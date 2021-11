ประมวล #ม็อบ14พฤศจิกา64 ไม่เอาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

14 พ.ย.2564 'กลุ่มไม่เอาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์' ที่เดิมประกาศชุมนุมเวลา 15.00 น. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเคลื่อนไปสนามหลวง เพื่อยืนยันว่าการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ 10 ข้อ ไม่ได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการล้มล้างการปกครองและยืนยันว่าประเทศนี้ต้องปกครองด้วยระบอบที่คนทุกคนเสมอหน้าเท่าเทียมกัน นี่คือการต่อต้านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตย นั้น ต่อเวลา 13.42 น. ก่อนนัดหมายเพจองค์กรร่วมจัดโพสต์แจ้งว่าตำรวจปิดทุกทางเข้าออกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทุกทางเจอกัน แยกปทุมวัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจปิดเส้นทางเข้าออก อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทุกเส้นทาง และมีเจตนาที่จะใช้ความรุนแรง รวมถึงพกอาวุธจริงเข้ามาในพื้นที่ชุมนุม

ประชาไทประมวลความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์สำคัญ โดยจะไล่เลียงลำดับสถานการณ์ล่าสุดไว้บนสุด ดังนี้

16.00 น. ผู้ชุมนุมนำหุ่นจำลองแปะรูปหน้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 9 คน ไปแขวนไว้ที่บริเวณรั้วสกายวอล์ค แยกปทุมวัน

15.40 น. ธัชพงษ์ แกดำ ประกาศผ่านเครื่องเสียงเตรียมจัดกิจกรรม โดยระบุว่าที่ต้องเปลี่ยนสถานที่จัดการชุมนุมเพราะตำรวจปิดล้อมพื้นที่รอบบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

"เจ้าหน้าที่ตำรวจมีเจตนาที่จะยั่วยุด้วยวิธีการกักขังวงล้อมเรา แล้วยั่วยุให้เราใช้ความรุนแรง และเมื่อมีการปะทะกันก็จะเข้าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่หรือไม่ เขาก็จะอ้างว่าเราคือกลุ่มคนที่ต้องการล้มล้างการปกครองทันที เขาจะใส่ร้ายเรา ทั้งๆ ที่เขาจ้องจะทำร้ายเรา"

“พี่น้องเราออกมาแสดงพลังว่าเราเป็นเจ้าของประเทศ” วันนี้การจราจรที่นี่เราไม่ได้ปิดแต่เราใช้การเดินมาพูดคุยกัน คนเยอะถนนจริงปิดเอง ชูสามนิ้วแล้วพูดพร้อมกัน

“ไม่เอาสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เราจะไม่ยอมหยุดให้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์กลับมาอีก" ธัชพงษ์ กล่าว

15.10 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีประชาชนนำป้ายเขียนว่า "ไม่เอาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์" และ "We are the representative of the future, and we'll never surrender" (เราคือตัวแทนแห่งอนาคต และเราจะไม่ยอมจำนน) ไปแขวนไว้บริเวณด้านบนสกายวอล์ค แยกปทุมวัน

14.54 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าประชาชนทยอยมาถึงแยกปทุมวันโดยใช้เส้นทาง ถ.พระราม 1 และกำลังปิดการจราจรขาเข้าครึ่งหนึ่ง ต่อมาเวลา 14.58 น. กรองข่าวแกงรายงานเพิ่มเติมว่าผู้ชุมนุมปิดแยกปทุมวันแล้ว

14.26 น. iLaw รายงานว่ารถบรรเครื่องสิ่งกีดขวางของตำรวจเดินทางมาจอดที่บริเวณแยกปทุมวัน ซึ่งก่อนหน้านี้ ผกก.สน.ปทุมวันเข้ามาบอกผู้ชุมนุมว่าห้ามจอดรถบริเวณหน้าหอศิลป์เพราะอาจจะกระทบต่อผู้ที่ไม่ได้มาร่วมชุมนุม

14.17 น. ประชาชนยริเวณหน้าหอศิลป์โต้เถียงกับตำรวจ เพราะตำรวจไล่รถของทีมข่าวกะเทยแม่ลูกอ่อน ที่จอดบริเวณแยกปทุมวัน ค่อนไปทาง BTS ราชเทวี อยู่ระหว่างหอศิลป์ และห้างสยามดิสคัฟเวอรี

