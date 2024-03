สว.มณเฑียร บุญตัน ถึงแก่อนิจกรรม

นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา | แฟ้มภาพ: วุฒิสภา

2 มี.ค. 2567 มีรายงานข่าวว่าสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแจ้งข้อความผ่านไลน์กลุ่มสื่อมวลชนประจำรัฐสภา ถึงกรณีการจากไปของนายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ความว่า

"แจ้งเพื่อทราบเบื้องต้น ท่านมณเฑียร บุณตัน ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว อยู่ระหว่างรอรายละเอียดจากเจ้าภาพ หากได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป"

ด้านนายต่อพงศ์ เสลานนท์ กรรมการ กสทช. และอดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โพสต์เฟสบุ๊ครายงานการเสียชีวิตของมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา อดีตนายกฯสมาคมคนตาบอด มีใจความว่า

"นับเป็นข่าวที่เศร้าและสะเทือนใจที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่ก็มิอาจจะหลีกเลี่ยงความเป็นจริงได้ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 2 มี.ค. 2567 บุคคลที่ผมและพวกเรารัก เคารพ ศรัทธา ท่านอาจารย์มณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา อดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และอดีตประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเราได้ถึงแก่อนิจกรรมที่บ้านพัก หากทราบกำหนดการเพิ่มเติมอย่างไรจะนำเรียนสื่อสารให้ทุกท่านทราบเพื่อร่วมส่งดวงวิญญาณของอาจารย์ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ ขอไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งครับ ต่อพงศ์ เสลานนท์"

สว.มณเฑียรเกิดเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2508 เป็นพิการทางสายตาแต่กำเนิด ดำรงตำแหน่สมาชิกวุฒิสภามาหลายสมัยและเป็นผู้ผลักดันกฏหมายด้านคนพิการที่สำคัญหลายฉบับ เป็นผู้แทนคนพิการคนแรกในประเทศไทย และคนแรกในอาเซียนที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ (UN-Committee Convention on the Rights of Persons with Disabilities-CRPD) วาระปี พ.ศ. 2556-2559 นอกจากนี้ ยังเคยกรรมการบริหารสหภาพคนตาบอดโลก (World Blind Union) ด้วย