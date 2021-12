หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง และภาวิน มาลัยวงศ์ แนะนำภาพยนตร์การ์ตูน Josee, the Tiger and the Fish (2020) ชวนอ่านในแง่มุมเควียร์ การตีความตัวละครหลักอย่าง Josee ซึ่งมีความพิการเทียบกับการเป็นนางเงือกในวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมทั้งเปรียบเทียบความฝันของตัวละครหลักอย่าง Josee ที่อยากออกจากห้องแคบๆ ไปสัมผัสทะเล กับ Ariel ใน The Little Mermaid (1989)