ผู้ลี้ภัยทิเบตระบุ รัฐบาลจีนโทษพระว่าทำลายพระพุทธรูปของตัวเอง

สำนักข่าว Radio Free Asia (RFA) เผยว่า เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนในมณฑลเสฉวนกำลังบังคับให้พระชาวทิเบตเป็นแพะรับบาปในข้อหาทำลายพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ โดยสั่งให้เซ็นคำรับสารภาพเป็นลายลักษณ์อักษร หลังก่อนหน้านี้มีรายงานว่ารัฐบาลจีนเป็นผู้สั่งทำลายพระพุทธรูปของทิเบตหลายแห่งตั้งแต่ ธ.ค. 64 ถึง ม.ค. 65

"หลังรายงานการทุบทำลายต่างๆ เหล่านี้ในดราโกเผยแพร่ออกไปสู่ประชาคมระหว่างประเทศ รัฐบาลจีนขณะนี้กำลังกล่าวหาพระทิเบตในดราโกว่าเป็นผู้ทำลายพระพุทธรูป และบังคับให้พวกเขาเซ็นเอกสารเพื่อยอมรับความผิด" ชาวทิเบตผู้ลี้ภัยกล่าวกับ RFA โดยอ้างข้อมูลจากผู้ติดต่อในทิเบต

"แต่เนื่องจากการควบคุมอย่างเข้มงวดในพื้นที่ขณะนี้ จึงเป็นเรื่องยากที่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบทลงโทษที่พระจะได้รับ หากพวกเขาปฏิเสธที่จะเซ็นเอกสารเหล่านี้" แหล่งข่าวของ RFA กล่าว โดยขอไม่เปิดเผยนามเพื่อปกป้องแหล่งข่าวของเขาที่อาศัยอยู่ในทิเบต

"ชาวทิเบตและพระท้องถิ่นส่วนใหญ่ที่ถูกจับในข้อหาแชร์ข่าวเกี่ยวกับการทำลายพระพุทธรูปได้รับการปล่อยตัวแล้ว แต่พวกเขายังคงถูกคุกคามและจับตาอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีน" แหล่งข่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนหน้านี้ RFA รายงานโดยตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียม ประกอบกับคำให้การของผู้ลี้ภัยทิเบตที่ติดต่อกับชาวทิเบตในพื้นที่พบว่ารัฐบาลจีน ภายใต้การนำของหวังตงเชิง นายอำเภอของดราโก ผู้ซึ่งเคยรับผิดชอบการทำลายโรงเรียนพุทธลารังกา ได้ทำการทำลายพระพุทธรูปของชาวทิเบต 3 แห่งด้วยกัน โดยผู้เชี่ยวชาญเห็นว่านี่คือความพยายามในการกวาดล้างอัตลักษณ์และศาสนาประจำชาติของทิเบต

แห่งแรก ได้แก่พระพุทธรูปความสูง 99 ฟุต ในอำเภอดราโก (หลูฮั่ว ในภาษาจีน) เขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตคาร์ดเซ (ก่านซี) ในมณฑลเสฉวน เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนอ้างว่าพระพุทธรูปดังกล่าวสูงเกินกว่าที่กำหนด ทั้งที่ก่อนหน้านี้เป็นผู้อนุญาตให้สร้างเองและพระพุทธรูปถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อการแผ่นดินไหว นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังทำลายกงล้อธรรมจักร 45 วงที่สร้างไว้สำหรับนักเดินทางแสวงบุญและพุทธศาสนิกชนที่มาสักการะ

นอกจากนี้การทำลายพระพุทธรูปแล้ว ยังมีรายงานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกหลายอย่าง เช่น ในการทำลายพระพุทธรูปแห่งแรกพบว่ามีการเรียกให้ชาวบ้านและพระมาดูการทุบทำลายดังกล่าว และใช้ความรุนแรงกับชาวทิเบต นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าพระ 11 รูปจากวัดกาเดน นามกะยาล ลิง ถูกจับกุมและทำร้ายร่างกายในช่วง ม.ค. 65 เนื่องจากตกเป็นผู้ต้องหาสงสัยว่าส่งข่าวและรูปการทุบทำลายพระพุทธรูปสู่โลกภายนอก

แม้ผู้ลี้ภัยระบุว่าพระเหล่านี้จะได้รับการปล่อยตัวแล้ว แต่เปมา กะยัล นักวิชาการของกลุ่ม Tibet Watch ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนให้สัมภาษณ์กับ RFA ว่า "เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนยังคงออกคำสั่งควบคุมเมืองดราโกอย่างต่อเนื่อง และผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวก็ยังคงถูกสอดส่องอยู่คลอดเวลา" ขณะเดียวกัน รัฐบาลจีนยังพยายามจำกัดการสื่อสารและใช้มาตรการอื่นๆ ในอำเภอดราโกด้วย

Tibetan monks told to take blame for statue demolitions https://www.rfa.org/english/news/tibet/blame-05232022170336.html