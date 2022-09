โซเชียลฟิลิปปินส์วิจารณ์ 'บองบอง มาร์กอส' ไม่แยแสประชาชนเผชิญพายุ 'โนรู'

ฟิลิปปินส์ที่เพิ่งจะเผชิญกั บพายุไต้ฝุ่นโนรูก่อนหน้าเวี ยดนามและไทย มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิ บดี เฟอร์ดินานด์ บองบอง มาร์กอส ลูกชายของอดีตเผด็จการ เพราะผู้คนมองว่าเขาไม่แยแสต่ อประชาชนที่กำลังเผชิญความทุกข์ ร้อนจากพายุ

30 ก.ย. 2565 ช่วงสัปดาห์นี้มีกระแสแฮชแท็ก #NasaanAngPangulo (ประธานาธิบดีหายหัวไปไหน?) จากประชาชนชาวฟิลิปปินส์ที่ ประสบปัญหาภัยพิบัติจากพายุไต้ ฝุ่นโนรูตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นแฮชแท็กวิพากษ์วิจารณ์ ประธานาธิบดี เฟอร์ดินานด์ บองบอง มาร์กอส จูเนียร์ ในเรื่องที่เขาไม่ปรากฏตั วแสดงความรับผิดชอบใดๆ ในช่วงที่ประชาชนกำลังเผชิญกั บวิกฤตพายุไต้ฝุ่นที่ใหญ่ที่สุ ดในปีนี้

พายุไต้ฝุ่นโนรู หรือในอีกชื่อหนึ่งคือคาร์ดิง เป็นพายุที่มีความเร็วลมเพิ่มขึ้ นจาก 60 เมตรต่อชั่วโมง เป็น 160 เมตรต่อชั่วโมง ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ในช่วงที่กำลังโหมกระหน่ำฟิลิ ปปินส์ก่อนหน้านี้ ในตอนนั้นมันถูกจัดให้เป็นพายุ โซนร้อนที่เทียบเท่ากับพายุ เฮอร์ริเคนระดับ 5 นับเป็นพายุที่มีความเร็วลมเพิ่ มขึ้นรวดเร็วที่สุดภายในเวลา 24 ชั่วโมงเมื่อเทียบกับพายุโซนร้ อนอื่นๆ ที่เคยมีมา

ในวันที่ 28-29 ก.ย. ที่ผ่านมาพายุโนรูได้พัดเข้ ามาถึงประเทศไทยในภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ สร้างความเดือดร้อนให้กั บประชาชนในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอิสาน ในเวลาต่อมาพายุได้อ่อนกำลั งกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ กำลังแรงแล้ว

รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้แถลงเมื่อวั นที่ 26 ก.ย. ที่ผ่านมาระบุว่าพายุไต้ฝุ่ นโนรูส่งผลกระทบต่อครอบครัว 1,208 หลังคาเรือน คิดเป็นประชาชน 4,606 ราย ใน 57 หมู่บ้าน นอกจากนี้ยังทำให้เครื่องบิ นและเรือโดยสารต่างก็ต้องยกเลิ กเที่ยวบินและเที่ยวเดืนเรื อจนทำให้ผู้โดยสาร 2,882 เดินทางต่อไม่ได้

หนึ่งในสาเหตุที่บองบอง มาร์กอส ถูกวิจารณ์ในเรื่องนี้เป็ นเพราะว่าในช่วงเช้าของวันที่ 25 ก.ย. เขาโพสต์โซเชียลมีเดียเกี่ยวกั บความสำเร็จที่เขาได้ไปเยื อนสหรัฐฯ เป็นเวลา 6 วันก่อนหน้านี้ แทนที่จะพูดถึงการดำเนินการรั บมือพายุโนรูซึ่งมีการคาดการณ์ ว่าจะเคลื่อนเข้าถึงฝั่งฟิลิปปิ นส์ในช่วงบ่ายของวันนั้น ซึ่งทำให้หน่วยงานของรัฐต้ องประกาศเตือนฉุกเฉินและอพยพผู้ คนออกจากพื้นที่ๆ เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม

