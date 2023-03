ผู้ชุมนุมอิสราเอล เรียกร้องอียูแทรกแซง หลังรัฐบาลขวาจัดมุ่งปฏิรูปตุลาการ ให้อำนาจตัวเองไม่จำกัด

รัฐบาลขวาจัดของอิสราเอลประกาศจะมีการปฏิรูปตุลาการ ทำให้มีการประท้วงเกิดขึ้นเกือบทุกวัน เนื่องจากประชาชนกังวลว่าจะเป็นการจำกัดบทบาทของศาลสูงสุด และให้อำนาจฝ่ายบริหารแบบไม่มีขีดจำกัด ล่าสุดมีการชุมนุมเรียกร้องให้สหภาพยุโรปแทรกแซงอิสราเอลก่อนที่จะสายเกินไป



17 มี.ค. 2566 ในการชุมนุมที่กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยียม ซึ่งเป็นที่ตั้งของสหภาพยุโรป มีสถาปนิกอายุ 33 ปี ชื่อ อัมนอน ที่เกิดในเมืองเทลอะวีฟ ประเทศอิสราเอล บอกว่า การปฏิรูปตุลาการของรัฐบาลขวาจั ดอิสราเอลนั้นนับเป็นเรื่องที่ "น่ากลัวมาก" และมองว่าพวกเขากำลังอยู่ช่ วงเวลาที่สำคัญในการ "กอบกู้ประชาธิปไตย"

อัมนอนถือป้ายในการประท้วงระบุ ว่า "การรัฐประหารทางกฎหมาย" ที่สื่อถึงการปฏิรูปตุลาการดั งกล่าว โดยที่นักวิจารณ์มองว่ามันเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ จะทำลายบทบาทของศาลสูงสุ ดในการตรวจสอบถ่วงดุลรั ฐบาลและทำให้ฝ่ายบริหารมี อำนาจแบบไร้ขีดจำกัด

กลุ่มผู้ที่ออกมาประท้วงมีทั้ งนักวิชาการ, นักเรียน-นักศึกษา, เจ้าของกิจการ, นักลงทุนด้านเทคโนโลยี รวมถึงกองทัพอิสราเอล พวกเขาแสดงความไม่พอใจต่อการแก้ ไขกฎหมายให้อำนาจมากขึ้นแก่รั ฐบาลของ เบนจามิน เนทันยาฮู ในการแต่งตั้งศาลสูงสุด นอกจากนี้ยังประกาศว่าจะมี มาตรการ "ยกเลิกกฎหมายบางมาตรา" ซึ่งจะอนุญาตให้รัฐสภาล้มล้ างการตัดสินของศาลสูงสุดได้

การประท้วงในเรื่องนี้เสียงดั งไปถึงสหภาพยุโรป หลังจากที่มีการประท้วงหน้ าสภายุโรปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ วจนทำให้มีการส่งจดหมายไปถึงกลุ่ มผู้นำสถาบันอียูหลายแห่งเรี ยกร้องให้มีการแทรกแซงการอภิ ปรายในเรื่องนี้มากขึ้น

ท่าทีของสหภาพยุโรป

จนถึงสัปดาห์ที่แล้วทางอียูยั งไม่ได้แสดงท่าทีอะไรมากต่อเรื่ องการปฏิรูปตุลาการในอิสราเอล อีกทั้งโฆษกของคณะกรรมาธิการยุ โรปยังเคยให้สัมภาษณ์ต่อสื่อว่ าพวกเขาไม่สามารถแสดงความคิดเห็ นหรือประเมินเรื่องนี้เอาไว้ล่ วงหน้าได้ในขณะที่ยังคงมี การหารือเรื่องนี้อยู่ ในสภาของอิสราเอล

เรื่องนี้ทำให้กลุ่มผู้ประท้ วงบางส่วนวิพากษ์วิจารณ์ความล่ าช้าของอียูในการตอบสนองต่อเรื่ องนี้ และแสดงความกังวลว่าประชาธิ ปไตยในอิสราเอลจะล่มสลายไปเสี ยก่อนหรือกลายเป็นประเทศอำนาจนิ ยมขวาจัดแบบเดียวกับฮังการี และโปแลนด์

แดน โซโบวิตซ์ ผู้จัดให้มีการประท้วงกล่าวว่า "พวกเราไม่ได้เรียกร้องให้มี การคว่ำบาตร พวกเราไม่ได้เรียกร้องให้ สหภาพยุโรปทำร้ายอิสราเอล พวกเรามาที่นี่เพราะว่าพวกเรารั กอิสราเอล และพวกเราต้องการรักษาอิ สราเอลในแบบที่เป็นประชาธิ ปไตยเอาไว้"

