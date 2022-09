'เพื่อชาติ' เลือก 'ปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช' เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่

คณะกรรมการบริหาร 'พรรคเพื่อชาติ' เลือก 'ปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช' ประธานสโมสรเชียงรายยูไนเต็ด เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ 'จารุพล เรืองสุวรรณ' เป็นเลขาธิการฯ ชูลดความเหลื่อมล้ำ สร้างการมีส่วนร่วม



'ปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช' ประธานสโมสรเชียงรายยูไนเต็ด หัวหน้าพรรคเพื่อชาติคนใหม่ | ที่มาภาพ: เพจฮาย ปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช

Voice online รายงานว่าเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2565 คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ ได้จัดการประชุมวิสามัญ พรรคเพื่อชาติ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสนามฟุตบอล ลีโอ เชียงราย สเตเดียม โดยมีสมาชิกพรรคร่วมลงมติ เลือกคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติชุดใหม่ โดยมีมติให้ "ฮาย" ปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค, รอ.ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ ในตำแหน่งเลขาธิการพรรค พร้อมกับกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติชุดใหม่อีก 15 คน

โดยทาง ปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช ได้ขึ้นเวทีกล่าวถึงวิสัยทัศน์ในการบริหารพรรคว่า “สิ่งที่ฮายจะเริ่มต้นทำนับจากนี้ คือ ทำงานโดยยึดหลักที่ฮายเชื่อถือ นั่นก็คือ ทำโดยคำนึงถึงความเท่าเทียม หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ และที่สำคัญไม่แพ้กัน ก็คือ ฮายต้องการสร้างการมีส่วนร่วม โอบรับความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยความเข้าใจ และรับฟังอย่างตั้งใจ”

ปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช หรือ ‘ฮาย’ เป็นลูกของยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตประธานรัฐสภา โดย ‘ฮาย’ เป็นที่รู้จักกันดีในวงการกีฬาในฐานะ ‘ประธานฮาย’ ประธานสโมสรเชียงรายยูไนเต็ด จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญญาโทด้านกฎหมายจาก The London School of Economics and Political Science (LSE) ประเทศอังกฤษ และยังจบเนติบัณฑิตไทยอีกด้วย

“เร็ว ๆ นี้ เราจะร่วมกันประชุมวางยุทธศาสตร์กำหนดวันเปิดตัวทีมบริหารพรรค, ทีมทำงาน, แถลงนโยบายและวางเป้าหมายร่วมกัน โดยจะมุ่งเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพื่อประโยชน์ของชาติ และ ของคนไทยฮายเชื่อว่าพรรคเพื่อชาติทุกคนพร้อมจะทำงานหนัก คิดพูดและทำออกมาจากใจ พี่น้องประชาชนที่ไว้วางใจเพื่อชาติ จะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ" ฮาย ปวิศรัฐฐ์ กล่าวทิ้งท้าย