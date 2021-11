หมายเหตุประเพทไทย สัปดาห์นี้ ภาวิน มาลัยวงศ์ และชานันท์ ยอดหงษ์ รีวิวหนัง Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ซึ่งมีประเด็นภาพตัวแทนชนกลุ่มน้อยเอเชียในวัฒนธรรมบันเทิงอเมริกัน ความพยายามแก้ไขภาพเหมารวมเอเชียที่เกิดขึ้นตั้งแต่วรรณกรรม-ภาพยนตร์ยุคต้น 1910 อย่าง Dr. Fu-Manchu ที่กลายมาเป็น Xu Wenwu ในปัจจุบัน นอกจากนี้เปรียบเทียบตัวละครพลัดถิ่นเอเชียกับแอฟริการะหว่าง Shang-Chi และ Black Panther