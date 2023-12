รมว.ศธ. ผุดไอเดียให้ครูเขียนเรียงความ “ค.ภาคภูมิใจในการเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ร.9”

รมว.ศธ. ลงพื้นที่หนองคาย ผุดไอเดียให้ครูเขียนเรียงความ “ความภาคภูมิใจในการเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท รัชกาลที่ 9”

4 ธ.ค. 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า วานนี้ (3 ธ.ค.) ที่โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อ.เมือง จ.หนองคาย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการและติดตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2566 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี)

รมว.ศธ. กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อย้ำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยเน้นในการออกแบบวิธีจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขและยกระดับทักษะของผู้เรียนอย่างรอบด้าน

ทั้งนี้ รมว.ศธ. ขอให้บุคลากรทุกคน รวมถึงผู้บริหารทุกระดับ ยึดแนวทางการปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาเป็นแบบอย่างและหลักการในการทำงานเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท

นอกจากนี้ รมว.ศธ.ได้ริเริ่มการทำแซนด์บ็อกซ์ โดยขอให้ครูเขียนเรียงความ “ความภาคภูมิใจของข้า ในการเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” สอดรับกับบันทึกข้อตกลง แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย และการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐให้เป็นคนที่มีจิตสำนึกรักชาติและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้ผู้บริหารและครูได้แสดงออกและนำเสนอมุมมองความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยดี ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างออกมาถ่ายทอดความรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมจะเป็นต้นแบบและปลูกฝังให้กับนักเรียนต่อไป

"จากการมอบโจทย์ให้เขียนเรียงความ ทำให้เห็นว่า ความสำเร็จของโรงเรียน เกิดจากครูทุกคน ทุกคนมีความสำคัญเสมอเหมือนกัน ตั้งแต่ผู้อำนวยการไปถึงภารโรง เมื่อทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ งานก็จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ ดังนั้นจึงขอให้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา สร้างเสริมให้เด็กเยาวชนรักชาติ สำนึกในความเป็นชาติ รู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และอยากเห็นลูกๆ ทุกโรงเรียนในหนองคายได้เรียนอย่างที่อยากเรียนและมีความสุขเช่นเด็กที่นี่ ท้ายสุด ขอย้ำการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเชื่อว่าเด็กที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมีอยู่จำนวนมาก ทำอย่างไรจะส่งเสริมให้ได้รับการทดสอบและวัดระดับความรู้ความสามารถให้มากขึ้น โดยเฉพาะในเวทีนานาชาติ ซึ่งยังจำเป็นจะต้องวัดผล เพื่อพัฒนาจุดอ่อนและส่งเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น" รมว.ศธ.กล่าว

ในโอกาสนี้ รมว.ศธ. นำผู้บริหาร ศธ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนรับชมการแสดงและเยี่ยมนิทรรศการออนไลน์ ของโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารโดยนักเรียนนำเสนอ ในหัวข้อ ผลการจัดการเรียนรู้ เทียบเคียงมาตรฐาน สากล ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน “เรียนดี มีความสุข” (Achieving Excellent Through Learning the Key Skills of Management)