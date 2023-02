กวีประชาไท: สันติวิธีขั้นอุกฤษฏิ์ #คืนชีวิตคืนสิทธิประกันตัว

1 ความหวัง 3 ข้อเรียกร้องกับ 2 ชีวิต

#ยุติธรรมอำมหิต วิกฤตราษฎร์สมัย

#ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม,ใดๆ

ถือกฎหมายเป็นใหญ่รึหลบภัยใต้อำนาจนำ

Freedom of speech ผิดจารีตประเพณี ?

ความจริงกี่ทศวรรษนี้ถูกสงวนไว้พูดในถ้ำ

นักโทษทางความคิดกลายเป็นประดิษฐกรรม

ถูกขังซ้ำขังลืมกระทั่งขังกันจนวันตาย

ปฏิรูปตำรวจ-อัยการ-ศาล-ราชทัณฑ์

นิรโทษกรรมสามัญชนผ่านระบบกฎหมาย

#ยกเลิก112 ถอนฟ้องจำเลยทุกราย

Everything Dies or Change one Thing

การเดินทางครั้งใหม่ใกล้จะสิ้นสุด

แต่ชีวิตมนุษย์ศักดิ์สิทธิ์กว่าทุกสรรพสิ่ง

ยังทรมานตนจนกว่าจะ #ปล่อยทุกคน จริงๆ

3-2-1 ระเบิดเวลา ! ถูกถอดสลักทิ้งไว้แล้ว