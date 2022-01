ปธน.คาซัคสถานแถลงจับกุมผู้ประท้วงแล้ว 7,939 ราย อ้างมีกลุ่มจ้องรัฐประหาร

ประธานาธิบดีคาซัคสถานแถลงหลังเกิดเหตุประท้วงในคาซัคสถานที่มีเหตุรุนแรง และการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ จนทำให้มีผู้เสียชีวิตนับร้อย รวมทั้งการเสริมกองกำลังต่างชาตินำโดยรัสเซีย ทั้งนี้ประธานาธิบดีแถลงว่าที่ต้องทำเช่นนี้เพราะมีกลุ่มคนที่ต้องการ "ก่อรัฐประหาร"

แฟ้มภาพประธานาธิบดี Kassym-Jomart Tokayev ภาพถ่ายปี ค.ศ. 2012 (ที่มา: Flickr/ITU)

ประธานาธิบดี Kassym-Jomart Tokayev แถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ 10 ม.ค. 2565 ระบุว่ารัฐบาลได้จับกุมผู้คนรวม 7,939 ราย ในช่วงที่มีเหตุความวุ่นวายระหว่างสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และอ้างว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็น "ความพยายามทำรัฐประหาร" อีกทั้งยังอ้างว่าหน่วยงานความมั่นคงของเขาจะ "ไม่ยิงผู้ประท้วงอย่างสันติ"

Tokayev แถลงว่า "มีกลุ่มติดอาวุธที่คอยอยู่รอบๆ เข้าร่วมกับการประท้วง เป้าหมายหลักของพวกเขานั้นชัดเจน คือการทำลายความสงบเรียบร้อยของประเทศ การทำลายสถาบันรัฐบาล และการยึดอำนาจ มันคือการพยายามทำรัฐประหาร"

Tokayev กล่าวอีกว่ากลุ่มกองกำลังความมั่นคงจะ "ไม่มีทางยิงใส่" ผู้ชุมนุมอย่างสันติและปฏิบัติการทางทหารที่มาจากกลุ่มประเทศองค์การสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมกัน (CSTO) ที่นำโดยรัสเซียจะ "สิ้นสุดลงภายในเร็ววันนี้"

การประท้วงที่เกิดขึ้นในคาซัคสถานเมื่อไม่นานนี้เริ่มต้นจากความไม่พอใจการขึ้นราคาก๊าซเกือบสองเท่า และความไม่พอใจในเรื่องสภาพชีวิตความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการประท้วงเป็นไปอย่างสันติ อย่างไรก็ตามในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเริ่มมีเหตุการณ์ที่ผู้คนเข้ายึดอาคารสถานที่ราชการและมีส่วนหนึ่งถูกเผา

Yerlan Karin รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของคาซัคสถานแถลงเมื่อวันที่ 10 ม.ค. ที่ผ่านมาอ้างว่า "ผมคิดว่ามีการสมคบคิดระหว่างคนในประเทศกับกองกำลังอันตรายจากต่างประเทศ" แต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือพูดถึงผู้ต้องสงสัยแต่อย่างใด

ทั้งนี้ในแถลงการณ์ของฮิวแมนไรท์วอทช์เมื่อวันที่ 7 ม.ค. ยังตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลคาซัคสถานมักจะใช้วาทกรรมกล่าวหาว่าผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลเป็น "ผู้ก่อการร้าย" และ "หัวรุนแรง" เพื่ออ้างใช้ปราบปรามผู้ประท้วงอย่างสันติ และในกรณีล่าสุดมีการอ้างใช้วาทกรรมนี้บวกกับวาทกรรมเรื่อง "กลุ่มติดอาวุธที่ฝึกฝนในต่างชาติ" มาเป็นข้ออ้างขอกำลังเสริมจาก CSTO ที่นำโดยรัสเซีย รวมถึงออกคำสั่ง "ยิงโดยไม่ต้องเตือนล่วงหน้า" ทำให้ฮิวแมนไรท์วอทช์ออกแถลงการณ์ต่อต้านคำสั่งนี้และเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้คนที่ถูกจับทั้งๆ ที่ไม่ได้ก่อความรุนแรง

