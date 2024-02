"ฉันยังคงใช้ชีวิตอยู่กับแผน B" เสียงจากผู้ประกอบการหญิงชาวยูเครน

Fast facts โครงการฝึกอบรม "Start and Improve Your Business (SIYB)" ดำเนินการภายใต้โครงการ "Inclusive Labour Markets for Job Creation in Ukraine" ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศของเดนมาร์ก โดยความร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Gate into Ukrainian Civil Society (GURT)

ตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2023 มีผู้ประกอบการที่ได้รับการฝึกอบรม 4,615 คน คิดเป็นผู้หญิง 69% และผู้ชาย 31% ซึ่งรวมถึงผู้หญิง 170 คน ที่ได้รับการฝึกอบรมด้วยเงินทุนเพิ่มเติมจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และยังมีหญิงและชายอีก 402 คน ที่ได้รับการฝึกอบรมด้วยเงินทุนจากความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเยอรมนี (GIZ) นอกจากนี้ ILO ยังได้สร้างเครือข่ายผู้ฝึกอบรม SIYB ที่ผ่านการรับรอง 75 คน ซึ่งรวมถึงซูราเวลด้วย

ความต้องการฝึกอบรม SIYB ของ ILO ยังคงสูงอย่างต่อเนื่องในปี 2022 และ 2023 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้พลัดถิ่นภายใน (IDPs) ทหารผ่านศึก และผู้ที่สูญเสียงานเนื่องจากสงคราม