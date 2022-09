ศาลพม่า สั่งจำคุก 'อองซาน ซูจี' เพิ่ม 3 ปี ฐานทุจริตเลือกตั้ง พร้อมสั่งให้ใช้แรงงานหนัก

ศาลพม่าตัดสินเพิ่มโทษ อองซาน ซูจี อีก 3 ปี พร้อมทั้งสั่งให้ใช้แรงงานหนัก ในข้อหาทุจริตการเลือกตั้งทั่วไป ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ซึ่งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของอองซาน ซูจี ชนะเลือกตั้งได้เสียงข้างมาก ก่อนที่จะมีการรัฐประหารเกิดขึ้น ทำให้ในตอนนี้อองซาน ซูจี ถูกตัดสินจำคุกรวมเป็นเวลา 20 ปี จาก 11 กระทง ในหลายข้อหา

2 ก.ย. 2565 สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานว่า อองซาน ซูจี หัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือ NLD และอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐของพม่า ถูกศาลตัดสินเพิ่มโทษจำคุก 3 ปี พร้อมทั้งสั่งให้ใช้แรงงานหนัก ในข้อหาทุจริตการเลือกตั้งทั่วไป ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ซึ่งพรรค NLD ชนะเลือกตั้งได้เสียงข้างมาก ก่อนที่จะถูกกองทัพพม่ายึดอำนาจและรัฐประหาร

อองซาน ซูจี ในวัย 77 ปี ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางกรุงเนปิดอว์นับตั้งแต่การรัฐประหาร เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้อองซาน ซูจี ถูกตัดสินจำคุกมาแล้วมากกว่า 17 ปี ซึ่งเธอปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด

ในวันนี้ (2 ก.ย. 2565) อองซาน ซูจี ถูกตัดสินว่ากระทำการทุจริตการเลือกตั้ง โดยแหล่งข่าวที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนระบุว่า เป็นครั้งแรกที่มีการสั่งให้ใช้โทษใช้แรงงานหนักในการพิจารณาคดีของอองซาน ซูจี ทำให้เขาไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น

สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า การตัดสินจำคุกในครั้งนี้ทำให้รวมแล้วอองซาน ซูจี ต้องถูกจำคุกทั้งหมดเป็นเวลา 20 ปี จาก 11 กระทง ในหลายข้อหา หากอองซาน ซูจี ถูกตัดสินว่ามีความผิดทุกข้อหาที่เธอได้รับ อองซาน ซูจี อาจต้องโทษจำคุกเกือบ 200 ปี

ทั้งนี้ สื่อยังไม่สามารถเข้าถึงการพิจารณาคดีของอองซาน ซูจี ในครั้งนี้ และทหารยังไม่อนุญาตให้ทนายความของอองซาน ซูจี ให้สัมภาษณ์กับสื่ออีกด้วย