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 14 มี.ค. ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปก็เริ่มขยับเกี่ยวกั บอิสราเอล โดยที่ โจเซป บอร์เรล ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้ านการต่างประเทศและนโยบายความมั่ นคง ได้แถลงต่อสภายุโรปในการประชุ มวิสามัญว่าด้วยเรื่อง "การเสื่อมถอยของประชาธิ ปไตยในอิสราเอลและผลกระทบต่อดิ นแดนที่อิสราเอลยึ ดครองจากปาเลสไตน์" โดยมีการแสดงความกังวลต่อการแก้ กฎหมายปฏิรูปตุลาการของอิสราเอล

ในวันเดียวกันก่อนที่จะมี การประชุม อีไล โคเฮน รัฐมนตรีต่างประเทศของอิ สราเอลได้แถลงต่อว่าอียู บอกให้อียู "เลิกแทรกแซงการเมืองภายในของอิ สราเอล"

บอร์เรลล์ได้เรียกโคเฮนร่ วมประชุมในฐานะที่โคเฮนเป็นผู้ แทนระดับสูงด้านกิจการต่ างประเทศ อีกทั้งยังโต้แย้งคำกล่ าวหาของโคเฮนโดยบอกว่า "ด้วยความเคารพต่อพลวัติ ทางการเมืองภายในของอิสราเอล ... ที่ประชุมนี้ได้รับการสนับสนุ นอย่างเต็มที่ในการหารือเกี่ ยวกับพลวัติเหล่านี้ และทำความเข้าใจว่ามีอะไรเกิดขึ้ นที่นั่นโดยอาศัยมุมมองค่านิ ยมของพวกเราและผลประโยชน์ของภู มิภาคดังกล่าวเป็นที่ตั้ง"

บอร์เรลล์กล่าวอีกว่าเรื่องนี้ ไม่สามารถมองว่าเป็ นการแทรกแซงได้ แต่มันนับเป็นการที่ทางอียู แสดงความใส่ใจและเห็นคุณค่าต่ อประชาธิปไตยของอิสราเอล บอร์เรลล์กล่าวอีกว่าสภายุโรปนั้ น "มีเสรีที่จะหารือในทุกเรื่องที่ พวกเขามองว่ามีความสำคัญ" และจะมีการอธิบายต่อรัฐมนตรี ของอิสราเอลอย่างเป็นมิตร และพูดถึงกรณีที่อียูกังวลเรื่ องการใช้ความรุนแรงหนักขึ้นในพื้ นที่ชาวปาเลสไตน์ด้วย โดยมีการเรียกร้องให้ทุกฝ่ ายลดระดับสถานการณ์ความรุนแรงลง

นอกจากนี้โคเฮนยังต่อว่าบอร์ เรลล์ในเรื่องที่บอร์เรลล์เปรี ยบเทียบปฏิบัติการของกองทัพอิ สราเอลกับการก่อการร้ายของกลุ่ มติดอาวุธสนับสนุนปาเลสไตน์ ซึ่งก่อนหน้านี้บอร์เรลล์เคยเขี ยนบทความให้เว็บไซต์โปรเจกต์ซิ นดิเคทระบุว่า ความรุนแรงของอิสราเอลต่ อเขตเวสต์แบงค์นั้นกระทบกับชีวิ ตผู้คนชาวปาเลสไตน์โดยที่ แทบจะก่อเหตุได้โดยลอยนวลไม่ต้ องรับผิด อีกทั้งปฏิบัติการของกองทัพอิ สราเอลมักจะก่อให้เกิดการสูญเสี ยชีวิตของพลเรือนปาเลสไตน์ โดยไม่มีกระบวนการทำให้ต้องรั บผิดชอบกับสิ่งที่ทำลงไป

ถ้าปฏิรูปตุลาการแล้ว การเมืองอิสราเอลจะมีอะไรเปลี่ ยนแปลงบ้าง

กรณีการปฏิรูปตุลาการอิสราเอลนี้ กลายเป็นประเด็นโต้เถียงนับตั้ งแต่ที่รัฐบาลเนทันยาฮูเสนอร่ างแล้ว โดยที่รัฐบาลของเนทันยาฮูชุดปั จจุบันถูกมองว่าเป็นรัฐบาลที่ ขวาจัดที่สุดและมีความอนุรักษ์ นิยมทางศาสนาหนักที่สุดในประวั ติศาสตร์อิสราเอล

