รำลึก 6 ปี วิสามัญฆาตกรรม 'ชัยภูมิ ป่าแส' ชวนจับตา 6 เดือนข้างหน้าศาลจะให้ ทบ.จ่ายค่าเยียวยาหรือไม่

ครอบครัว 'ชัยภูมิ ป่าแส' จัดงาน 'ยกเตาเล่าเรื่องชัยภูมิ รำลึกครบรอบ 6 ปี วิสามั ญฆาตกรรมชัยภูมิ' พร้อมชวนจั บตาอีก 6 เดือนข้างหน้าศาลฎี กาจะมีคำพิพากษาให้ ทบ.จ่ายค่ าเยียวยาตามที่ฟ้องไปหรือไม่ ลั่นจะต้องไม่มีลู กหลานของชาวบ้านคนไหนต้องถูกวิ สามัญฯ แบบนี้อีก

17 มี.ค. 2566 เนื่องในวาระครบรอบ 6 ปี เหตุการณ์ที่ ชัยภูมิ ป่าแส เยาวชนนั กปกป้องสิทธิมนุษยชนและนักกิ จกรรมเยาวชนชาวลาหู่ ถูกเจ้าหน้าที่ทหารวิสามั ญฆาตรกรรม ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า วันที่ 14 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่ลานโบสถ์ หมู่บ้านกองผั กปิ้ง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชี ยงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีการจั ดงาน “ยกเตาเล่าเรื่องชัยภูมิ รำ ลึกครบรอบ 6 ปี วิสามั ญฆาตกรรมชัยภูมิ ป่าแส” โดยมีผู้ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่ วมกันเดินทางไปที่หลุมศพของชั ยภูมิเพื่อวางดอกอ่อเวะ ซึ่งเป็ นดอกไม้แห่งความคิดถึ งของชาวลาหู่ เพื่อรำลึกถึ งการเสียชีวิตของชัยภูมิ และลู กศิษย์ของชัยภูมิได้แสดงเต้ นจะโก่ ซึ่งเป็นการแสดงศิลปะวั ฒนธรรมของชาวลาหู่ มี การแสดงดนตรีจากครอบครัวของชั ยภูมิ นอกจากนี้ยังมีการฉายหนังสั้ นเรื่อง See You Again โดยมูลนิธิเพื่อนไร้ พรมแดนอีกด้วย และกิจกรรมที่เป็ นไฮไลท์เด่นภายในงาน คือ กิจกรรมยกเตาเล่าเรื่องชั ยภูมิ ที่ผู้เข้าร่ วมงานนำเตาหมูกระทะมาจากบ้ านและมาล้อมวงกินหมูกระทะเพื่ อมาพูดคุยรำลึกถึงชัยภูมิ

ยุพิน ซาจ๊ะ ผู้หญิงนักปกป้ องสิทธิมนุษชนจากกลุ่มด้วยใจรั กและผู้ดูแลของชัยภูมิ กล่าวเปิ ดงานรำลึกถึงชัยภูมิว่า การต่ อสู้ของเราตลอด 6 ปีที่ผ่านมาก็ เพื่อไม่ให้หทารหรือเจ้าหน้าที่ ราชการคนไหนมาทำอะไรกับกลุ่ มชาติพันธุ์ของเราโดยไม่มีเหตุ ผล ไม่ใช่มากระทำเหมือนเช่นเดี ยวกับชัยภูมิที่วิสามั ญฆาตรกรรมก่อนแล้วค่อยไล่ให้ พวกเราไปหาความยุติธรรม ซึ่ งการที่พวกเราลุกขึ้นมาเรียกร้ องความยุติธรรมไม่ใช่ให้กับชั ยภูมิเพียงเท่านั้น แต่เราเรี ยกร้องความยุติธรรมให้กั บพวกเราชาติพันธุ์ทุกคน วันนี้ อยากให้ทุกคนมาร่วมรำลึกถึงชั ยภูมิร่วมกัน และมาร่วมกันลุ้ นคำตัดสินของศาลฎีกาว่าจะพิ จารณาให้กองทัพบกชดใช้และเยี ยวยาค่าเสียหายให้กับครอบครั วของชัยภูมิหรือไม่ ซึ่งศาลน่ าจะมีคำพิพากษาในเร็วๆนี้

