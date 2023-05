คอนเฟิร์ม ‘แจ็ค-อนุซา’ ถึงมือหมอที่ ตปท. แล้ว องค์กรสิทธิเผยเหตุต้องย้ายด่วน

มูลนิธิมานุษยะคอนเฟิร์ม ‘แจ็ค-อนุซา’ ถึงมือหมอที่ต่างประเทศแล้ว ที่ต้องย้ายเพราะอาการในลาวไม่ดีขึ้น ครอบครัวกังวลความปลอดภัย

13 พ.ค. 66 วานนี้ (12 พ.ค.) เว็บไซต์มูลนิธิมานุษยะ องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน อัปเดตอาการของแจ็ค-อนุซา หลวงสุพม นักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวลาวที่ถูกยิงอาการสาหัส เมื่อ 29 เม.ย. ระบุว่า แจ็คถูกนำตัวไปรักษายังต่างประเทศแล้ว ต่อมาได้รับการผ่าตัดซึ่งก็ผ่านไปได้ด้วยดี โดยแพทย์ได้ทำการผ่าตัดเพื่อนำกระสุนออกจากหน้าอก และซ่อมแซมกราม กระพุ้งแก้ม และลิ้นที่เสียหายจากกระสุนที่ทะลุเข้าทางแก้มข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง

สำหรับสาเหตุของย้ายแจ็คไปรักษาต่างประเทศ มูลนิธิมานุษยะระบุว่า อาการของแจ็คในลาวไม่ดีขึ้น เขาและครอบครัวจึงเป็นกังวลจึงขอให้ทำการย้ายตัวแจ็คไปโรงพยาบาลในต่างประเทศเพื่อให้ได้รับการดูแลทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างเร่งด่วน

#JusticeForJack Jack is currently receiving much-needed medical care outside of Laos! Read the true story of his safe medical evacuation on our website https://t.co/8s493NKmS6 & Twitter #ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຄີບອດ #ແຈັກຕ້ອງບໍ່ຕາຍຟຣີ #MilkTeaAlliance #WhatsHappeningInLaos pic.twitter.com/hI8v3qmAbB

