‘นฤมิตไพรด์-เครือข่าย’ จัดงานวันเด็กปี 66 หวังสร้าง ‘พื้นที่ปลอดภัย’ ให้เด็กทุกเพศ

‘นฤมิตไพรด์และเครือข่าย’ จัดงานวันเด็ก 66 หวังสร้าง ‘ที่ปลอดภัย’ ให้เด็กทุกเพศ ในงานมีกิจกรรมเล่านิทานโดย Drag Queen ระบายสีเรียนรู้ consent ร่างกายของหนู วงคุยจากตัวแทนคุณครู เยาวชน และผู้ปกครองที่มีความหลากหลายทางเพศ

ที่มาภาพ: นฤมิตรไพรด์

15 ม.ค. 66 ที่สวนครูองุ่น บีทีเอสทองหล่อ กรุงเทพฯ กลุ่มนฤมิตไพรด์และเครือข่าย ประกอบด้วย เสรีเทยย์พลัส เฟมฟู เฟมินิสต์ปลดแอก และไข่คน องค์กรภาคประชาสังคมที่สื่อสารเรื่องสุขภาวะทางเพศ ร่วมกันจัดงานวันเด็กประจําปี 66 เมื่อวันที่ 14 ม.ค. ภายใต้แนวคิดท่องโลกสีรุ้ง Gender Inclusive for Every Child เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ความหลากหลายทางเพศสำหรับเด็กและเยาวชน สร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกเพศ ให้สอดคล้องกับปฏิญญาสากลด้านสิทธิเด็กของสหประชาชาติ เนื่องจากที่ผ่านมามีกรณีการใช้ความรุนแรงทางเพศและการกลั่นแกล้งรังแกเด็กที่มีความหลากหลายทางเพศจนนําไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตและการฆ่าตัวตายหลายกรณี ภายในงานมีกิจกรรมนิทานสีรุ้ง ฟังนิทานความหลากหลายทางเพศโดย Drag Queen ได้แก่เรื่อง เงาของฉันไม่เหมือนใคร (my shadow is pink) พ่อทั้งสองของแทงโก้ (and tango make three) สีเทียนสีแดง (Red: the crayon' story) กิจกรรมการระบายสีแผนที่ consent ร่างกายของหนู และกิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นเรียนรู้ SOGIESC รวมทั้งวงพูดคุยหัวข้อ "พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกเพศ (gender inclusive environment) สร้างได้อย่างไร" โดยตัวแทนเยาวชน ตัวแทนคุณครูจาก รร.วัดธาตุทอง ดร.อัญธิชา แสงชัย ตัวแทนผู้ปกครองที่มีความหลากหลายทางเพศ

กิจกรรมล้างจู๋-จิ๋ม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศแก่เด็กๆ