ไมตรี จำเริญสุขสกุล นั กปกป้องสิทธิมนุษยชนจากกลุ่มด้ วยใจรักและผู้ดูแลของชัยภูมิ กล่ าวถึงการจัดงานรำลึกถึงชัยภูมิ ในครั้งนี้ด้วยเช่นกันว่า ชัยภู มิคือลูกหลานของเราที่อยู่ในชุ มชน ถ้าเราไม่เข้าใจไม่ใส่ใจเรื่ องที่เกิดขึ้นกับน้องชัยภูมิสั กวันหนึ่งก็อาจจะเกิดกับลู กหลานเราก็ได้ ตนอยากให้คดี ของชัยภูมิเป็นคดีสุดท้ายที่เกิ ดขึ้น เข้าใจว่าทุกคนในหมู่บ้ านเกิดความกลัว แต่ก็อยากให้ทุ กคนสู้เพราะเราคือลาหู่ เราคื อพี่น้องชาติพันธุ์ถ้าเราไม่ช่ วยกันแล้วใครจะมาช่วยเรา

ชานนท์ ป่าแส น้ องชายของชัยภูมิ กล่าวรำลึกถึ งชัยภูมิด้วยเช่นกันว่า ตั้งแต่ ที่ตนเสียพี่ไปนั้นชีวิตคอรบครั วของเราก็อยู่อย่างยากลำบากมาก พอพี่จากไปตนก็ต้ องลาออกจากโรงเรียนเพื่อมาดู แลพ่อแม่ จนพ่อเพิ่งเสียชีวิ ตไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว หลังพ่ อเสียตนก็ต้องออกไปหางานทำที่ต่ างจังหวัดเพื่อมาดูแลแม่ให้ได้ ซึ่งตนพร้อมที่จะทำหน้าที่ แต่ สิ่งที่ตนอยากเห็นมากที่สุดคื อภาพของพี่ชัยภูมิได้รับความยุ ติธรรมและตนอยากเห็นในอีก 6 เดื อนข้างหน้าที่ศาลฎีกาจะพิ พากษาคดีอย่างไร

ปริตอนงค์ ถวัลย์วิวัฒนกุล จากกลุ่มดิ นสอสีกล่าวว่า ชัยภูมิเป็นคนที่ เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนเมื องอย่างเรา และถ้าเรานึกถึงชั ยภูมิ เราจะนึกถึงกลองจะโก่ที่น้องได้ บุกเบิกรื้อฟื้นวัฒนธรรมของชุ มชนขึ้นมาใหม่ และชัยภูมิได้ นำกลองแจโก่ไปแสดงที่พื้นที่ จะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งตอนนั้นชาวบ้านที่พื้นที่ จะนะตื่นเต้นกับกองจะโก่กันมาก และหากให้นึกถึงชัยภูมิอีกหนึ่ งบทบาทเรานึกถึงเรานึกถึ งความเป็นศิลปินของน้องชัยภูมิ ถ้าทุกวันนี้น้องยังอยู่น้ องคงจะได้สร้างผลงานทางด้านศิ ลปะที่มีประโยชน์กับสังคมอี กมากมาย

ขณะที่สุธีรา เปงอิน ตั วแทนจาก Protection International (PI) กล่าวถึงชัยภูมิ และแนวทางในการต่อสู้คดีของชั ยภูมิว่า ภาพทรงจำที่เห็นชัยภู มิ เห็นถึงความรักและมุ่งมั่นข องแม่นาปอยและครอบครัว แม้ เธอจะผ่านความสูญเสียลูกชายอั นเป็นที่รักจากคมกระสุนปื นของเจ้าหน้าที่รัฐ แต่เธอกลั บเปลี่ยนความสูญเสียเป็นพลั งในการที่จะเดินหน้าตามหา เรี ยกร้อง และยังส่งพลังให้ครอบครั วของของนายอะเบ แซ่หมู่ ลุกขึ้ นสู้ เนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ ทหารวิสามัญฆาตกรรมก่อนที่จะเกิ ดเหตุการณ์ของชัยภูมิประมาณ 1 เ ดือน ซึ่งขณะนี้ครอบครั วของอะเบก็ได้รับการชดเชยและเยี ยวซึ่งอย่างน้อยๆเป็นสิ่งที่รั ฐต้องทำ

