสั มพันธ์เชิงเครือญาติวงศ์ตระกู ลเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งล็อกซ์ตันระบุว่าปรากฏการณ์ สองอย่างนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้ นมากในประเทศประชาธิปไตยที่เกิ ดขึ้นใหม่

งานวิจัยของล็อกซ์ตันมีส่ วนในการอธิบายพลวัตเช่นนี้ โดยระบุว่า ในช่วงประมาณกลางคริสต์ทศวรรษที่ 1970 (ราวๆ ระหว่างปี 2513-2523) มาจนถึงช่วงยุคสมัยต้นคริสต์ ทศวรรษแรกของยุค 2000s (ราวปี 2543-2553) มีมากกว่า 60 ประเทศที่มีการเปลี่ยนผ่านเป็ นประชาธิปไตย แต่การเปลี่ยนผ่านเป็นประชาธิ ปไตยก็ไม่ได้หมายความว่าจะมี การชำระล้างสิ่งตกค้างเก่าๆ ทิ้งไปทั้งหมด กลุ่มประเทศประชาธิปไตยที่เกิ ดขึ้นใหม่ในช่วงยุคสมัยนี้ก็ยั งเต็มไปด้วยร่องรอยของระบอบเก่ าแฝงอยู่ในการเมืองไม่ว่ าจะมาในรูปแบบของรัฐธรรมนูญ หรือการปกครองในแบบที่ไม่เป็ นประชาธิปไตยในระดับย่อยลงไปกว่ าระดับชาติ ซึ่งรวมไปถึงในระดับพรรคการเมื องด้วย

ในงานวิจัยของล็อกซ์ตันระบุว่ าในประเทศที่กำลังมี กระบวนการเปลี่ยนผ่านเป็ นประชาธิปไตยมักจะมี "พรรคการเมืองที่เป็นผู้สื บทอดเผด็จการ" อยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นพรรครัฐบาลเผด็ จการที่เคยมีอยู่แต่เดิมและยั งคงอยู่หลังการเปลี่ยนผ่านเป็ นประชาธิปไตย หรือเป็นพรรคการเมืองใหม่ที่ตั้ งขึ้นโดยอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสู งของเผด็จการ ในกลุ่มประเทศที่เปลี่ยนผ่านเป็ นประชาธิปไตยในช่วงระหว่างปี 2517-2553 มี 3 ใน 4 ของทั้งหมดที่มีพรรคสืบทอดเผด็ จการที่มีชื่อเสียงอยู่ และมากกว่าครึ่งหนึ่ งของประเทศเหล่านี้กลุ่ มพรรคการเมืองที่สืบทอดเผด็ จการสามารถกลับสู่อำนาจผ่ านการเลือกตั้งได้อีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโก, มองโกเลีย, โปแลนด์, ปารากวัย, ไต้หวัน หรือตูนีเซีย

นอกจากเรื่องพรรคการเมืองที่สื บทอดเผด็จการแล้ว ในประเทศประชาธิ ปไตยหลายประเทศก็มีผู้ นำทางการเมืองไม่ว่าจะเป็ นประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรี ที่สืบทอดผ่านทางครอบครัวหรื อวงศ์ตระกูล ไม่ว่าจะเป็น แคนาดา, เอสโตเนีย, กานา, ฮอนดูรัส, มอริเซียส และอุรุกวัย

แม้กระทั่งประเทศประชาธิ ปไตยใหญ่ๆ อย่าง อินเดีย และ สหรัฐอเมริกา เองก็มีประวัติแบบผู้นำที่มี คนจากวงศ์ตระกูลเดียวกัน เช่น จอร์จ เอช ดับเบิลยู บุช ผู้พ่อ กับ จอร์จ ดับเบิลยู บุช คนลูก, จอห์น อดัม ผู้พ่อ กับจอห์น ควินซี อดัม คนลูก และตระกูลเคนเนดี กับตระกูล คลินตัน ก็เป็นตระกูลที่เป็นผู้เล่นใหญ่ ๆ ทางการเมืองเช่นกัน หลังจากที่ช่วงวาระของประธานาธิ บดีโอบามาและทรัมป์สิ้นสุดลงก็ เคยมีคนทำนายไว้ว่าเป็นไปได้ที่ อดีตสตรีหมายเลขหนึ่ง มิเชลล์ โอบามา หรือลูกๆ ของโดนัลด์ ทรัมป์ จะมาลงเล่นการเมืองต่อ ในอินเดียคนที่นักการเมืองที่สิ บทอดต่อจากคนในตระกูลเดียวกั นได้แก่ ตระกูลเนห์รู และตระกูลคานธี

คำถามต่อมาคือทำไมผู้มีสิทธิ ลงคะแนนเสียงบางคนถึงใช้สิทธิ เลือกตั้งตามหลักประชาธิปไตยที่ เพิ่งได้รับมาไปกับการโหวตให้กั บพรรคการเมืองที่มี รากฐานทางการเมืองที่ไม่เป็ นประชาธิปไตย และมักจะเป็นรัฐบาลที่โหดเหี้ ยมมาก่อน อีกคำถามหนึ่งคือทำไมในบริ บทของประชาธิปไตยแล้วผู้ ลงคะแนนเสียงบางคนถึงเลือกผู้ นำตามการสืบทอดเครือญาติวงศ์ ตระกูลซึ่งฟังดูเป็นหลั กการแบบราชาธิปไตยมากกว่า