อย่างไรก็ตามมาร์กอสไม่ได้ ปรากฏตัวในที่ประชุมแถลงข่ าวของหน่วยงานรัฐบาล แม้แต่ในช่วง 3 ทุ่มของวันนั้นเขาก็ยังคงโพสต์ วิดีโอระบุถึงการที่เขาไปเยื อนสหรัฐฯ เรื่องนี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์ วิจารณ์ตามมาว่ามาร์กอสไม่ สนใจความทุกข์ร้อนของประชาชนที่ เผชิญกับพายุไต้ฝุ่นครั้งร้ ายแรง แม้กระทั่งนักข่าวฟิลิปปินส์ก็ ทวีตวิจารณ์ว่าทำไมบองบอง มาร์กอส ถึงไม่แยแสต่อความทุกข์ร้ อนของประชาชน

นอกจากนี้ผู้ใช้แฮชแท็ก #NasaanAngPangulo บางส่วนก็วิพากษ์วิจารณ์โดยเปรี ยบเทียบผู้สมัครอีกคนหนึ่งที่ เคยลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาคือ เลนี โรเบรโด ที่ดูจะใส่ใจประชาชนมากกว่า อย่างไรก็ตามมีบางส่วนที่ พยายามใช้แฮชแท็กนี้โต้ตอบว่า "ประธานาธิบดีของพวกเรากำลั งทำงานอย่างเงียบๆ พวกคุณยังจะต้องการอะไรอีก อยากเห็นเขาออกไปออกไปพูดผ่ านการถ่ายทอดสดท่ามกลางพายุหรื อ"

ขณะที่บางส่วนก็ใช้แฮชแท็กนี้ ขอให้เลิกการสร้างภาพโรแมนติ กจากการที่ชาวฟิลิปปินส์ สามารถฟื้นตัวได้เร็วจากภัยพิบั ติเพราะมันไม่ได้แก้ปั ญหาและควรให้ความสำคัญต่อเรื่ องการเรียกร้องให้ประธานาธิบดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่า

หลังจากที่มีกระแสสังคมวิพากษ์ วิจารณ์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ก็เริ่มเปลี่ยนท่าที หันมาโพสต์โซเชียลมีเดียแสดงให้ เห็นภาพของหน่วยงานรัฐบาลจั ดการช่วยเหลือปัญหาภัยพิบัติ โดยไม่ได้พูดโต้ตอบคำวิจารณ์ใดๆ ด้วยตนเอง

ฟิลิปปินส์กำลังจะเข้าสู่ฤดูเก็ บเกี่ยวภายในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้ ทำให้กรณีการเกิดน้ำท่วมล่าสุ ดสร้างความเสียหายต่ อเกษตรกรมากเป็นพิเศษ มีผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าปริ มาณเสบียงอาหารในบางเมื องอาจจะประสบปัญหาขาดแคลนเนื่ องจากว่ามีนาข้าวจำนวนมากถู กทำลายโดยน้ำท่วม มีกลุ่มนักกิจกรรมชาวนาอย่างกลุ่ มยุวชน NNARA เรียกร้องให้มีปฏิบัติการช่ วยเหลือชาวนาในฟิลิปปินส์โดยด่ วน

นอกจากนี้ในโซเชียลมีเดียฟิลิ ปปินส์ยังมีการพูดถึงแนวเทื อกเขาเซียร์รามาเดรด้วยแฮชแท็ก #SalamatSierraMadre (ขอบคุณเซียร์รามาเดร) จากการที่แนวเทือกเขาแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะลูซอน เป็นตัวช่วยป้องกันทำให้พายุไต้ ฝุ่นเบาลง ทำให้นักวิชาการชี้ให้เห็ นความสำคัญของเทือกเขาแห่งนี้ โดยเรียกร้องให้มีการคุ้ มครองเทือกเขาเซียร์รามาเดรไม่ ให้มีโครงการขนาดใหญ่ที่จะเข้ าไปทำลายความหลากหลายทางชี วภาพของเทือกเขา

