กระแสต้าน 'พิธีบรมราชาภิเษกกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3' ในโมงยามที่ความนิยมลดเป็นประวัติการณ์

ในวันพรุ่งนี้ (6 พ.ค.) จะมีพิธีราชาภิเษกกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 ที่มหาวิหารเวสมินสเตอร์ แอบบีย์ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ขณะที่กระแสต่อต้านระบอบกษัตริย์อังกฤษในช่วงนี้กลับเพิ่มขึ้น เห็นได้จากผลโพลความนิยมกษัตริย์อังกฤษที่ลดลงเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ด้านกลุ่มผู้ประท้วงที่สนับสนุนระบอบสาธารณรัฐมองว่า การให้ประชาชนถวายสัตย์แสดงความจงรักภักดีในพิธีนั้นเป็นเรื่อง 'ล่วงเกินประชาชน'

เกรแฮม สมิทธ์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มรีพับลิกกล่าวว่า "ในระบอบประชาธิปไตย ประมุขของประเทศควรจะเป็นผู้ให้สัตย์ปฏิญาณตนว่าจะจงรักภักดีต่อประชาชนของตัวเอง ไม่ใช่ทำในทางตรงกันข้าม เรื่องไร้สาระแบบนี้ควรจะหมดไปตั้งแต่สมัยพระราชินีเอลิซาเบธที่ 1 แล้ว ไม่ใช่เลยมาถึงหลังยุคพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 ด้วย"

กลุ่มสนับสนุนสาธารณรัฐของอังกฤษที่ใช้ชื่อว่า "รีพับลิก" กล่าวว่า การบอกให้ประชาชนเป็นผู้ถวายสัตย์แสดงความจงรักภักดีต่อกษัตริย์ชาร์ลส์ในช่วงพิธีราชาภิเษกนั้น ถือเป็นเรื่องที่ "ล่วงเกินประชาชน ขาดการรับรู้เข้าใจประชาชน และเป็นพิธีการที่ดูหมิ่นไม่เคารพต่อประชาชน"

สมิทธ์กล่าวด้วยว่า "มีการเยาะเย้ยเกิดขึ้นในวงกว้างต่อแผนการให้ประชาชนถวายสัตย์จงรักภักดีเช่นนี้ และมีโอกาสเป็นศูนย์ที่ประชาชนมากกว่าร้อยละ 0.001 ในประเทศนี้จะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจัง มีประชาชนเพียงแค่ร้อย 9 เท่านั้นที่ให้ความสนใจต่อพิธีราชาภิเษก แผนการนี้แสดงให้เห็นว่าราชวงศ์ (อังกฤษ) ห่างเหินจนขาดความเข้าใจประชาชนมากขนาดไหน"

สมิทธ์มองว่าเรื่องนี้เป็น "การคำนวณพลาดอย่างใหญ่หลวง" ของราชวงศ์อังกฤษที่เกิดจากความกลัวว่าระบอบกษัตริย์กำลังได้รับการสนับสนุนลดลงอย่างมาก จึงมีการย้ำด้วยพิธีที่โบราณล้าสมัยที่สุด ในขณะเดียวกับที่พยายามทำให้คนอื่นๆ เข้าร่วมด้วยวิธีการที่หยาบโลนสุดๆ เรื่องนี้คงทำให้คนส่วนใหญ่รู้สึกไม่ดี

ทั้งนี้กลุ่มรีพับลิก แถลงเมื่อวันที่ 3 พ.ค. ที่ผ่านมา ระบุว่าพวกเขาได้รับจดหมายเป็นเชิงเตือนจากกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ ซึ่งระบุว่ามีการบังคับใช้กฎหมายความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองฉบับใหม่ (Public Order Bill) ที่เพิ่งจะผ่านร่างขั้นตอนสุดท้ายในสภา และกำลังรอลงพระปรมาภิไธยในอีกไม่นานหลังจากนี้ และมีการพาดพิงถึงกลุ่มรีพับลิกให้มีการ "เผยแพร่เนื้อหาจดหมายฉบับนี้ต่อสมาชิกรายอื่นๆ ที่มีโอกาสจะได้รับผลกระทบจากกฎหมายใหม่นี้ด้วย"

กลุ่มรีพับลิกแถลงว่าพวกเขาจะไม่ยอมถูกยับยั้งจากจดหมายเตือนของรัฐบาลอังกฤษ พวกเขามองว่าจดหมายที่ส่งมานั้นสามารถตีความได้ว่าเป็น "การข่มขู่คุกคามแบบอ้อมค้อมต่อกลุ่มผู้ประท้วงที่มีความชอบธรรม"

สมิทธ์กล่าวถึงกรณีนี้ว่า พวกเขาได้พบปะกับตำรวจ 2 ครั้ง และมีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์หลายครั้ง ซึ่งทางตำรวจก็บอกว่าพวกเขาไม่มีปัญหาใดๆ กับแผนการประท้วงของรีพับลิกที่จัตุรัสทราฟัลการ์และตามเส้นทางที่มีพิธีราชาภิเษกในวันที่ 6 พ.ค. นี้ จึงเป็นเรื่องชวนให้สงสัยว่าทำไมกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษถึงส่งจดหมายแบบไม่ระบุชื่อผู้ส่งในเชิงขู่พวกเขา

"เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า (กษัตริย์) ชาร์ลส์ ผู้ที่ไม่มีปัญหาในการที่พูดถึงอะไรก็ตาม กลับเลือกที่จะไม่ปกป้องสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยเมื่อมันถูกคุกคามในนามของพระองค์ บางทีแล้วพระองค์ก็ควรจะทรงมีพระราชดำรัสอย่างชัดเจนว่าพระองค์เชื่อเรื่องสิทธิในการชุมนุม" สมิทธ์กล่าว

นอกจากประชาชนทั่วไปแล้วยังมีนักการเมืองบางส่วนในสหราชอาณาจักรที่มีจุดยืนต่อเรื่องพิธีราชาภิเษกด้วย เช่น ส.ส. ไคลฟ์ ลูอิส จากพรรคแรงงานของอังกฤษ มีแผนการว่าจะขึ้นปราศรัยในการประท้วงต่อต้านพิธีราชาภิเษกในวันที่ 6 พ.ค. นี้

It's an honour to have Labour MP for Norwich South @labourlewis speaking at our Coronation protest! Clive has a long track record advocating for republicanism and constitutional reform in parliament and it's brilliant to have his support. pic.twitter.com/AEqdlaYDxa

— Republic (@RepublicStaff) May 4, 2023