ส่วนทางด้านคดี ของชัยภูมิ ตั้งแต่ปี 2562 ครอบครัวและทีมทนายความของชัยภู มิ ยื่นฟ้องคดีต่อกองทัพบกในฐานะผู้ บังคับบัญชาและหน่วยงานต้นสังกั ดของเจ้าหน้าที่ทหารที่วิสามั ญฯชัยภูมิในคดีละเมิด ตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 ตั้งแต่ศาลชั้นต้นถึงปั จจุบันคดีอยู่ในระหว่างการรอให้ ศาลฎีกานัดฟังคำพิพากษา ซึ่งที่ผ่านมาครอบครัวและที มทนายเคารพในคำตัดสินของศาล แม้จะมีความเห็นแย้งต่อคำพิ พากษาในบางประเด็น เช่น ในคำพิ พากษาของศาลชั้นต้นพิพากษาว่ าการกระทำของเจ้าหน้าที่ทหารเป็ นการกระทำโดยป้องกันตัวโดยชอบด้ วยกฎหมาย จึงไม่เป็ นการการกระทำละเมิดต่อชัยภูมิ และกองทัพจึงไม่ต้องชดใช้ค่าเสี ยหาย แต่ในความเป็นจริง บาดแผลที่ชัยภูมิได้รับการอาวุ ธสงครามจากเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็ นอาวุธที่ร้ายแรงเป็นอย่ างมากและถูกจุดสำคัญจนเป็นเหตุ ให้ชัยภูมิถึงแก่ความตาย หรือ ทีมทนายตั้งข้อสังเกตถึงประเด็ นเรื่องเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ เกิดเหตุจากการตามผิดธรรมชาติ นั้นไม่เป็ นตามกระบวนกฎหมายตามประมวลกฎหมา ยวิธีพิจารณาความอาญา ตามมาตรา 150 ต้องมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้ อง เช่น ตำรวจ แพทย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เป็นต้น ในการตรวจตรวจสอบพื้นที่เกิ ดเหตุในทำการชันสูตรและต้องมีบั นทึกรายละเอียดที่เกิดขึ้น แต่ในกรณีนี้กลับเป็นเจ้าหน้าที่ ทหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกั บการกระทำผิดกลับเป็นผู้ที่เข้ ามาในจุดที่เกิดเหตุโดยทันที ก่อนที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้ องจะมา หรือประเด็นที่เจ้าหน้ าที่ทหารอ้างว่าชัยภูมิกล่ าวหาว่าพบยาเสพติดในรถของชัยภู มิ ซึ่งผลการตรวจ DNA ทั้ งในของกลาง และฝาหม้อกรองในรถยนต์ก็ไม่ พบลายนิ้วของชัยภูมิแต่อย่างไร เป็นต้น

ครอบครัว เพื่อน และทีมทนายก็ยั งตามหาและเรียกร้องให้ กองทั พบกเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่ งเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญ น่ าเชื่อถือ และที่มีคุณค่าเพื่ อพิสูจน์ความจริงและความยุติ ธรรมที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด ทั้ งๆที่มีรายงานระบุว่ามี การทำสำเนากล้องวงจรปิดไว้แล้ วก่อนที่จะส่งให้พนักงานสอบสวน แต่จนถึงปัจจุบันภาพเหตุการณ์ ในกล้องวงจรปิดก็ยังไม่ ปรากฎในคดีหรือในสาธารณะแต่อย่ างใด

อนึ่งเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2560 ชั ยภูมิ ป่าแส ถูกเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งประจำอยู่ ที่ด่านตรวจบ้านรินหลวง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ วิสามัญฆาตกรรม โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจค้ นรถยนต์ของชัยภูมิที่เดิ นทางมาพร้อมกับเพื่อนผ่านด่ านตรวจบริเวณดังกล่าว ก่อนที่ชัยภูมิจะถูกเจ้าหน้าที่ ใช้อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิต

ทั้งนี้วันที่ 17 มี.ค. 66 ครบ 6 ปี ที่ชัยภูมิ ป่าแส ถูกเจ้าหน้าที่ทหารวิสามั ญฆาตรกรรม ตลอดระยะเวลาที่ผ่ านมาครอบครัว เพื่อนๆ และทีมทนาย ได้ต่อสู้เพื่ อทวงความยุติธรรมให้กับชัยภูมิ มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการเรี ยกร้องให้กองทัพบกเปิ ดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึ กเหตุการณ์วันเกิดเหตุไว้ได้รวม ถึงการฟ้องร้องเรียกค่าเสี ยหายทางแพ่งจากกองทัพบกซึ่งเป็ นหน่วยงานต้นสังกัด ที่วิสามั ญฆาตกรรมชัยภูมิ ถึงแม้ศาลชั้ นต้นและศาลอุทธรณ์ จะยกฟ้องให้ กองทัพบกไม่ต้องชดใช้ให้กั บครอบครัวชัยภูมิ แต่ล่าสุ ดศาลฎีกาได้รับคดีนี้เข้าสู่ การพิจราณาและจะมีคำพิ พากษาประมาณ 6 เดือนหลังจากนี้ ซึ่งเป็นการพิสูจน์และคืนความยุ ติธรรมให้ครอบครัวชัยภูมิ ป่าแส อีกครั้ง