จากการศึกษาวิจัยของล็อกซ์ตั นทำให้เขาตอบคำถามแรกได้ว่า พรรคการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับระบอบอำนาจเก่านั้นมั กจะได้รับอานิสงส์จาก "มรดกของเผด็จการ" ไม่ว่าจะเป็นการมีเส้นสายทางธุ รกิจ, การมีอำนาจในเชิงระบบองค์กร และการถูกโยงเข้ากับนโยบายที่ ประสบความสำเร็จอย่างด้ านเศรษฐกิจหรือด้านความสงบเรี ยบร้อยในสังคม การมีเส้นสายกับอดีตเผด็จการยั งเป็นประโยชน์กับคนกลุ่มที่สื บทอดเผด็จการเหล่านี้ด้วย นอกจากนี้อานิสงส์ที่พวกเขาได้ รับยังจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ไปตามกาลเวลา ถ้าหากว่าพรรคการเมืองที่เป็ นประชาธิปไตยใหม่ทำผลงานได้น่ าผิดหวังก็มักจะทำให้คนบางกลุ่ มเกิด "ความโหยหาเผด็จการในอดีต" ได้

งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการสื บทอดทางการเมืองผ่านวงศ์ตระกู ลยังชี้ให้เห็นว่าผู้คนที่สื บทอดทางการเมืองเหล่านี้มีข้ อได้เปรียบจากการรับมรดกที่เป็ นทุนทางการเมืองจากคนก่อนหน้านี้ แต่มรดกที่ว่านี้ก็ต่ างออกไปจากการกรณีการรั บมรดกจากเผด็จการ เช่นกรณีที่นักการเมืองที่ลงชิ งตำแหน่งในครั้งที่สองหลังจากที่ เคยเป็นรัฐบาลแล้วจะมีแต้มต่ อเมื่อเทียบกับคู่แข่งเพราะปั จจัยต่างๆ อย่างการมีสื่อทำข่าวเพิ่มขึ้ นและเป็นผู้ที่ควบคุ มงบประมาณของรัฐบาล นักวิชาการ แดเนียล เอ็ม สมิทธ์ เคยชี้ให้เห็นว่าแต้มต่อแบบนี้ เกิดขึ้นได้กับคนที่สื บทอดทางการเมืองจากเครือญาติ วงศ์ตระกูลด้วย ไม่ว่าจะเป็นความได้เปรี ยบจากการเป็นที่รับรู้จดจำ การมีเครือข่ายเส้นสาย หรือการมีทักษะทางการเมืองที่ ได้มาจากการสังเกตสมาชิกครอบครั ว ซึ่งข้อได้เปรียบเหล่านี้จะช่ วยส่งเสริมผู้สมัครลงเลือกตั้ งได้อย่างมาก

สำหรับกรณีที่บองบองชนะการเลื อกตั้งในฟิลิปปินส์นั้น ล็อกซ์ตันมองว่ามาจาก 2 ปัจจัยที่กล่าวมารวมกัน คือทั้งเรื่องมรดกจากสมัยเผด็ จการที่สร้างข้อได้เปรียบให้กั บเขา และมรดกในเชิงการสืบทอดการเมื องของเครือญาติวงศ์ตระกูลซึ่ งสร้างความได้เปรียบให้ บองบองได้ในอีกแบบหนึ่ง จากการที่เขาอาศัยสินทรัพย์ที่ ได้ตกทอดมาจากสมัยเผด็จการ และการที่เขาสร้างภาพยุคสมั ยเผด็จการมาร์กอสให้ดูเหมือนเป็ น "ยุคทอง" ของฟิลิปปินส์ ทำให้ผู้คนมองลูกชายของอดีตเผด็ จการมาร์กอสอย่างบองบองในแง่ บวกตามไปด้วย ซึ่งเรื่องที่ลูกหลานเผด็ จการกลับเข้ามามีอำนาจได้คล้ายๆ กันแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วใน ปานามา, เกาหลีใต้, บังกลาเทศ และเคนยา

แล้วการกลับเข้ามามี อำนาจของบองบองเช่นนี้ จะส่งผลกระทบเลวร้ายต่อประชาธิ ปไตยฟิลิปปินส์ที่มีปัญหาอยู่ก่ อนแล้วมากน้อยแค่ไหน ในแง่หนึ่งงานวิจัยของล็อกซ์ตั นก็ระบุว่า มันเป็นเรื่องเกิดขึ้นน้อยมากที่ พรรคการเมืองที่สืบทอดเผด็ จการจะถึงขั้นทำให้ประชาธิ ปไตยล่มสลายได้ แต่ในอีกแง่หนึ่งก็มีเหตุการณ์ ที่พรรคการเมืองเช่นนี้กลับมามี อำนาจจนทำให้ประชาธิปไตยล่ มสลายมาแล้ว คือในกรณีของ สาธารณรัฐโดมินิกัน, มาดากัสการ์, นิคารากัว ซึ่งมีกรณีที่ตัวอดีตผู้นำเผด็ จการกลับเข้าไปมีอำนาจได้อีกครั้ งจากการเป็นผู้นำพรรคการเมือง

ในกรณีของบองบองนั้นจะเป็ นไปในทิศทางใด ขึ้นอยู่กับว่าบองบองพึ่งพิ งใบบุญของอดีตเผด็จการที่เป็นพ่ อของเขามากแค่ไหน ล็อกซ์ตันระบุว่ามันมีเหตุผลที่ ดีพอที่จะกังวลว่าอาจจะเกิดกรณี ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ยิ่งรันนิงเมทหรือคู่หูที่ร่ วมลงชิงตำแหน่งเป็นรองประธานาธิ บดีคือ ซารา ดูเตอร์เต ลูกสาวของอดีตผู้นำอำนาจนิยมตั วบุคคลอย่าง รอดริโก ดูเตอร์เต ด้วยแล้ว ก็ยิ่งมีโอกาสทำให้ประชาธิ ปไตยในฟิลิปปินส์ที่พอจะมีเหลื ออยู่เสื่อมถอยลงไปยิ่งกว่าเดิม