ตัวเนทันยาฮูเองกำลังมีคดีที่ต้ องขึ้นศาลเกี่ยวกับข้อกล่ าวหาเรื่องการฉ้อโกงและสินบนซึ่ งเขาให้การปฏิเสธ ในขณะเดียวกันฝ่ายเดียวกับเนทั นยาฮูก็โต้แย้งว่าต้องมีการปฏิ รูปเพราะศาลสูงสุดของอิสราเอลมี อำนาจมากเกินไป พวกเขาต้องการถ่ายโอนอำนาจนี้ ไปให้กับรัฐสภาแทน โดยการปฏิรูปจะทำให้รัฐสภาอิ สราเอลมีอำนาจลบล้างคำตัดสิ นของศาลสูงสุดได้ด้วยการโหวตเสี ยงข้างมากในสภา 61 เสียงขึ้นไป นั่นหมายความว่าถ้าหากศาลสูงสุ ดสั่งยกเลิกร่างกฎหมายใหม่ที่ขั ดต่อรัฐธรรมนูญอิสราเอล รัฐสภาก็มีโอกาสที่จะใช้ การโหวตนี้ดันกฎหมายให่ผ่านใหม่ ได้

ในระบบปัจจุบันของอิสราเอลยังมี คณะกรรมการสรรหาตุลาการซึ่งเป็ นองค์กรที่เสนอชื่อแต่งตั้ งและถอดถอนผู้พิพากษาได้ ซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาศาลสู งสุด 3 ราย, รัฐมนตรี 2 ราย, ส.ส. 2 ราย และ ผู้แทนจากสมาคมทนายความอิสราเอล 2 ราย แต่การปฏิรูปจะเปลี่ยนให้ คณะกรรมการส่วนใหญ่มาจากฝ่ายบริ หารและฝ่ายนิติบัญญัติ ทำให้พรรครัฐบาลแต่งตั้ งถอดถอนตุลาการทั่วประเทศได้ง่ ายขึ้น

นอกจากนี้การปฏิรูปใหม่ของอิ สราเอลจะมีการเปลี่ ยนแปลงอำนาจหน้าที่ของอัยการสู งสุดและที่ปรึกษาด้ านกฎหมายของคณะรัฐมนตรี รวมถึงมีการจำกัดศาลสูงสุ ดในการพิจารณาคำสั่งทางปกครองด้ วย

กาย ลูรี นักวิจัยอาวุโสจากสถาบันวิจั ยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่ชื่อ "สถาบันประชาธิปไตยอิสราเอล" กล่าวว่า การปฏิรูปนี้จะทำให้ศาลสูงสุ ดไม่สามารถทำหน้าที่ในฐานะผู้ ตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิ ภาพที่สุดได้อีกต่อไป และจะทำให้อิสราเอลมีรั ฐสภาแบบสภาเดี่ยว มีประธานาธิบดีแค่เป็นพิธี กรรมเท่านั้น และทำให้เกิดรัฐธรรมนูญที่ไม่ ได้เขียนไว้เป้นลายลักษณ์อักษร

ลูรีกล่าวอีกว่า การปฏิรูปตุลาการจะกลายเป็ นการลดการคุ้มครองสิทธิมนุ ษยชนในอิสราเอลลงอย่างมากด้วย และจะทำให้ศาลสูงสุดกลายเป็ นศาลการเมืองที่รัฐบาลชักใย จำกัดการปกป้องหลักนิติ ธรรมและสิทธิพลเมืองในอิสราเอล จะไม่มีใครที่คอยตรวจสอบถ่วงดุ ลรัฐบาลและรัฐบาลจะผ่านร่ างกฎหมายอะไรก็ได้ตามใจชอบ

ถึงแม้ว่าผลโพลจะออกมาว่ าประชาชนอิสราเอลส่วนใหญ่ต่อต้ านร่างการปฏิรูปตุลาการนี้ แต่ก็ดูเหมือนว่าฝ่ายรัฐบาลเนทั นยาฮูจะพยายามเร่งผ่านร่าง ลูรีกล่าวว่า การผ่านร่างจะไม่เกิดขึ้นหรื ออย่างน้อยก็มีการแก้ไขร่างอย่ างละเอียดมาก แต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลฝ่ายเดี ยวในสภาจะสนับสนุนมันโดยไม่ สนใจมติมหาชนแต่อย่างใด