หนึ่งในสมาชิกของทีมกะเทยแม่ลูกอ่อนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวประชาไทว่า ตอนที่จอดรถ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจราว 5-6 คนเดินมาไล่ไม่ให้จอดรถ อ้างเป็นพื้นที่ปฏิบัติการพิเศษ ทีมกะเทยแม่ลูกอ่อนจึงบอกกับตำรวจว่า ขอจอดได้ไหม เพราะว่าเดี๋ยวผู้ชุมนุมจะมาชุมนุมที่นี่อยู่แล้ว แต่ตำรวจก็ไม่อนุญาต และขอกำลังเสริมให้มาประจำที่หน้าหอศิลป์เพิ่ม จากนั้นไม่นาน มีกลุ่มประชาชนเข้ามาต่อว่าตำรวจ จนทำให้ตำรวจต้องเดินออกไป ส่วนรถทีมข่าวกะเทยแม่ลูกอ่อนยังคงจอดอยู่ที่เดิม

14.06 น. กรองข่าวแกง @krongkaokang รายงานว่าขบวนผู้ชุมนุมเดินทางจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปแยกปทุมวันโดยใช้เส้นทางผ่านแยกหลานหลวง ต่อมาเวลา 14.30 น. ผู้สังเกตการณ์รายงานว่าประชาชนเริ่มมารวมตัวกันที่ลานหน้าหอศิลป์ แยกปทุมวัน

14.20 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีประชาชนประมาณ 5-10 คนเดินทางมาถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แต่เมื่อทราบว่าผู้จัดการชุมนุมประกาศเปลี่ยนสถานที่ชุมนุมเป็นที่แยกปทุมวัน จึงเดินทางออกจากพื้นที่ บริเวณอนุสาวรีย์ฯ มีตำรวจตรึงกำลังอยู่บางส่วน

14.05 น. iLaw รายงานว่าบนสายวอล์ก แยกปทุมวัน พบตำรวจในเครื่องแบบพร้อมรั้วเหล็ก ขณะที่ตำรวจที่ตรึงกำลังอยู่บริเวณสะพานวันชาติเริ่มขับรถจักรยานยนต์ออกจากพื้นที่ดังกล่าว แต่ยังไม่มีรายงานว่าไปยังจุดหมายใด

13.42 น. เพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม - United Front of Thammasat and Demonstration โพสต์แจ้งว่า ตำรวจปิดทุกทางเข้าออกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทุกทางเจอกัน แยกปทุมวัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจปิดเส้นทางเข้าออก อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทุกเส้นทาง และมีเจตนาที่จะใช้ความรุนแรง รวมถึงพกอาวุธจริงเข้ามาในพื้นที่ชุมนุม

เวลา 13.00 น. ทีมสังเกตการณ์รายงานว่า ตร.บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่งกายด้วยชุดสีกากี มีโล่ เสื้อเกราะ และอาวุธปืนจริง ซึ่งเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 64 รองโฆษก ตร. กล่าวว่า ตร.ปรับให้สายตรวจที่พกอาวุธจริงเข้ามาทำงานแทน คฝ.

'กลุ่มไม่เอาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์' ออกแถลงการณ์ ยืนยันว่านี่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวเพื่อไล่ประยุทธ์ นี่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวเพื่อยกเลิก 112 นี่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวเพื่อปฏิรูปฯ นี่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวเพื่อล้มล้างฯ แต่คือการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ นี่คือการต่อสู้เพื่อยืนยันว่าประเทศนี้ต้องปกครองโดยระบอบที่คนทุกคนเสมอหน้าเท่าเทียมกัน นี่คือการต่อต้านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตย

'กลุ่มไม่เอาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์' ประกอบด้วย แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม, กลุ่มทะลุฟ้า, กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย DRG, กลุ่มเหล่าทัพราษฎร, ศาลายาเพื่อประชาธิปไตย, SUPPORTER THAILAND, We Volunteer และคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.)

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 10 พ.ย.ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการปราศรัยของอานนท์ นำภา, ภาณุพงศ์ จาดนอก และปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ในการชุมนุม #ม็อบ3สิงหา เสกคาถาปกป้องประชาธิปไตย หรือม็อบแฮร์รี่ พอตเตอร์ เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563 บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และการชุมนุม #ม็อบ10สิงหา ธรรมศาสตร์จะไม่ทน 10 ส.ค. 2563 จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ว่า เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองฯ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง และศาลรัฐธรรมนูญสั่งการให้ทั้ง 3 รวมถึงกลุ่มองค์กรเครือข่ายเลิกกระทำการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสองนั้น เกิดกระแสการคัดค้านคำวินิจฉัยดังกล่าว ทั้งออกในรูปของแถลงการณ์และการปิดป้ายข้อความประท้วงในหลายพื้นที่