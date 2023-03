ศาลออสเตรเลียสั่งปรับร้านอาหารกดค่าแรงกุ๊กคนไทย ย้ำใครถูกเอาเปรียบแจ้งได้ทันทีไม่ต้องกลัวคำขู่ยกเลิกวีซ่า

ศาลออสเตรเลียสั่งอดีตผู้ประกอบการร้านอาหารในเพิร์ทจ่ายค่าปรับ โทษฐานไม่จ่ายค่าจ้างย้อนหลังตามคำสั่งกรณีกดค่าแรงกุ๊กคนไทย ย้ำใครถูกเอาเปรียบแจ้งได้ทันทีไม่ต้องกลัวคำขู่ยกเลิกวีซ่า

SBS รายงานเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2566 ว่าศาลออสเตรเลียสั่งอดีตผู้ดำเนินกิจการร้านอาหารแห่งหนึ่งในนครเพิร์ทเสียค่าปรับให้คณะกรรมาธิการแฟร์เวิร์ก (Fair Work Commission) เป็นเงิน 27,930 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หลังกดค่าแรงพนักงานซึ่งเป็นกุ๊กคนไทย

ศาลกลางและครอบครัวสหพันธรัฐ (The Federal Circuit and Family Court) มีคำพิพากษาลงโทษปรับ บริษัท ดิ เอ็มเพอเรอส์ คอร์ท จำกัด (The Emperor’s Court Pty Ltd) อดีตผู้ดำเนินกิจการร้านอาหาร ดิ เอ็มเพอร์เรอส์ คอร์ท (The Emperor's Court) ในเมืองเวมบลีย์ (Wembley) รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเป็นเงินจำนวน 23,310 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และ เจีย เจียน หว่อง (Gia Gian Wong) กรรมการคนเดียวของบริษัทดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 4,620 ดอลลาร์

คำตัดสินของศาลเกิดขึ้นหลังบริษัทดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Notices) ที่สั่งให้คำนวณและจ่ายสิทธิประโยชน์ย้อนหลังคืนให้กับพนักงานผู้ถือวีซ่าคนหนึ่งจากประเทศไทย ซึ่งทำงานในตำแหน่งกุ๊กเต็มเวลาให้กับร้านดังกล่าวระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ย. 2563 นอกจากบทลงโทษดังกล่าวแล้ว ศาลยังได้สั่งให้ร้านอาหารดังกล่าวปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคำสั่งให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินคืนย้อนหลังให้พนักงานคนดังกล่าวเต็มจำนวน พร้อมดอกเบี้ยและเงินกองทุนสะสมหลังเกษียณอีกด้วย

แฟร์เวิร์กย้ำอีกว่าลูกจ้างที่ถูกเอาเปรียบในออสเตรเลีย สามารถขอรับคำแนะนำและความช่วยเหลือได้ฟรีโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกยกเลิกวีซ่า ภายใต้กระบวนการและข้อตกลงระหว่างหน่วยงานกิจการภายในของออสเตรเลีย